15 ноября 2021

Росздравнадзор потребовал пересчитать антитела по новой шкале ВОЗ

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Анализ на антитела. Тюмень, анализы, анализ крови, взятие крови, анализ на антитела
Новая шкала по подсчету антител поможет следить за уровнем заболеваемости COVID в разных точках планеты Фото:
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Коронавирус COVID-19

Росздравнадзор попросил медицинские учреждения пересчитать антитела к коронавирусу по новой единой системе. Решение о перерасчете было принято после того, как ВОЗ утвердила международные единицы (BAU/мл), по которым нужно считать антитела к коронавирусу.

Приведение результатов тестов к единой системе позволит сравнивать их между собой. Сейчас разные организации измеряют количество антител к SARS-CoV-2 в разных единицах. Вполне может получиться так, что значение «13», полученное с помощью одного теста, больше значения «300», полученного с помощью другой системы. Поэтому такая стандартизация значительно облегчит жизнь пациентам и врачам, пишут «Известия».

В документ также есть список шести тестов, которые официально можно пересчитать по новой шкале подсчета антител. Отмечается, что единая система поможет следить за уровнем заболеваемости коронавирусом в разных странах.

По мнению депутата Госдумы от ЛДПР Сергея Леонова, россиян необходимо проверить на наличие антител к COVID. Он предложил взять определенное количество людей разного возраста из разных регионов и провести исследование. Таким образом он хочет понять какой реальный популяционный иммунитет в регионах РФ.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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