Губернатор Артюхов вошел в генсовет «Единой России»

Дмитрий Артюхов (за трибуной) и Алексей Ситников (справа) представят ЯНАО в генсовете «Единой России» Фото: Елена Федорова © URA.RU

Губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов вошел в состав генерального совета Всероссийской политической партии «Единая Россия». Решение об этом было принято по итогам голосования делегатов съезда партии в Москве 4 декабря.

«Все кандидаты поддержаны и избраны», — объявил председатель счетной комиссии съезда Александр Якубовский по итогам тайного голосования. В списке из 170 членов Дмитрий Артюхов числится под номером 10.

До настоящего времени губернатор ЯНАО входил в состав регионального политического совета Ямало-Ненецкого регионального отделения партии. Кроме Дмитрия Артюхова место в генсовете сохранил глава ямальского реготделения «Единой России» Алексей Ситников.

Таким образом, ямальские единороссы усилили партийное влияние в регионе, сообщили источники в партийных кругах. Сам Дмитрий Артюхов решение однопартийцев пока никак не прокомментировал.

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