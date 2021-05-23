Источник: советник Куйвашева затеял игру против «Единой России»

Вокруг Евгения Куйвашева строится вся избирательная кампания, но проект, с которым он победил на губернаторских выборах четыре года назад, решили спрятать Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, неформальный куратор выборов в региональное заксобрание и Госдуму Ринат Хазеев отказался пиарить программу «Пятилетка развития», с которой Куйвашев побеждал на выборах в 2017 году, и широко использовать бренд «Единой России». Об этом URA.RU сообщили несколько источников, знакомых с организацией выборов. Некоторые участники событий уверены: это реализация стратегии по уничтожению рейтинга партии власти — с расчетом на 2024 год.

По данным опросов, проводившихся в конце апреля по заказу резиденции губернатора, за «Единую Россию» в Свердловской области готовы проголосовать 33% избирателей. За пять лет (с момента последних выборов в Госдуму и заксобрание 2016 году) этот показатель упал на 10%, делятся источники URA.RU, знакомые с отчетами социологов. На этом фоне Хазеев пролоббировал ряд дискуссионных решений.

Перед сентябрьскими выборами в Госдуму и заксобрание власти фиксируют снижение рейтинга «Единой России» в Свердловской области Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Рассказывают, что его технологическая команда настояла на отказе от фоновой рекламной кампании «Единой России». Кроме того, по данным URA.RU, было принято решение не пиарить «Пятилетку развития», программу Куйвашева, с которой он переизбирался в 2017 году и о которой готовились заявить вновь — ведь губернатор должен возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму. «По второму пункту споры особенно горячи: не соглашаясь с таким подходом, представители „ЕР“ срывают голоса на заседаниях областного [избирательного] штаба, поскольку все это выглядит как целенаправленный слив партии», — описывает областной чиновник, участвующий в закрытых совещаниях.

Его коллега на условиях анонимности подтвердил, что версия о рукотворном занижении рейтинга «Единой России» обсуждается в политтусовке, и развил ее, обратив внимание на последние отчеты «Левада-центра» (признан властями РФ иноагентом). В декабре 2020-го сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин популярнее президента РФ Владимира Путина в столице: их рейтинги — 19% и 18% соответственно. А рейтинг «ЕР» в Москве сейчас составляет 15% (за два года он снизился на 10%).

В последнее время социологи отмечают рост популярности Сергея Собянина, которого считают политическим покровителем Евгения Куйвашева Фото: Владимир Андреев © URA.RU

«Хазеев может бить по позициям „ЕР“, чтобы в ряде важных регионов России (а Свердловская область, безусловно, входит в их число) рейтинг власти и, в частности, [президента РФ Владимира] Путина был низким. И, принимая решение о своем выдвижении [на новый срок] в 2024 году, Путин исходил бы из того, что он не популярен у людей, и не нужно повторять путь [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, а лучше „обнулиться“ еще раз — через [зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия] Медведева или Собянина (к чьей группе влияния относят Куйвашева — прим. URA.RU)», — описывает госслужащий.

Но с такой трактовкой действий Хазеева и его команды технологов согласны не все. Один из источников агентства в областной власти, к примеру, указывает на риски. «Опытные политики никогда бы не пошли на такое. Потому что подобные попытки во время [политической] турбулентности приведут к моментальному уничтожению, потере всех позиций и статусов. А в то, что это самостоятельная игра Рината [Хазеева] тоже не верится — он каждую неделю ездит на отчеты в администрацию президента», — аргументирует он. Схожую позицию в разговоре с URA.RU выразил директор Центра Европейско-азиатских исследований Андрей Русаков, назвав описанную версию «излишне конспирологической».

Источник URA.RU, близкий к резиденции губернатора, подтвердил, что команда Хазеева намеренно не упоминает на выборах «Пятилетку развития» Куйвашева, и это было причиной спора между политтехнологами и старожилами свердловской власти. Но уточнил: «Губернатор решил эту ситуацию еще в апреле. Он согласился с тем, что „Пятилетка развития“, хоть и помогла ему переизбраться четыре года назад, вытащила тогда содержательную часть его кампании, к настоящему моменту утратила актуальность, и повторное обращение к ней нецелесообразно — может навлечь негатив, учитывая, что не все показатели достигнуты».

А отказ от повсеместного упоминания «Единой России» согласован с федеральным руководством и является общим трендом, утверждают близкие к избирательному штабу инсайдеры. «Антирейтинг „Единой России“ в Свердловской области — около 30%. Очевидно, это следствие последних [социальных] реформ. Зачем притягивать к кандидатам нелюбовь избирателей?» — объясняет логику один из них.

Сам Ринат Хазеев не стал отвечать на вопросы корреспондента по теме. Дозвониться до лидера свердловских единороссов Виктора Шептия, который входит в областной штаб, на момент публикации не удалось. Представитель свердловского исполкома «ЕР» Максим Бестфатер не стал комментировать интриги в кругу организаторов выборов, но отметил, что фоновая пиар-кампания партией ведется: «Например, предварительное голосование, которое стартовало 24 мая, — это уже партийная повестка».