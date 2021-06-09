Москва взяла под контроль интернет в регионах

АНО «Диалог» пообещала поймать все фейки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Проправительственная автономная некоммерческая организация (АНО) «Диалог Регионы» замкнула на себя всю работу региональных властей в интернете. Эта структура сначала получила контроль над пабликами в субъектах РФ. А затем подписала соглашение о сотрудничестве с Центризбиркомом РФ, получив новые полномочия. Как считают эксперты, с такими полномочиями «Диалог» превращается в новый орган власти.

АНО «Диалог Регионы» (учреждена АНО «Диалог») в рамках соглашения с ЦИК РФ будет заниматься мониторингом сообщений о фейках, нарушениях и информировать избирателей о выборах. Для этого будет использовать сеть региональных пабликов, группы в мессенджерах и СМИ. «Нам импонирует опыт „Диалога“, который за относительно короткий срок выстроил систему эффективной коммуникации между гражданами и органами власти, создав сеть центров управления регионами [ЦУР]», — сказала председатель ЦИК Элла Памфилова пресс-службе комиссии.

Власти до сих пор помнят волнения из-за фейков после пожара в «Зимней вишне», утверждает источник URA.RU Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Источник URA.RU в правительстве одного из уральских регионов рассказал, что власти до сих пор помнят об инциденте, когда вокруг пожара в торговом центре «Зимняя Вишня» в Кемерове распространялась ложная информация, и это привело к волнениям. «„Диалог“ уже занимался этим в рамках правительственного инфоцентра по коронавирусу. Сейчас главная задача „Диалога“ — следить за недостоверными сообщениями, которые могут вызвать панику. Организация будет опровергать фейки и доносить официальную точку зрения до людей. По сути, она взяла на себя оперативную работу по части рисков, связанных с легитимностью голосования», — рассказал собеседник.

Как уточнил источник, Центры управления регионов (ЦУР) будут опровергать информацию на той платформе, где она появляется. В частности, это могут быть как Интернет-СМИ, так и школьные чаты в мессенджерах. К каждому ЦУР прикреплены региональные отраслевые специалисты от ведомств — от здравоохранения до ЖКХ. Официально они остаются трудоустроены в правительстве, но размещаются в офисе ЦУР. Именно они будут проверять достоверность сообщений в регионе, а ЦУР публиковать официальную позицию через паблики, чаты и СМИ.

Вместе с тем АНО «Диалог» решит проблему отсутствия структур, работающих в регионах со СМИ, продолжает собеседник. «Не будем лукавить, сегодня у многих избиркомов в субъектах РФ нет даже пресс-секретарей. А это значит, что журналисту зачастую неоткуда получить достоверную информацию», — заключает источник.

Александр Малькевич считает, что у АНО «Диалог» хватит ресурса для контроля над интернетом в регионах Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Один из политтехнологов на условиях анонимности рассказал URA.RU, что «Диалог» уже сотрудничал с ЦИК. Первый опыт был в Якутске во время выборов местного главы. Тогда же они выявили первый фейк, связанный с выборами. «В „Яндексе“ в топ выходили новости, как кто-то сфотографировал автобус с жителями Якутска. СМИ начали писать о подвозе избирателей. А на самом деле это был автобус одной из городских автостанций по договору с городом. Они запустили бесплатные маршруты к участкам. Это висело вплоть до расписания на подъездах», — рассказал политтехнолог.

В Общественной палате РФ, которая частично выполняла функции по поиску фейков и контролю за голосованием, заявили, что будут сотрудничать с «Диалогом». «Как руководитель рабочей группы Общественной палаты по борьбе с фейками могу только приветствовать [соглашение между ЦИК и АНО]. В „Диалоге“ очень профессиональная команда. Мы целый последний год находимся в диалоге, продолжим сотрудничать в рамках выборов. У „Диалога“ хорошие ресурсы для мониторинга информации в интернете», — отметил URA.RU член ОП РФ Александр Малькевич.

Впервые АНО «Диалог» и ЦИК РФ начали сотрудничать на выборах главы Якутска, рассказал источник URA.RU из числа политтехнологов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

АНО «Диалог Регионы» в мае взяла под контроль страницы региональных и муниципальных властей в соцсетях. К специальному созданному для этого проекту «Госпаблики» подключились все субъекты РФ. В декабре прошлого года организация создала в каждом субъекте ЦУРы, они работают с обращениями жителей, на которые теперь вынуждены реагировать губернаторы.

Эксперты считают, что АНО «Диалог», получив мандат на работу в интернете от имени властей, фактически получило функции отдельного органа власти. «Администрация президента, с которой сотрудничает „Диалог“, до этого следила [за регионами] через институт кураторов и аффилированные некоммерческие организации [НКО]. Сейчас, видимо, настал период, когда эта вертикаль должна распространится на чиновников в соцсетях», — считает политолог Павел Салин. Эксперт заявил, что таким образом укрепляется политика федерального центра. «Как губернаторы централизовано отрабатывают темники АП в офлайн, демонстрируя свою близость людям, так теперь чиновники будут отрабатывать эти самые темники в соцсетях», — считает эксперт.

Эксперты утверждают, что АНО «Диалог» Алексея Гореславского получила функции органа власти Фото: Антон Белицкий © URA.RU

Научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев полагает, что у глав регионов будут и плюсы от усиления АНО «Диалог». «С губернатора будет снята ответственность за всю интернет-активность. Губернаторы уже „Ура!“ наверное, сказали. Их не снимут за слабую интернет-активность, голова будет болеть у других», — говорит он.

В экспертной среде есть и иная точка зрения. Директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников уверен, что «Диалог» выполняет избыточные функции. «Эти функции финансируются за государственный счет — такая синекура с придуманными обязанностями, полномочиями, которые все налогоплательщики оплачивают, а далеко не очевидно зачем», — полагает он. По словам собеседника, муниципальные образования должны сами общаться с жителями и избирателями в соцсетях, как считают нужным. «Да, за этим можно следить, но никакого контроля не нужно», — уверен Солонников.

URA.RU направило в АНО «Диалог Регионы» запрос о комментарии. Представители организации обещали ответить позднее. Все проекты АНО «Диалог» развиваются в рамках нацпроекта «Цифровая экономика», который курирует Минцифры РФ.