Партия власти усилила политическое влияние в ЯНАО

Губернатор Дмитрий Артюхов стал вторым представителем ЯНАО в Генсовете партии Фото: Артем Черемисов © URA.RU

Избрание губернатора ЯНАО Дмитрия Артюхова в состав Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» усилит партийное влияние в регионе, рассказали URA.RU источники в политических кругах. По словам инсайдеров, в генсовет входят главы далеко не всех регионов и не каждый от каждого региона туда входит сразу два представителя.

«Первый момент — далеко не все главы регионов входят в генеральный совет правящей партии. Второе — теперь там сразу два представителя ЯНАО — Дмитрий Артюхов и Алексей Ситников. Это конкретное усиление „Единой России“ на Ямале», — сообщил источник агентства в региональных политических кругах.

При этом эксперты в оценках не столь категоричны. Так, политолог Шамиль Рак уверен, что назначение Артюхов, возглавляющего «ключевой регион», было ожидаемым и носит исключительно технический характер.

«Это традиционная ротация в руководстве партии — она предусмотрена партийным уставом. Губернаторы ключевых регионов, таких как ЯНАО, должны входить либо генсовет, либо в руководство „Единой России“. Вхождение Дмитрия Артюхова в генсовет не должно сыграет никакой роли в усилении партии», — рассказал эксперт.

По мнению Рака, партия власти имеет в ЯНАО настолько сильные позиции, что уже не важно, войдет ли губернатор в генсовет или в высший совет ЕР. «Если посмотреть на сайт реготделения партии, в президиум и политсовет входят все члены правительства, большая часть депутатов заксобрания и муниципальные чиновники», — добавил собеседник.

С утверждением, что «Единая Россия» имеет сильные позиции в ЯНАО, согласился политолог Станислав Дейнеко. «ЯНАО — регион победившей „Единой России“. Сейчас мы наблюдаем вполне естественный процесс, когда партия эволюционирует и хочет быть вместе с сильными лидерами, создавая симбиоз для дальнейшей работы» — рассказал эксперт.

Алексей Ситников сохранил место в Генсовете партии Фото: пресс-служба регионального отделения партии «Единая Россия»

При этом, избрание в Генсовет в равной степени выгодно как партии, как и Дмитрию Артюхову, уверен политолог, член Общественной палаты РФ Евгений Забродин. «Если взять рейтинг „Единой России“ и Дмитрия Артюхова в регионе, то у губернатора он выше, чем у партии. А для губернатора это взаимовыгодное партнерство, так как членство в Генсовете — это статус который позволит упростить общение губернатора с представителями правительства и депутатами Госдумы», — рассказал URA.RU политолог и член общественной палаты ЯНАО Евгений Забродин.

Получить комментарии у губернатора Дмитрия Артюхова и представителей регионального отделения оперативно не удалось. Глава региона пока никак не прокомментировал решения однопартийцев, на запрос в региональное отделение партии ответ на момент публикации не поступил.

Ранее URA.RU сообщало, что Дмитрий Артюхов вошел в состав Генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия» — до этого губернатор ЯНАО входил в состав регионального политического совета партии в ЯНАО. Помимо этого, свое место в совете сохранил глава ямальского реготделения «Единой России» Алексей Ситников.