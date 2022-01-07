Корреспонденты URA.RU увидели Алматы, разгромленную боевиками. Фоторепортаж

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Протестующие взяли штурмом бывшую резиденцию президента Казахстана 5 января Фото:
новость из сюжета
Беспорядки в Казахстане

Корреспонденты URA.RU посетили Алматы, которая стала одним из центров многодневных протестов в Казахстане. Бывшая столица республики серьезно пострадала от мародеров. На улицах города стоят сгоревшие автомобили, разбросаны битое стекло и мусор, а на здании бывшей резиденции президента Казахстана видны следы пожара. Ранее протестующие взяли ее штурмом.

Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Протестующие вышли на улицы с требованием снизить цены на газ для автомобилей. Протестующие захватили аэропорт Алматы, а также бывшую резиденцию президента, акимат города и площадь Республики. Вечером 6 января силовиком удалось отбить у них центр бывшей столицы. В результате зачисток были убиты 10 нападавших, которые попытались взять штурмом административные здания.

Ранее корреспонденты URA.RU сообщили, что жители Алматы вынуждены оборонять свои дома от мародеров и террористов. Гражданам пришлось забаррикадировать въезд во двор жилого комплекса в центре города. По словам очевидцев, в городе звучит все больше призывов к резне.

Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил военную помощь у Организации Договора коллективной безопасности для преодоления «террористической угрозы». Так, в Алматы было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики.

Резиденция президента Казахстана в Алма-Ате после штурма. Алма-Ата, Казахстан
Результаты погромов в центре Алматы, возле бывшей резиденции президента Казахстана
Фото:
Резиденция президента Казахстана в Алма-Ате после штурма. Алма-Ата, Казахстан
Резиденция Казахстана серьезно пострадала в результате захвата протестующими и последующего штурма силовиками
Фото:
Резиденция президента Казахстана в Алма-Ате после штурма. Алма-Ата, Казахстан
Разбитые окна в бывшей резиденции президент Казахстана
Фото:
Резиденция президента Казахстана в Алма-Ате после штурма. Алма-Ата, Казахстан
Последствия разгрома в резиденции президента Казахстана
Фото:
Резиденция президента Казахстана в Алма-Ате после штурма. Алма-Ата, Казахстан
На правительственном здании видны следы пожара
Фото:
Резиденция президента Казахстана в Алма-Ате после штурма. Алма-Ата, Казахстан
Участники беспорядков повалили ограждения
Фото:
Резиденция президента Казахстана в Алма-Ате после штурма. Алма-Ата, Казахстан
Военные продолжают контролировать центр Алматы
Фото:
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Корреспонденты URA.RU посетили Алматы, которая стала одним из центров многодневных протестов в Казахстане. Бывшая столица республики серьезно пострадала от мародеров. На улицах города стоят сгоревшие автомобили, разбросаны битое стекло и мусор, а на здании бывшей резиденции президента Казахстана видны следы пожара. Ранее протестующие взяли ее штурмом. Беспорядки в Казахстане начались 2 января. Протестующие вышли на улицы с требованием снизить цены на газ для автомобилей. Протестующие захватили аэропорт Алматы, а также бывшую резиденцию президента, акимат города и площадь Республики. Вечером 6 января силовиком удалось отбить у них центр бывшей столицы. В результате зачисток были убиты 10 нападавших, которые попытались взять штурмом административные здания. Ранее корреспонденты URA.RU сообщили, что жители Алматы вынуждены оборонять свои дома от мародеров и террористов. Гражданам пришлось забаррикадировать въезд во двор жилого комплекса в центре города. По словам очевидцев, в городе звучит все больше призывов к резне. Президент Казахстана Касым-Жомар Токаев запросил военную помощь у Организации Договора коллективной безопасности для преодоления «террористической угрозы». Так, в Алматы было обнаружено тело обезглавленного силовика. Местные СМИ утверждают, что это почерк террористических банд, действующих на территории республики.
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