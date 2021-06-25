Гартунг выручил Прилепина в канун выборов

Итоги съезда подтвердили и способность Валерия Гартунга договариваться, и умение настоять на своем Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

статья из сюжета Выборы в Государственную думу РФ в 2021 году

Депутат Госдумы, лидер челябинских эсеров Валерий Гартунг рассчитывает получить на выборах минимум два мандата. Один для себя, а второй уступит чиновнице Минэкономразвития РФ, бывшему члену СПЧ Яне Лантратовой, утверждает политтехнолог Иван Полукаров.

Челябинские списки эсеров утверждены на съезде партии «Справедливая Россия — За правду» в Москве 26 июня. За Лантратову просил основатель партии «За правду!» Захар Прилепин, и Гартунг, до этого неохотно принимавший в челябинские ряды «варягов», уступил. Утверждение челябинского избирательного списка прошло буднично. «Возглавляет список Валерий Карлович Гартунг. Также в него вошли Яна Лантратова, Василий Швецов, Дмитрий Сумин, Ольга Мухометьярова, Дмитрий Ларин, Павел Логинов, Павел Жолобов, Сергей Бороздин, Юлия Лопатина. Всего 10 человек», — зачитал текст лидер эсеров Сергей Миронов.

На Урале Яна Лантратова известна, но меньше, чем в Москве Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Лантратова считается креатурой Прилепина, входящего ныне в федеральный триумвират «Справедливой России». Сейчас она работает в Минэкономразвития РФ, но при совместном с Гартунгом визите в Челябинск в мае 2021 года ее представляли как основателя Всероссийской общественной организации «Союз добровольцев России». Осенью 2016 года она приезжала в Екатеринбург для решения проблемы бунта выпускников спецшколы в Рефтинском. Лантратова также разбиралась с интернатом для умственно отсталых детей в Екатеринбурге, где ребенок обварился кипятком. В июне 2017 года она побывала в Челябинске в составе комиссии совета при президенте РФ.

Ее второе место в списке, с учетом позиций «Справедливой России» в Челябинской области, — фактически гарантия прохождения в Госдуму. Особенно если учесть, что первый номер — Гартунг — одновременно баллотируется как одномандатник в Коркинском округе, считающемся его вотчиной. С учетом нелюбви лидера южноуральских эсеров к «варягам» в региональных избирательных списках, появление Лантратовой выглядит как шаг навстречу «заправдинцам».

Шанс на мандат Госдумы получил и Василий Швецов (слева) — давний соратник Валерий Гартунга Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

«Разумеется, это уступка Прилепину. Учитывая, что Гартунг имеет все шансы победить в Коркинском округе, мандат по спискам получит кандидат под вторым номером. То есть Лантратова, которая нужна „заправдинцам“, пришедшим к Миронову вместе с Прилепиным. Но эсеры могут занять в области второе, после ЕР, место и получить по спискам даже два мандата. Тогда место в Госдуме может достаться и Швецову», — считает политтехнолог Иван Полукаров.

Оставшиеся восемь человек — жители Челябинской области, среди которых нет местных «прилепинцев» или выходцев из «Патриотов России». Швецов — старый соратник Гартунга, прошедший с ним весь путь партийного строительства и поднимавшийся пока до уровня вице-спикера регионального парламента. Депутаты заксобрания Мухометьярова и Сумин достаточно известны в своих территориях (Златоуст с горнозаводской зоной и Копейск соответственно); Ларин прорвался туда, порвав с «Единой Россией» и со скандалом выиграв выборы у кандидата от партии власти. Логинов и Бороздин — депутаты горсобрания Миасса и совета Сосновского района соответственно. Лопатина возглавляет местное отделение СР в Кыштыме.

Рейтинг «Справедливой России» в Челябинской области высок, но не для двух территориальных групп, считают политологи Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В начале года в Челябинской области циркулировали упорные слухи, что в регионе могут быть образованы сразу две территориальные избирательные группы. Как пояснили источники URA.RU в партийных кругах, федеральное руководство партии колебалось. При всех возможностях Гартунга, «вытянуть» мандаты по двум спискам казалось сомнительным. К концу мая идея окончательно сошла на нет, и прошедший 26 июня съезд это подтвердил. Как и то, что позиции эсеров на Южном Урале по-прежнему считаются достаточно сильными — объединять область с другими регионами тоже не стали. Впрочем, как и делать «локомотивом» такого объединения, когда по итогам выборов пришлось бы делиться мандатами с более слабыми соседями.

«У партии хороший рейтинг в Челябинской области, но разный по муниципалитетам — „полосатый“. Деление на две группы могло привести к тому, что в одной группе, где оказались бы города и районы с меньшим рейтингом эсеров, партия не набрала бы и на один мандат. А в другой группе, даже при популярности „Справедливой России — За правду“, хватило бы на один мандат. А так они могут рассчитывать на два мандата по всей области и даже на три», — говорит политолог Сергей Зырянов.

Главврач детской ГКБ №8 Антон Рыжий обладает харизмой, но не ресурсом и известностью Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Что касается расклада по одномандатным округам, то информация URA.RU подтвердилась. По Челябинскому округу от партии выдвинется Швецов. По Магнитогорскому округу на выборы пойдет местный эсер-активист Павел Владельщиков, по Златоустовскому — Логинов, по Коркинскому — Гартунг, по Металлургическому — Ларин. С учетом ресурсов противников-единороссов и конкуренции, шансы пройти в Госдуму есть лишь у Гартунга.

«По факту, Гартунг договорился с „Единой Россией“, что против него по Коркинскому округу выставят детского врача Антона Рыжего, который до этого политикой не занимался и широкой общественности не знаком», — сообщил URA.RU источник в ЕР. Гартунг же прекрасно в округе известен, и желает взять реванш за обидное поражение в 2016 году от единоросса Анатолия Литовченко. «Тогда победа была достигнута путем огромной концентрации ресурсов ради Литовченко и оголения многих других направлений. В нынешних условиях это нерационально, да и невозможно», — пояснил URA.RU политолог Андрей Лавров. Сам Гартунг в момент подготовки материала находился на съезде в Москве и на звонок не ответил.