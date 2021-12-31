2021 год в 21 фото: это запомнится всем

Гибель министра, введение QR-кодов, выборы в Госдуму и другие вехи

31 декабря 2021 в 09:42 Размер текста - 17 +

2021 год прошел под знаком борьбы: с природной стихией и человеческой халатностью, с высокими ценами и новыми штаммами, за коллективный иммунитет и медали Олимпиады, за места в Госдуме и власть в Афганистане. Потрясли россиян в 2021 году и несколько крупных трагедий: гибель главы МЧС, расстрелы школьников и студентов, взрыв в шахте. URA.RU собрало самые важные вехи уходящего года — в фотографиях агентства и не только. Зимой в ряде городов РФ прошли несогласованные массовые акции с требованием освободить блогера и оппозиционера Алексея Навального. Митингующие требовали отпустить его из-под стражи, где он находился в ожидании суда о назначении ему реального срока по делу «Ив Роше». Его задержали 17 января по возвращении из Германии в Москву из-за нарушений условий испытательного срока по делу «Ив Роше», после отправили в СИЗО, а затем в колонию. За 2021 год Навальный успел объявить и прекратить голодовку, получить статус «Узника совести» и премию Сахарова. Основанные им штабы и Фонд борьбы с коррупцией были признаны иноагентами, запрещенными в РФ экстремистскими организациями и были ликвидированы. Массовые уличные акции в поддержку политика с зимы больше не проводились. Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева в марте задержали по подозрению в коррупции и сняли с должности главы региона — спустя почти год после ареста и отставки своего хабаровского коллеги Сергея Фургала. Единороссу вменяют получение более чем 30-миллионной взятки. Массовая стрельба произошла в школе № 175 в Казани 11 мая. 19-летний выпускник школы Ильназ Галявиев пронес в здание оружие и, по версии следствия, застрелил девять человек, включая семерых детей. Еще более 20 человек пострадали. Юношу задержали и поместили под стражу. Он раскаялся в содеянном и признался, что пошел на преступление из-за ненависти. Теперь юноше грозит пожизненное. 30 июня президент РФ Владимир Путин в ходе «Прямой линии» ответил на главные вопросы россиян. Глава государства заступался за ветеранов труда и дачников без газа в домах, оправдывал обязательную вакцинацию от коронавируса и рекордный за 10 лет рост цен, обещал выплаты миллионам россиян с детьми и не блокировать в России YouTube, Telegram и TikTok, делился любимой сказкой и планами на собственную пенсию. Длилось общение с россиянами 4 с лишним часа. В начале июня, пропустив 2020 год из-за пандемии, состоялся 24-й Петербургский международный экономический форум (ПМЭФ-2021). Он собрал 13 тысяч посетителей, помог заключить около 800 сделок на сумму в 3,8 трлн рублей и запомнился яркими высказываниями главных гостей: президент Владимир Путин на год продлил льготную ипотеку, а миллиардер Олег Дерипаска объявил о самоуничтожении оппозиции в России. Отмененный в 2020 году из-за пандемии футбольный «Евро» таки состоялся летом 2021-го. Одним из городов турнира стал Санкт-Петербург, где два из трех своих матчей провела сборная России. Третий, решающий, матч она проиграла в Копенгагене сборной Дании, и это поражение стоило Станиславу Черчесову поста главного тренера. Еще один отложенный на год крупный турнир — Олимпиада в Токио. На ней Россия из-за допингового скандала и решения МОК выступала без флага и гимна. Именуемая командой Олимпийского комитета России сборная сумела завоевать 71 медаль, в том числе 20 золотых, и занять 5-ю строчку в общекомандном зачете. Одним из чемпионов стал гимнаст из Екатеринбурга Давид Белявский (на фото ниже). Выиграла же Олимпиаду сборная США, завоевавшая 39 наград высшей пробы. Одним из самых громких скандалов Олимпиады завершились соревнования в художественной гимнастике. Судьи не дали Дине и Арине Авериным нужного для золота числа баллов, чем вызвали возмущение российской общественности и лишили гимнасток первого места, которое Россия удерживала 25 лет. За наших спортсменок заступилась не только глава национальной федерации Ирина Винер-Усманова, но и президент страны Владимир Путин. Летом Россию охватили природные пожары. Леса начали гореть в июне на Дальнем Востоке и в Сибири, позже огнем охватило и леса на Урале. К августу площадь пожаров