03 декабря 2021
02 декабря 2021

Губернатор Артюхов вошел в генсовет «Единой России»

© Служба новостей «URA.RU»
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Праймериз. Новый Уренгой, артюхов дмитрий, ситников алексей
Дмитрий Артюхов (за трибуной) и Алексей Ситников (справа) представят ЯНАО в генсовете «Единой России» Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вошел в состав генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Решение об этом было принято по итогам голосования делегатов съезда партии в Москве 4 декабря.

«Все кандидаты поддержаны и избраны», — объявил председатель счетной комиссии съезда Александр Якубовский по итогам тайного голосования. В списке из 170 членов Дмитрий Артюхов числится под номером 10.

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До настоящего времени губернатор ЯНАО входил в состав регионального политического совета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии. Кроме Дмитрия Артюхова место в генсовете сохранил глава ямальского реготделения «Единой России» Алексей Ситников.

Таким образом, ямальские единороссы усилили партийное влияние в регионе, сообщили источники в партийных кругах. Сам Дмитрий Артюхов решение однопартийцев пока никак не прокомментировал.

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Губернатор ЯНАО вошел в списки под номером 10.
Фото:

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вошел в состав генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Решение об этом было принято по итогам голосования делегатов съезда партии в Москве 4 декабря. «Все кандидаты поддержаны и избраны», — объявил председатель счетной комиссии съезда Александр Якубовский по итогам тайного голосования. В списке из 170 членов Дмитрий Артюхов числится под номером 10. До настоящего времени губернатор ЯНАО входил в состав регионального политического совета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии. Кроме Дмитрия Артюхова место в генсовете сохранил глава ямальского реготделения «Единой России» Алексей Ситников. Таким образом, ямальские единороссы усилили партийное влияние в регионе, сообщили источники в партийных кругах. Сам Дмитрий Артюхов решение однопартийцев пока никак не прокомментировал.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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