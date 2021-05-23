Источник: советник Куйвашева затеял игру против «Единой России»

Советник губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, неформальный куратор выборов в региональное заксобрание и Госдуму Ринат Хазеев отказался пиарить программу «Пятилетка развития», с которой Куйвашев побеждал на выборах в 2017 году, и широко использовать бренд «Единой России». Об этом URA.RU сообщили несколько источников, знакомых с организацией выборов. Некоторые участники событий уверены: это реализация стратегии по уничтожению рейтинга партии власти — с расчетом на 2024 год.
По данным опросов, проводившихся в конце апреля по заказу резиденции губернатора, за «Единую Россию» в Свердловской области готовы проголосовать 33% избирателей. За пять лет (с момента последних выборов в Госдуму и заксобрание 2016 году) этот показатель упал на 10%, делятся источники URA.RU, знакомые с отчетами социологов. На этом фоне Хазеев пролоббировал ряд дискуссионных решений.
Рассказывают, что его технологическая команда настояла на отказе от фоновой рекламной кампании «Единой России». Кроме того, по данным URA.RU, было принято решение не пиарить «Пятилетку развития», программу Куйвашева, с которой он переизбирался в 2017 году и о которой готовились заявить вновь — ведь губернатор должен возглавить список «Единой России» на выборах в Госдуму. «По второму пункту споры особенно горячи: не соглашаясь с таким подходом, представители „ЕР“ срывают голоса на заседаниях областного [избирательного] штаба, поскольку все это выглядит как целенаправленный слив партии», — описывает областной чиновник, участвующий в закрытых совещаниях.
Его коллега на условиях анонимности подтвердил, что версия о рукотворном занижении рейтинга «Единой России» обсуждается в политтусовке, и развил ее, обратив внимание на последние отчеты «Левада-центра» (признан властями РФ иноагентом). В декабре 2020-го сообщалось, что мэр Москвы Сергей Собянин популярнее президента РФ Владимира Путина в столице: их рейтинги — 19% и 18% соответственно. А рейтинг «ЕР» в Москве сейчас составляет 15% (за два года он снизился на 10%).
«Хазеев может бить по позициям „ЕР“, чтобы в ряде важных регионов России (а Свердловская область, безусловно, входит в их число) рейтинг власти и, в частности, [президента РФ Владимира] Путина был низким. И, принимая решение о своем выдвижении [на новый срок] в 2024 году, Путин исходил бы из того, что он не популярен у людей, и не нужно повторять путь [президента Белоруссии Александра] Лукашенко, а лучше „обнулиться“ еще раз — через [зампредседателя Совбеза РФ Дмитрия] Медведева или Собянина (к чьей группе влияния относят Куйвашева — прим. URA.RU)», — описывает госслужащий.
Но с такой трактовкой действий Хазеева и его команды технологов согласны не все. Один из источников агентства в областной власти, к примеру, указывает на риски. «Опытные политики никогда бы не пошли на такое. Потому что подобные попытки во время [политической] турбулентности приведут к моментальному уничтожению, потере всех позиций и статусов. А в то, что это самостоятельная игра Рината [Хазеева] тоже не верится — он каждую неделю ездит на отчеты в администрацию президента», — аргументирует он. Схожую позицию в разговоре с URA.RU выразил директор Центра Европейско-азиатских исследований Андрей Русаков, назвав описанную версию «излишне конспирологической».
Источник URA.RU, близкий к резиденции губернатора, подтвердил, что команда Хазеева намеренно не упоминает на выборах «Пятилетку развития» Куйвашева, и это было причиной спора между политтехнологами и старожилами свердловской власти. Но уточнил: «Губернатор решил эту ситуацию еще в апреле. Он согласился с тем, что „Пятилетка развития“, хоть и помогла ему переизбраться четыре года назад, вытащила тогда содержательную часть его кампании, к настоящему моменту утратила актуальность, и повторное обращение к ней нецелесообразно — может навлечь негатив, учитывая, что не все показатели достигнуты».
А отказ от повсеместного упоминания «Единой России» согласован с федеральным руководством и является общим трендом, утверждают близкие к избирательному штабу инсайдеры. «Антирейтинг „Единой России“ в Свердловской области — около 30%. Очевидно, это следствие последних [социальных] реформ. Зачем притягивать к кандидатам нелюбовь избирателей?» — объясняет логику один из них.
Сам Ринат Хазеев не стал отвечать на вопросы корреспондента по теме. Дозвониться до лидера свердловских единороссов Виктора Шептия, который входит в областной штаб, на момент публикации не удалось. Представитель свердловского исполкома «ЕР» Максим Бестфатер не стал комментировать интриги в кругу организаторов выборов, но отметил, что фоновая пиар-кампания партией ведется: «Например, предварительное голосование, которое стартовало 24 мая, — это уже партийная повестка».
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