Путин вмешался в планы США по борьбе против Китая

Это сигнал Байдену накануне переговоров

06 декабря 2021 в 20:09 Размер текста - 17 +

Россия нарушила планы США по сталкиванию Индии с Китаем, комментируют эксперты встречу президента РФ Владимира Путина с индийским премьером Нарендрой Моди Фото: Владимир Андреев © URA.RU Своей поездкой в Индию 6 декабря президент РФ Владимир Путин вмешался в планы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Он продемонстрировал, что Россия и Индия продолжат наращивать сотрудничество. Это может сломать игру США, которые склоняют Индию к столкновению со своим стратегическим соперником — Китаем, поясняют эксперты URA.RU. На переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хайдарабадский дворец российский президент Владимир Путин прибыл из аэропорта на своем «Аурусе». В начале встречи Путин приветствовал Моди словами «дорогой друг». Он особенно подчеркнул, что ему «очень приятно снова быть в дружественной стране», что Россия относится к Индии «как к великой державе с дружественным народом». Россия и Индия наращивают торгово-экономические связи Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Президент РФ сказал о росте в этом году товарооборота (за 9 месяцев на 38% к уровню 2020 года), а объем инвестиций составляет 38 млрд долларов. Страны сотрудничают в сфере энергетики, высоких технологий, включая космос. «Уверен, что программы будут реализованы, в том числе и подготовка индийского космонавта», — заверил Путин. Одним из ключевых направлений сотрудничества является военно-техническая сфера, в которой Россия так, как с Индией, не работает ни с одним другим партером. «Мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и непосредственно в военной сфере. Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России. Мы намерены и дальше работать по этому направлению», — заявил Путин. Премьер-министр Индии Нарендра Моди заверил президента РФ Владимира Путина, что заинтересован в развитии дружбы с Россией Фото: Официальный сайт Президента РФ Премьер-министр Моди заверил Путина, что ему хотелось бы иметь тесное сотрудничество между Россией и Индией. «На протяжении последних десятилетий на мировой арене возникали разные геополитические формирования. Но что осталось неизменным — российско-индийская дружба. Наши страны относятся друг к другу с особой заботой», — сказал Моди, подчеркнув, что среди прочего укрепляется военное сотрудничество. Для России эта сторона двусторонних отношений с Индией является одной из ключевых. Военное сотрудничество важно в свете того, что «США пытаются включить Индию в орбиту своей политики в противовес экспансии Китая», пояснил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. Свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (или Индо-Тихоокеанском регионе) Россия потеряла после распада СССР в 1990-е годы. А в начале 2000-х была закрыта российская военная база «Камрань» во Вьетнаме. «Эта база может перейти к американцам, если будет неблагоприятный ход развития событий. Поэтому Россия восстанавливает свое влияние в Индийском океане. Но пока это для нас не стало „красной линией“, как в других регионах», — объяснил Волхонский заинтересованность Путина укреплением связей с Индией. Эксперты поясняют, что Россия будет играть стабилизирующую роль в АТР и не допустит столкновения между Индией и Китаем, на что надеются США Фото: Официальный сайт Президента РФ США действительно пытаются втянуть Индию в свое обострившееся противостояние с Китаем, подтверждает эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войтко. Кроме того, американцы пытаются усилиться за счет создания в сентябре 2021 года военного блока AUKUS — США, Великобритания, Австралия, что также невыгодно России, так как это дестабилизирует ситуацию в регионе. «Россия не поддержала группу AUKUS, так как она направлена на дальнейшую милитаризацию региона. Это попытка США переформатировать свое региональное присутствие. Это некий вызов для Китая, влияние которого в АТР американцы пытаются ослабить. Россия же показала, что не собирается уходить из региона. Путину важно показать, что Индия остается в сфере интересов России», — пояснила эксперт. Однако полностью перетянуть Индию на сторону России вряд ли возможно, полагает китаевед, политолог Николай Вавилов. Он пояснил, что, во-первых, «Индия является наиболее активным членом всех военных партнерств, которые возглавляют США», и американские власти делают на Индию одну из основных ставок «в стратегии сдерживания Китая». Во-вторых, индийская элита «с 1980-х годов ориентируется не на СССР и Россию, а на США», входит в руководство крупнейших американских корпораций. Статья по теме Путин с Си Цзиньпином готовят неприятный сюрприз США «Сложно будет [Путину] перетащить Индию на сторону РФ, но достаточно интересная политическая схема может добавить России очков. Это закрепит влияние России в Индии. Наращивая свое присутствие в Индии, в том числе военно-техническое сотрудничество, Россия нейтрализует достаточно агрессивные планы Вашингтона по сдерживанию Китая, вносит фактор стабильности в регионе. Это будет сильно влиять на позиции Индии в союзе с Вашингтоном и повысит ее желание присутствовать в ШОС, возможно, интегрироваться наблюдателем в Евразийское экономическое пространство. Россия пытается отношениями с Дели и Пекином создать из себя гаранта безопасности на Евразийском пространстве», — резюмировал Вавилов. 