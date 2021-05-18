Политтехнологи избегают упоминания бренда ЕР при раскрутке кандидатов от свердловской власти Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Команда свердловских пиарщиков под руководством Рината Хазеева старается не акцентировать внимание на бренде партии «Единая Россия» при раскрутке кандидатов от власти к сентябрьским выборам. Об этом рассказывает источник URA.RU, близкий областному избирательному штабу. По его словам, об этом косвенно свидетельствует тот факт, что визит в Нижний Тагил одного из главных свердловских единороссов — Павла Крашенинникова — прошел почти незамеченным.

«Поездка никак не анонсировалась в областных СМИ, ей не было уделено внимания на сайте реготделения партии. По итогам сюжет разместило в своем эфире ОТВ, а также тагильские СМИ», — отметил источник. Он напомнил, что Крашенинникову отведено второе место в региональном списке кандидатов в Госдуму от Свердловской области, сразу после губернатора Евгения Куйвашева.

Собеседник агентства добавил, что вопрос раскрутки партийного бренда неизменно вызывает скандалы на заседаниях штаба — политтехнологи предпочитают не акцентировать ЕР в позитивном ключе в надежде завоевать часть голосов либерально настроенных избирателей. Другой источник утверждает, что это делается сознательно, чтобы подставить губернатора, которому придется отвечать перед Москвой за низкие результаты «Единой России».

Однако еще один собеседник URA.RU на условиях анонимности заявил, что такая ситуация в штабе была два месяца назад. После этого администрация президента РФ в жесткой форме указала свердловчанам на то, что «„Единой России“ стесняться не нужно», и вопрос игнорирования партпринадлежности кандидатов был закрыт.

Хазеев сбросил звонок корреспондента URA.RU. Помощник Крашенинникова Иван Хохлов сообщил, что депутат Госдумы не только принял участие в конференции в Нижнем Тагиле, посвященной законодательству о недвижимости, но и выступил на местном телеканале, не скрывая при этом своей принадлежности к ЕР.

«Все зарегистрированные кандидаты предварительного голосования (в том числе и беспартийные) ведут борьбу за то, чтобы стать кандидатами от партии „Единая Россия“ на выборах. То есть само предварительное голосование — это уже партийная повестка. Поэтому сравнивать у кого из кандидатов логотип на листовке больше — не имеет смысла», — прокомментировал замглавы исполкома — пресс-секретарь свердловского отделения ЕР Максим Бестфатер.