по всей стране составила 17 млн гектаров. Наиболее тяжелая ситуация сложилась в Якутии: дым оттуда достигал европейский части России и даже Северного Полюса. В августе запрещенное ООН террористическое движение «Талибан» захватило власть в Афганистане. Свергнутые при участии США радикалы спустя годы воспользовались уходом американцев из Афганистана и организовали штурм, который в считанные дни завершился захватом Кабула и добровольным отречением действующего президента. Россия с признанием правительства талибов пока не спешит, но против рабочих контактов с переходным правительством не возражает. Впервые в истории современной России скончался действующий министр — 8 сентября трагически погиб глава МЧС Евгений Зиничев. Он сорвался со скалы во время ведомственных учений в Красноярском крае, спасая человека. Президент Владимир Путин лично приедет на похороны Зиничева, а после удостоит его звания Герой России. Пандемия коронавируса сделала все, чтобы Единый день голосования, на котором решалась судьба, в том числе, нового созыва Госдумы, навсегда вошел в историю. Впервые выборы длились целых три дня и впервые же они прошли с использованием электронного голосования. Технологию годом ранее обкатывали в Москве при принятии поправок в Конституцию, сейчас же к эксперименту присоединился и ряд других регинов. Со своего компьютера проголосовал и президент Владимир Путин. Результаты подсчета электронных бюллетеней не признала занявшая второе место на думских выборах КПРФ. Большинство же в Госдуме, как и пять лет назад, получила «Единая Россия». В сентябре Россия достроила «Северный поток — 2» — магистральный газопровод в Европу для поставки топлива в обход Украины. Несмотря на завершение строительства, «Северный поток — 2» еще далек от запуска: виной топу проблемы с сертификацией и антироссийские санкции. Студент Тимур Бекмансуров 20 сентября устроил стрельбу в кампусе пермского госуниверситета (ПГНИУ). В результате погибли шесть человек, более 40 были ранены. Сам нападавший был задержан сотрудниками ДПС, угодил в больницу и лишился ноги. Суда по делу о массовом убийстве он ждет в отряде для инвалидов в СИЗО. В регионах России в попытке догнать темпы вакцинации от COVID в ноябре начали вводить сертификаты вакцинированных — так называемые QR-коды, без которых россияне не могли попасть в торговые центры и рестораны. В правительстве готовились распространить норму и на другие общественные места, включая поезда и самолеты. Инициатива вызвала неоднозначную реакцию общественности, в итоге Госдума отправила ее на доработку, от QR-кодов в транспорте и вовсе отказались. Сертификаты же начали выдавать не только вакцинированным и официально переболевшим, но и при наличии антител к коронавирусу. Всероссийская перепись населения, отмененная в 2020 году из-за пандемии, таки состоялась в 2021-м. С 15 октября до 14 ноября, а в труднодоступных районах и до 20 декабря, россияне могли пообщаться с волонтерами или же заполнить данные о себе через «Госуслуги». Итоги переписи власти официально опубликуют уже в 2022 году. Главный редактор «Новой газеты» Дмитрий Муратов (на фото в центре) стал обладателем Нобелевской премии мира за защиту свободы слова в России. Награда досталась россиянину впервые. До этого ее, еще как граждане СССР, получили экс-руководитель государства Михаил Горбачев и создатель водородной бомбы академик Андрей Сахаров. Победившая на выборах в Госдуму «Единая Россия» в декабре отметила 20 лет своего существования и провела съезд, на котором переизбрала Дмитрия Медведева своим лидером. Громкая трагедия произошла в декабре на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области. Взрыв метана унес жизни 51 человека, включая прибывших на помощь спасателей. Действиями ответственных за произошедшее лиц был возмущен президент Владимир Путин. В результате за решетку отправились владелец, директор, его заместитель и главный инженер шахты. Самый громкий церковный скандал в России последних лет завершился приговором суда на 3,5 года колонии для основателя Среднеуральского женского монастыря, бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова). 2020-й год окончился штурмом монастыря и уголовным делом в отношении Сергия, 2021-й завершается для него приговором и реальным сроком, который, впрочем, защита экс-священника надеется успешно обжаловать.