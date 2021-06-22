Путин нашел в Европе союзника для борьбы с НАТО

Владимир Путин в своей новой статье сделал акцент на вызовах, возникающих от расширения НАТО Фото: Kremlin.ru

Президент РФ Владимир Путин подключил Германию к дискуссии о вступлении Украины в НАТО. 22 июня — в День памяти и скорби — глава государства опубликовал в немецкой газете Die Zeit статью, значительная часть которой посвящена угрозам от расширения альянса на Восток. Политологи считают публикацию напоминанием немцам о том, какую роль они сыграли в послевоенные годы в борьбе с размещением ракет НАТО. А также видят в статье попытку сыграть на противоречиях Европы и США.

Статья президента, приуроченная к 80-й годовщине начала Великой Отечественной войны, была опубликована с заголовком «Быть открытыми, несмотря на прошлое». В ней глава государства рассказал о мужестве и стойкости героев Красной армии и тружеников тыла, которые спасли от порабощения немецкими фашистами не только свою Родину, но и весь мир. А также отметил особую значимость «исторического примирение нашего народа и немцев» после войны. По словам президента, это стало основой для восстановления взаимного доверия и уважения в Европе, взятия курса на интеграцию.

22 июня Владимир Путин также возложил цветы к Могиле Неизвестного Солдата Фото: Kremlin.ru

«Именно в этой логике — в логике построения Большой Европы, объединенной общими ценностями и интересами, — Россия стремилась развивать свои отношения с европейцами. И нами, и Евросоюзом было сделано многое на этом пути. Но возобладал другой подход. В его основе лежало расширение Североатлантического альянса, который сам представлял собой реликт холодной войны», — написал глава государства.

Президент напомнил о забытых обещаниях не приближать границы блока НАТО к России, о поставленном выборе для других стран — быть либо с коллективным Западом, либо с Россией, о спровоцированном США расколе на Украине в 2014 году. «Сейчас вся система европейской безопасности сильно деградировала. Нарастает напряженность, реальными становятся риски новой гонки вооружений», — добавил Путин. В конце статьи он подчеркнул, что процветания Европы возможно достичь только совместными усилиями всех стран, включая Россию. «Потому что Россия — одно из крупнейших европейских государств. И мы ощущаем свою неразрывную культурную и историческую связь с Европой», — заключил Путин.

Тема вступления Украины в НАТО вновь в мировой повестке Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua

Представитель Кремля Дмитрий Песков 22 июня объяснил выбор немецкой газеты для публикации статьи тем, что материал обращен к европейцам. «Речь идет все-таки об европейской истории», — ответил Песков на вопрос URA.RU во время общения с прессой. Год назад, 18 июня 2020 года, Путин выпустил статью о Второй мировой войне в американском издании The National Interest, но в ней не было ни слова об угрозах НАТО. Экс-сотрудник администрации президента, политолог Дмитрий Журавлев связывает внимание президента к этой теме с возобновившийся дискуссией о вступлении Украины в альянс. 9 июня Владимир Путин в интервью «России 1» говорил о том, что если НАТО разместят там свои ракеты, то подлетное время до Москвы сократится с 15 до 7-10 минут.

«Своей статьей Путин призывает Германию играть более активную роль в остановке эскалации вооружений.

Дело в том, что в начале 1980 годов немцы уже остановили размещение ядерных ракет НАТО в ФРГ и Европе, когда сотни тысяч людей вышли на протесты [речь о Движении за мир]. Они протестовали не потому, что нас так любили, а потому что понимали, что в случае конфликта война будет идти на их территории — в Европе. Путин пробуждает в них тот страх, чтобы они вновь стали воспринимать опасность всерьез», — объяснил Журавлев.

Директор института США и Канады РАН Валерий Гарбузов в разговоре с URA.RU добавил, что Кремль в вопросах расширения НАТО на Восток пытается играть на противоречиях между Европой и Америкой, которые особо проявились во времена президентства Дональда Трампа (он активно боролся с «Северным потоком-2» вопреки интересам Германии, обвинял Берлин в низких оборонных расходах, критиковал ЕС за «эксплуатацию» США). «Разговоры против санкций в отношении России в Европе начались даже без активного включения Москвы. Российское руководство видит все это и стремится давить на чувство самоосознания европейцев, намекая на то, что иначе у Европы не будет самостоятельной политики без США», — считает Гарбузов.

По словам политолога, члена международного клуба «Валдай» Андрея Быстрицкого, в западных странах нет консолидированной позиции о сегодняшнем статусе НАТО. «Статья Путина была опубликована в немецкой газете не только из-за того, что Германия развязала войну, но и потому, что в послевоенные годы она стала очень близким партнером России. А на Западе сейчас идут дискуссии о роли НАТО. Он был создан как оборонительный союз, но от кого они сейчас обороняются? Если, к примеру, американцы сейчас призывают страны-партнеры стать какими-то защитниками демократии по всему миру, то это не задача альянса», — резюмировал Быстрицкий.