Губернатор Артюхов вошел в генсовет «Единой России»

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вошел в состав генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Решение об этом было принято по итогам голосования делегатов съезда партии в Москве 4 декабря.
«Все кандидаты поддержаны и избраны», — объявил председатель счетной комиссии съезда Александр Якубовский по итогам тайного голосования. В списке из 170 членов Дмитрий Артюхов числится под номером 10.
До настоящего времени губернатор ЯНАО входил в состав регионального политического совета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии. Кроме Дмитрия Артюхова место в генсовете сохранил глава ямальского реготделения «Единой России» Алексей Ситников.
Таким образом, ямальские единороссы усилили партийное влияние в регионе, сообщили источники в партийных кругах. Сам Дмитрий Артюхов решение однопартийцев пока никак не прокомментировал.
Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вошел в состав генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Решение об этом было принято по итогам голосования делегатов съезда партии в Москве 4 декабря. «Все кандидаты поддержаны и избраны», — объявил председатель счетной комиссии съезда Александр Якубовский по итогам тайного голосования. В списке из 170 членов Дмитрий Артюхов числится под номером 10. До настоящего времени губернатор ЯНАО входил в состав регионального политического совета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии. Кроме Дмитрия Артюхова место в генсовете сохранил глава ямальского реготделения «Единой России» Алексей Ситников. Таким образом, ямальские единороссы усилили партийное влияние в регионе, сообщили источники в партийных кругах. Сам Дмитрий Артюхов решение однопартийцев пока никак не прокомментировал.