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Своей поездкой в Индию 6 декабря президент РФ Владимир Путин вмешался в планы США в Азиатско-Тихоокеанском регионе (АТР). Он продемонстрировал, что Россия и Индия продолжат наращивать сотрудничество. Это может сломать игру США, которые склоняют Индию к столкновению со своим стратегическим соперником — Китаем, поясняют эксперты URA.RU. На переговоры с премьер-министром Индии Нарендрой Моди в Хайдарабадский дворец российский президент Владимир Путин прибыл из аэропорта на своем «Аурусе». В начале встречи Путин приветствовал Моди словами «дорогой друг». Он особенно подчеркнул, что ему «очень приятно снова быть в дружественной стране», что Россия относится к Индии «как к великой державе с дружественным народом». Президент РФ сказал о росте в этом году товарооборота (за 9 месяцев на 38% к уровню 2020 года), а объем инвестиций составляет 38 млрд долларов. Страны сотрудничают в сфере энергетики, высоких технологий, включая космос. «Уверен, что программы будут реализованы, в том числе и подготовка индийского космонавта», — заверил Путин. Одним из ключевых направлений сотрудничества является военно-техническая сфера, в которой Россия так, как с Индией, не работает ни с одним другим партером. «Мы продолжаем развивать отношения и на международной арене, и непосредственно в военной сфере. Мы проводим совместные военные учения и на территории Индии, и на территории России. Мы намерены и дальше работать по этому направлению», — заявил Путин. Премьер-министр Моди заверил Путина, что ему хотелось бы иметь тесное сотрудничество между Россией и Индией. «На протяжении последних десятилетий на мировой арене возникали разные геополитические формирования. Но что осталось неизменным — российско-индийская дружба. Наши страны относятся друг к другу с особой заботой», — сказал Моди, подчеркнув, что среди прочего укрепляется военное сотрудничество. Для России эта сторона двусторонних отношений с Индией является одной из ключевых. Военное сотрудничество важно в свете того, что «США пытаются включить Индию в орбиту своей политики в противовес экспансии Китая», пояснил доцент Института стран Азии и Африки МГУ Борис Волхонский. Свое присутствие в Азиатско-Тихоокеанском регионе (или Индо-Тихоокеанском регионе) Россия потеряла после распада СССР в 1990-е годы. А в начале 2000-х была закрыта российская военная база «Камрань» во Вьетнаме. «Эта база может перейти к американцам, если будет неблагоприятный ход развития событий. Поэтому Россия восстанавливает свое влияние в Индийском океане. Но пока это для нас не стало „красной линией“, как в других регионах», — объяснил Волхонский заинтересованность Путина укреплением связей с Индией. США действительно пытаются втянуть Индию в свое обострившееся противостояние с Китаем, подтверждает эксперт по внешней политике Центра политической конъюнктуры Евгения Войтко. Кроме того, американцы пытаются усилиться за счет создания в сентябре 2021 года военного блока AUKUS — США, Великобритания, Австралия, что также невыгодно России, так как это дестабилизирует ситуацию в регионе. «Россия не поддержала группу AUKUS, так как она направлена на дальнейшую милитаризацию региона. Это попытка США переформатировать свое региональное присутствие. Это некий вызов для Китая, влияние которого в АТР американцы пытаются ослабить. Россия же показала, что не собирается уходить из региона. Путину важно показать, что Индия остается в сфере интересов России», — пояснила эксперт. Однако полностью перетянуть Индию на сторону России вряд ли возможно, полагает китаевед, политолог Николай Вавилов. Он пояснил, что, во-первых, «Индия является наиболее активным членом всех военных партнерств, которые возглавляют США», и американские власти делают на Индию одну из основных ставок «в стратегии сдерживания Китая». Во-вторых, индийская элита «с 1980-х годов ориентируется не на СССР и Россию, а на США», входит в руководство крупнейших американских корпораций. «Сложно будет [Путину] перетащить Индию на сторону РФ, но достаточно интересная политическая схема может добавить России очков. Это закрепит влияние России в Индии. Наращивая свое присутствие в Индии, в том числе военно-техническое сотрудничество, Россия нейтрализует достаточно агрессивные планы Вашингтона по сдерживанию Китая, вносит фактор стабильности в регионе. Это будет сильно влиять на позиции Индии в союзе с Вашингтоном и повысит ее желание присутствовать в ШОС, возможно, интегрироваться наблюдателем в Евразийское экономическое пространство. Россия пытается отношениями с Дели и Пекином создать из себя гаранта безопасности на Евразийском пространстве», — резюмировал Вавилов.