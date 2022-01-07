Корреспонденты URA.RU увидели Алматы, разгромленную боевиками. Фоторепортаж

07 января 2022 в 22:01 Размер текста - 17 +

Протестующие взяли штурмом бывшую резиденцию президента Казахстана 5 января Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Беспорядки в Казахстане Корреспонденты URA.RU посетили Алматы, которая стала одним из центров многодневных протестов в Казахстане. Бывшая столица республики серьезно пострадала от мародеров. На улицах города стоят сгоревшие автомобили, разбросаны битое стекло и мусор, а на здании бывшей резиденции президента Казахстана видны следы пожара. Ранее протестующие взяли ее штурмом. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Протестующие вышли на улицы с требованием снизить цены на газ для автомобилей. Протестующие захватили аэропорт Алматы, а также бывшую резиденцию президента, акимат города и площадь Республики. Вечером 6 января силовиком удалось отбить у них центр бывшей столицы. В результате зачисток были убиты 10 нападавших, которые попытались взять штурмом административные здания. Ранее корреспонденты URA.RU сообщили, что жители Алматы вынуждены оборонять свои дома от мародеров и террористов. Гражданам пришлось забаррикадировать въезд во двор жилого комплекса в центре города. По словам очевидцев, в городе звучит все больше призывов к резне. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил военную помощь у Организации Договора коллективной безопасности для преодоления «террористической угрозы». Так, в Алматы было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики. Результаты погромов в центре Алматы, возле бывшей резиденции президента Казахстана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Резиденция Казахстана серьезно пострадала в результате захвата протестующими и последующего штурма силовиками Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Разбитые окна в бывшей резиденции президент Казахстана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Последствия разгрома в резиденции президента Казахстана Фото: Владимир Жабриков © URA.RU На правительственном здании видны следы пожара Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Участники беспорядков повалили ограждения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Военные продолжают контролировать центр Алматы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Корреспонденты URA.RU посетили Алматы, которая стала одним из центров многодневных протестов в Казахстане. Бывшая столица республики серьезно пострадала от мародеров. На улицах города стоят сгоревшие автомобили, разбросаны битое стекло и мусор, а на здании бывшей резиденции президента Казахстана видны следы пожара. Ранее протестующие взяли ее штурмом. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Протестующие вышли на улицы с требованием снизить цены на газ для автомобилей. Протестующие захватили аэропорт Алматы, а также бывшую резиденцию президента, акимат города и площадь Республики. Вечером 6 января силовиком удалось отбить у них центр бывшей столицы. В результате зачисток были убиты 10 нападавших, которые попытались взять штурмом административные здания. Ранее корреспонденты URA.RU сообщили, что жители Алматы вынуждены оборонять свои дома от мародеров и террористов. Гражданам пришлось забаррикадировать въезд во двор жилого комплекса в центре города. По словам очевидцев, в городе звучит все больше призывов к резне. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил военную помощь у Организации Договора коллективной безопасности для преодоления «террористической угрозы». Так, в Алматы было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики.