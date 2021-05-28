Путин назвал цену защиты Лукашенко от Запада

Владимир Путин (справа) решил придерживаться старой логики в переговорах с Александром Лукашенко Фото: kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин 28 мая в Сочи в третий раз за этот год встретился с белорусским коллегой Александром Лукашенко. Речь на переговорах шла о росте товарооборота, запуске первого блока белорусской АЭС, создании союзного государства и инциденте с самолетом Ryanair. Как полагают эксперты, российский лидер на самом деле озвучил белорусскому коллеге цену защиты от западных санкций, которые обрушились на экономику республики после задержания журналиста Романа Протасевича.

В последнее время белорусский лидер зачастил с визитами к российскому коллеге. За этот год президенты уже встречались дважды — в феврале Путин помог Лукашенко закрепить успех в борьбе с оппозицией. В апреле глава государства принял белорусского коллегу сразу на следующий день после послания Федеральному Собранию. Тогда обсуждали экономическое сотрудничество и союзные программы. Кроме встреч, Путин и Лукашенко оставались на постоянной связи: за пять месяцев этого года — пять переговоров по телефону. Столько же раз, как и в этом году, стороны встречались за весь прошлый год.

Владимир Путин и Александр Лукашенко уже третий раз встречаются в этом году Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь

Согласно сообщению на сайте Кремля, сегодня лидеры двух стран планировали обсудить развитие двусторонних связей, совместные проекты в торгово-экономической, энергетической и культурно-гуманитарной сфере. Кроме того — продвижение интеграции в рамках союзного государства.

Путин в начале переговоров, действительно, отметил рост товарооборота между странами, обозначил дату введения в эксплуатацию первого блока АЭС и затронул тему интеграции. «Мы с вами занимаемся вопросами строительства союзного государства. Мы делаем это, как говорится, спокойно, исходя из того, чтобы обеспечить интересы как Белоруссии, так и России, двигаемся в этом направлении уверенно», — заявил Путин.

Были на встрече и темы, далекие о политики. Так, Путин предложил Лукашенко искупаться, сославшись на хорошую погоду. Тот предположил, что встреча за тем и состоялась, и от предложения не отказался. Во время прошлой встречи лидер России предложил белорусскому коллеге прокатиться на лыжах.

Тон главы российского государства был сдержанным, он не переходил к острой теме — инциденту с экстренным приземлением самолета Ryanair в аэропорту Минска, после которого был арестован находившийся на борту оппозиционный журналист Роман Протасевич и его девушка, россиянка Софья Сапега. Лукашенко, напротив, практически сразу перешел к этой теме.

Александр Лукашенко пожаловался Владимиру Путину на необоснованные санкции в отношении «Белавиа» со стороны Запада Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Он посетовал, что Европа вводит санкции против авиакомпании «Белавиа», которая не причастна к инциденту с Ryanair. «„Белавиа“ при чем? Замочили на всю катушку! За что наказали трудовой коллектив „Белавиа“?» — возмущался лидер Белоруссии. Кроме того, Лукашенко взял с собой из Минска некий чемодан, который поставил подле кресла. В нем, по заверению самого президента республики, были документы об инциденте с самолетом. «Я вас проинформирую. Я, пользуясь таким доверительным отношением, захватил некоторые документы. Покажу вам, чтобы вы понимали, что происходит и что это за люди», — заявил Лукашенко, кивая на чемодан.

Переживать белорусскому лидеру есть за что — сегодня Евросоюз заморозил 3 млрд евро, которые предназначались стране в качестве инвестиционной помощи. В ЕС пригрозили — Минск ждет «серьезный ответ» из-за инцидента с самолетом.

Политолог Дмитрий Болкунец считает, что в Кремле не читают документы, которые привозит Александру Лукашенко Фото: TATYANA ZENKOVICH, EPA

Лукашенко такие чемоданы не первый раз привозит Путину, рассказал URA.RU белорусский политолог Дмитрий Болкунец. «Обычно он привозит в этом портфеле доносы, кляузы какие-то, просьбы и какую-то абсолютную несуразицу, которую отправляют или в макулатуру, или в шредер. Этот бред, думаю, чиновники из окружения Путина даже не в силе читать», — полагает он.

Внимание экспертов было приковано не к речи Лукашенко, а к тому, что скажет Путин. По мнению политологов, говоря о строительстве союзного государства, президент таким образом назвал цену поддержки Лукашенко со стороны России. «В этой ситуации Путин использует момент, когда Лукашенко не может стукнуть дверью и уйти, и говорит: „Дорогой батька, с тобой борются враги, приходится самолеты сажать — это ужасно, но давай поговорим о нашем союзе, который ты так ‚любишь‘“… Путин вежливо намекнул на те проблемы, которые Белоруссия решать не хочет», — объясняет политолог Дмитрий Журавлев.

Владимир Путин хочет создать союзное государство с Белоруссией для обеспечения безопасности РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU

При этом смысл создания самого будущего союза, на котором настаивает Путин — в сохранении безопасности России, говорит политолог Станислав Бышок. «Более углубленная интеграция — это обеспечение железобетонного союзничества с Белоруссией, которое даже после смены действующего главы государства останется на месте. Сейчас этот союз обеспечивается только личными контактами президентов. Теперь необходимо, чтобы оно осталось прежним и со сменой действующих лиц», — считает эксперт.

Похожего мнения придерживается и политтехнолог, автор телеграм-канала «Политджойстик» Марат Баширов. По его словам, сдержанность Путина в ходе встречи можно интерпретировать наличием четкой позиции. «Наша логика остается старой — мы должны двигаться, во-первых, в сторону экономической интеграции, а во-вторых, укреплять взаимодействие между нашими странами в части обеспечения безопасности», — выразил мнение Баширов.

Решение белорусского политического кризиса — в интересах России, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Однако, по мнению экспертов, на встрече за закрытыми дверями могла зайти речь и о возможном повторении политического кризиса 2020 года, когда в Белоруссии проходили массовые акции протеста. И разговоры могут ускорить не только интеграционные процессы, но и отставку Лукашенко. «Думаю, России было бы актуально обсуждать на этой встречи вопрос вообще не поддержки Лукашенко, а каким-то образом добиться решения белорусского политического кризиса. А его можно разрешить только одним путем — уход Лукашенко из политики. Этот вопрос неоднократно обсуждался на последних трех встречах с Путиным. Лукашенко увиливал», — добавил Болкунец.