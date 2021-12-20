Путин раскрыл, как формируется новая элита в РФ

Президент РФ Владимир Путин на примере влиятельной династии показал, как формируется новая российская элита Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Новая российская элита будет формироваться, исходя из принципа преемственности. Встречу президента РФ Владимира Путина с главой «Промсвязьбанка» (ПСБ) Петром Фрадковым эксперты трактуют как подготовку к кадровому обновлению и омоложению государственной системы управления. Новая элита для Путина должна быть предсказуема, отмечают политологи.

Встреча Владимира Путина с главой «Промсвязьбанка» (ПСБ) Петром Фрадковым состоялась спустя четыре года после того, как Центробанк России объявил о санации ПСБ. В декабре 2017-го, финансовое учреждение находилось на грани банкротства, а в отношении его совладельцев — братьев Дмитрия и Алексея Ананьевых — было возбуждено уголовное дело по факту хищения 6,7 млрд рублей из средств банка.

Петр Фрадков возглавил Промсвязьбанк, который был близок к банкротству, три года назад Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Главой ПСБ Петр Фрадков был назначен в сентябре 2018 года. «Учреждение, которым вы руководите, встало на ноги, совершенно очевидно. Вам удалось поставить эту работу», — констатировал Путин, начиная разговор.

Фрадков сообщил, что на базе ПСБ создается «опорный банк для оборонно-промышленного комплекса» страны. «1,5 трлн рублей составляет лимит финансирования предприятий ОПК, при этом как минимум 800 млрд — это так называемая льготная ставка… Мы сейчас обслуживаем практически 70% всех госконтрактов, которые подписаны со стороны Минобороны как госзаказчиком. В лучшие времена уполномоченные банки обслуживали где-то 40%», — отметил Фрадков.

Банк имеет самый крупный портфель по военной ипотеке — 82 млрд рублей. Ею воспользовались 50 тысяч семей военнослужащих — это почти 45% рынка. В целом, объем активов банка достиг 3,7 трлн рублей — это шестое место в банковской системе РФ, добавил глава ПСБ. Банк работает с предприятиями ОПК по решению вопросов диверсификации производства (увеличения доли гражданской продукции). «Нужно, конечно, плечо подставлять предприятиям оборонно-промышленного комплекса при решении вопросов диверсификации… Диверсификация деятельности, безусловно, будет повышать их технологические возможности, и, значит, будет улучшаться их работа и по основной линии — по линии оборонки», — подчеркнул Путин.

Династия Фрадковых является в России одной из самых влиятельных (на фото — экс-премьер-министр и экс-глава СВР Михаил Фрадков) Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Первая встреча Путина с Петром Фрадковым состоялась в мае 2019 года. Ни тогда, ни сегодня претензий к банкиру у Путина не возникло.

Семья Фрадковых на особом счету у президента, отмечают эксперты. В 2017 году отец — Михаил Фрадков (бывший премьер-министр РФ, экс-глава Службы внешней разведки РФ) возглавил Российский институт стратегических исследований (РИСИ). Чуть меньше года назад его младший сын Павел стал первым заместителем управляющего делами президента РФ. По словам главы Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг», автора проекта о российской элите «Госсовет 2.0» Евгения Минченко, «оба сына Фрадкова занимают хорошие позиции». И вообще прослеживается определенная тенденция, когда дети высокопоставленных родителей так сильно поднимаются по карьерной лестнице. «В последнее время также набирают обороты младший Патрушев [глава Минсельхоза РФ Дмитрий Патрушев, сын секретаря Совбеза РФ, экс-главы ФСБ России Николая Патрушева], возглавивший соцсеть „ВКонтакте“ Владимир Кириенко [сын первого замглавы Администрации президента Сергея Кириенко]», — заметил Минченко.

Встреча Путина с Фрадковым-младшим могла пройти в рамках подготовки к кадровым решениям, которые ожидаются в 2022 году, считает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Этот фактор, по словам эксперта, «рассматривается как дедлайн — час Ч, когда начнутся изменения в финансовой системе». «Встреча Путина с Фрадковым — это смотр кадрового резерва.

Логика, заключающаяся в том, что дети людей, близких к президенту Путину, могут входить в систему непосредственно управления страной, вполне естественна. Когда мы говорим о том, что дети родителей высокопоставленных получают места в системе госуправления, не надо полагать, что это кумовство и лоббизм. Очень часто это реальная оценка компетенций, которые у них есть», — считает Солонников.

Чтобы войти в новую российскую элиту, нужно следовать преемственности, считают эксперты Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU

Назначение бывших и действующих чиновников позволяет сохранять преемственность в системе управления, отметил политтехнолог Марат Баширов. «Совпадение в фамилии важно с точки зрения преемственности и возможных неких гарантий. То, что человек является сыном другого известного человека, дает дополнительные гарантии, но не более того. Преемственность имеется в виду в том, что у него есть определенные взгляды на развитие нашей страны. Все говорят про технологии. Но на самом деле важны идеи, которые разносятся через определенные технологические средства», — резюмировал Баширов.