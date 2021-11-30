СOVID-совещания регионов с главой Минздрава закрыли из-за утечек

Заседания противокоронавирусных штабов, в ноябре 2021 года проходили в жестком режиме Фото: Владимир Андреев © URA.RU

статья из сюжета Коронавирус COVID-19

В ряде регионов России в ноябре 2021 года изменился формат участия в федеральных коронавирусных штабах. Совещания под руководством главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, проводившиеся уже более 1,5 лет по видеоконференцсвязи, стали более кулуарными. Главная причина — утечки чувствительной информации.

С начала ноября 2021 года заседания коронавирусных штабов, проводившихся каждый вторник под руководством главы Минздрава РФ Михаила Мурашко, стали закрывать от лишних участников. Традиционно в ВКС от каждого региона участвуют представители территориальных фондов обязательного медстрахования, медвузы, теруправления Росздравнадзора и руководящие сотрудники региональных минздравов. Административной новацией, совпавшей с последней — и самой мощной — волной коронавируса, стало ограничение числа участников от органов здравоохранения субъектов.

По словам инсайдеров, от Свердловской области в совещаниях участвуют министр здравоохранения Андрей Карлов (на фото слева) и замгубернатора Павел Креков (на фото справа) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

«Если до ноября на каждое вторничное подключение к ВКС приглашали максимально широкий круг руководящих сотрудников — от начальников отделов и управлений до заместителей министра, то сейчас совещания, например, в свердловском минздраве, проводятся за закрытыми дверями. Например, министр [Андрей Карлов] и профильный заместитель губернатора (например, Павел Креков — ред). Иногда вместо замгубернатора — один из приближенных заместителей министра и — все», — говорит собеседник URA.RU свердловском управлении Росздравнадзора.

По словам чиновников, до подобной конфигурации сократили участников совещаний в ряде минздравов России. Косвенно это подтверждает собеседник в правительстве ХМАО, сообщающий об аналогичном свердловскому составе участников ВКС. Отмечается при этом, что совещания и раньше были не для широкого круга лиц. В то же время первый вице-губернатор Челябинской области Ирина Гехт сообщила URA.RU о том, что в совещаниях принимают участие и руководители подразделений регионального минздрава.

«По одной из версий, которая циркулирует в свердловском минздраве, ограничить число свидетелей велел сам Мурашко, и его приказ выполняется с удовольствием. По другим данным, сужение круга участвующих — местная самодеятельность», — говорит один из медицинских чиновников. Так или иначе, но пресс-секретарь Мурашко Инна Финочка не соглашается с обеими версиями. На вопрос «почему закрылись совещания ВКС» она ответила встречным: «А они были открытыми у вас?» Иной конкретики чиновница не предоставила.

Почему ВКС переводят в закрытый режим — объяснить проще: боятся утечек чувствительной информации. «Возможно, были „сливы“ с заседаний, вот и оставили только прямых ответственных», — полагает эксперт в области организации здравоохранения Александр Соловьев. И в защиту его гипотезы говорит то, что совещания с министром Мурашко стали засекречиваться не только во время бурного роста заболевших коронавирусом (В ХМАО с начала ноября вводили жесткий локдаун, в Свердловской области — пик волны заражений), но и отчетами за освоенные федеральные деньги.

Действительно, на протяжении последних месяцев из разных точек подключения к ВКС с Михаилом Мурашко утекала весьма чувствительная информация вроде рейтинга регионов с повышенной избыточной смертностью. В конце года, как уже писало URA.RU, начались разбирательства относительно расходования денег на федеральные программы, отчет за которые требуют с местных чиновников от медицины. «В привязке к коронавирусной проблематике была программа диспансеризации населения Свердловской области, которая не выполнена более чем на 70%. А это означает, что в федеральную казну нужно будет отдать 125 млн рублей как неосвоенных», — приводит пример собеседник. Он же уточняет, что это один из ярких примеров, дающих повод для скандалов, которых хотелось бы избежать.