Трехлетний курганец с ДЦП вернулся из США после операции

Спасти ребенка помогли читатели URA.RU

30 декабря 2021 в 19:54 Размер текста - 17 +

Читатели URA.RU помогли курганской семье осуществить мечту в лечении ребенка с ДЦП Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Трехлетний курганец Никита Хнаев с ДЦП вновь на руках у мамы и все также застенчиво улыбается гостям. Полтора месяца назад ему провели операцию на позвоночнике в клинике Сент-Луиса (США). Мама и сын после возвращения из-за океана в Курган еще не успели привыкнуть к разнице в часовых поясах и родным холодам. За время поездки малыш невероятно изменился. Первое, что бросается в глаза — ребенок в буквальном смысле вытянулся. «Да, Никитка прибавил в росте восемь-девять сантиметров, — смеется мама мальчика Светлана Хнаева, — После операции ушла спастика ног. Никита может теперь выпрямить ножки, расслабиться. Мы сразу заметили перемены, все вещи стали ему маленькими», — говорит она. Никита хорошо перенес операцию на позвоночнике в клинике Сент-Луиса (США). Врач дал хороший прогноз на реабилитацию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Хнаевы готовятся к новогодним праздникам. Уходящий год навсегда запомнится Светлане невероятным путешествием, переживаниями за сына во время операции, впечатлением от другой культуры. «Мамы детей с ДЦП пишут мне в соцсетях, спрашивают, не пожалела ли я о том, что решилась отправить сына на операцию. Ведь это очень сложная операция. Однозначно, я не пожалела. Если бы мне пришлось снова делать выбор, я бы не сомневалась ни минуты. Я результаты вижу уже сейчас, хотя понимаю, что впереди еще долгий путь и длительная реабилитация», — говорит Светлана. Самыми тревожными моментами для мамы стало ожидание завершения операции. «Я только потом осознала, что смогла выдержать все без истерик. Мы держались молодцом, Никита очень хорошо держался», — отмечает она. Операция положительно повлияла на здоровье ребенка. Родители верят, что Никита сможет ходить самостоятельно фото: Светлана Хнаева, Instagram Впечатлила Светлану и удобная инфраструктура. «За полтора месяца я ни разу не испытала дискомфорта с ребенком в коляске. Везде есть пандусы, все очень удобно. Инвалиды там сами по себе двигаются по улицам без сопровождения. Условия в этом плане прекрасные. Не чувствуешь себя с ограниченными возможностями», — говорит она. Сейчас Хнаевы возвращаются к привычному ритму жизни с ежедневными занятиями для Никиты. «В США у меня появилось ощущение, что нет никаких границ. Не надо останавливаться на достигнутом. Видеть цель и двигаться к ней, не трусить перед препятствием. Это не сказка и не мечта, а реальность. Хотелось бы, чтобы такое лечение было доступно всем, кто в нем нуждается. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто помог нам осуществить нашу мечту, кто откликнулся на призыв о помощи. Нет маленького или большое вклада — есть общее дело. Поздравляю с Новым годом! Пусть родные и близкие будут с вам и рядом, и пусть все будут здоровы!» — пожелала Светлана Хнаева читателям URA.RU. Ранее читатели URA.RU помогли курганской семье закрыть сбор на сумму 4,5 млн рублей для лечения трехлетнего Никиты с ДЦП в клинике Сент-Луиса (США). Операция с последующей реабилитацией дают Никите шанс в будущем ходить самостоятельно. История Никиты Хнаева из Кургана здесь. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Курган » и в viber-канале « Курган », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Трехлетний курганец Никита Хнаев с ДЦП вновь на руках у мамы и все также застенчиво улыбается гостям. Полтора месяца назад ему провели операцию на позвоночнике в клинике Сент-Луиса (США). Мама и сын после возвращения из-за океана в Курган еще не успели привыкнуть к разнице в часовых поясах и родным холодам. За время поездки малыш невероятно изменился. Первое, что бросается в глаза — ребенок в буквальном смысле вытянулся. «Да, Никитка прибавил в росте восемь-девять сантиметров, — смеется мама мальчика Светлана Хнаева, — После операции ушла спастика ног. Никита может теперь выпрямить ножки, расслабиться. Мы сразу заметили перемены, все вещи стали ему маленькими», — говорит она. Хнаевы готовятся к новогодним праздникам. Уходящий год навсегда запомнится Светлане невероятным путешествием, переживаниями за сына во время операции, впечатлением от другой культуры. «Мамы детей с ДЦП пишут мне в соцсетях, спрашивают, не пожалела ли я о том, что решилась отправить сына на операцию. Ведь это очень сложная операция. Однозначно, я не пожалела. Если бы мне пришлось снова делать выбор, я бы не сомневалась ни минуты. Я результаты вижу уже сейчас, хотя понимаю, что впереди еще долгий путь и длительная реабилитация», — говорит Светлана. Самыми тревожными моментами для мамы стало ожидание завершения операции. «Я только потом осознала, что смогла выдержать все без истерик. Мы держались молодцом, Никита очень хорошо держался», — отмечает она. Впечатлила Светлану и удобная инфраструктура. «За полтора месяца я ни разу не испытала дискомфорта с ребенком в коляске. Везде есть пандусы, все очень удобно. Инвалиды там сами по себе двигаются по улицам без сопровождения. Условия в этом плане прекрасные. Не чувствуешь себя с ограниченными возможностями», — говорит она. Сейчас Хнаевы возвращаются к привычному ритму жизни с ежедневными занятиями для Никиты. «В США у меня появилось ощущение, что нет никаких границ. Не надо останавливаться на достигнутом. Видеть цель и двигаться к ней, не трусить перед препятствием. Это не сказка и не мечта, а реальность. Хотелось бы, чтобы такое лечение было доступно всем, кто в нем нуждается. Я хочу еще раз поблагодарить всех, кто помог нам осуществить нашу мечту, кто откликнулся на призыв о помощи. Нет маленького или большое вклада — есть общее дело. Поздравляю с Новым годом! Пусть родные и близкие будут с вам и рядом, и пусть все будут здоровы!» — пожелала Светлана Хнаева читателям URA.RU. Ранее читатели URA.RU помогли курганской семье закрыть сбор на сумму 4,5 млн рублей для лечения трехлетнего Никиты с ДЦП в клинике Сент-Луиса (США). Операция с последующей реабилитацией дают Никите шанс в будущем ходить самостоятельно. История Никиты Хнаева из Кургана здесь.