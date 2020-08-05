Бесплатный гектар в Арктике можно будет получить лишь при условии его освоения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Жители России смогут бесплатно получить гектар земли в арктических регионах страны, в том числе в ЯНАО, для своих нужд на пять лет. Чтобы впоследствии сделать участок своим, за это время собственник должен будет освоить его, запустив там бизнес или построив дачу. Об этом заявил заместитель министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Александр Крутиков.

«Земля предоставляется в безвозмездное пользование на пять лет. За это время участок необходимо освоить: построить дом или организовать там бизнес. Если это условие выполнено, то по истечении пяти лет есть возможность получить его в собственность», — рассказал Крутиков в интервью «Российской газете». Он напомнил, что платить за участок не придется, но владелец будет вынужден отдавать земельный налог.

Если же человек не хочет становиться собственников, то он, как пояснил замминистра, может взять землю в аренду. Размер ставки в этом случае будет привязан к кадастровой стоимости. Выбрать, под что использовать участок, будущий пользователь должен при подаче заявки. Но потом у него будет возможность изменить свое решение.

С предложением выдавать россиянам бесплатные гектары в Арктике ранее выступили сами северные регионы. Власти обратились с идеей к правительству РФ, которое поручило подготовить соответствующий законопроект. Согласно документу, землю будут выдавать для строительства или хозяйственной деятельности во всех арктических регионах, в том числе в ЯНАО, Мурманской области, Красноярском крае и других.

Ранее Минвостокразвития РФ уточнило, что гектары смогут получать не только жители регионов, но и все граждане страны. При этом местные жители получат приоритет во время распределения участков: первые полгода землю будут раздавать только им, затем наступит очередь остальных россиян.