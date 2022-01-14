Источник назвал неожиданный итог встречи Махонина с Путиным

«Это может быть подготовкой к повышению»

14 января 2022 в 19:32 Размер текста - 17 +

«Акции» Дмитрия Махонина пошли вверх после встречи с Владимиром Путиным Фото: Владимир Андреев © URA.RU После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Пермского края Дмитрий Махонин может пойти на повышение. Такой прогноз дают источники URA.RU в политэлитах региона. По мнению собеседников агентства, в пользу такого сценария говорят и серьезные связи главы региона с ГК «Ростех», руководитель которой Сергей Чемезов, является одной из самых влиятельных фигур в стране. «Эту встреча может быть подготовка к дальнейшему продвижению Махонина по карьерной лестнице. Через два-три месяца его кандидатуру принесут на какой-нибудь пост, а в памяти у людей, принимающих по этому поводу решения, останется картинка этой встречи с президентом», — говорит он. Благодушное расположение главы государства он в том числе объясняет тем, что «в кои-то веки у президента ничего не просили». Для Махонина это была самая долгая встреча с президентом Фото: сайт президента России @kremlin.ru Еще один собеседник агентства среди политэлит считает, что в вопросе карьерного продвижения губернатору могут помочь и выходы на Сергея Чемезова. А он входит в ближний круг главы государства. Источник URA.RU добавляет, что после встречи можно прямо говорить о том, что в политическом блоке администрации президента отношение к Махонину лояльное. Дело в том, что один из руководителей АП помогал в организации общения с президентом. Встреча с Путиным однозначно укрепляет позиции Дмитрий Махонина, отмечает бывший политический вице-губернатор Пермского края Николай Яшин. Тем более на фоне недавнего визита в Пермский край правительственной делегации во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. Новость по теме Источник раскрыл, кто помог Махонину встретиться с Путиным «Встреча с Путиным и Мишустиным сделала более устойчивыми позиции Махонина и на федеральном уровне, и среди пермских элит. Тем более, что никаких острых вопросов, которые требовали бы внимание президента, в Пермском крае сегодня нет», — считает Яшин. Встречи с президентом сейчас в целом носят плановый характер и протекают в форме отчетов, отмечает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Никаких острых и неожиданных вопросов на них нет. По его словам, Махонин — не первый губернатор, с кем у Путина прошло такое спокойное общение. Он считает, что презентация проектов к 300-летию Перми, которую провел пермский губернатор, говорит о вовлечении Путина в их реализацию. Не исключено, что за скобками прямого эфира Махонин еще о чем-то попросил Путина. Хотя, по словам политолога, это не дает гарантий выделения каких-то дополнительных денег. При этом эксперт не склонен торопить события и считает, что говорить о скором повышении Махонина — преждевременно. «Я не думаю, что для Махонина как недавно избранного губернатора, который явно сам по себе не является тяжеловесом, эта встреча может носить эпохальный характер. Он действительно хорошо отчитался, нареканий нет, можно продолжать работу дальше. Вряд ли у пермского губернатора после этого что-то сильно изменится в жизни», — говорит Гращенков. Встреча Дмитрий Махонина с Владимиром Путиным прошла 14 января. На ней они обсуждали широкий спектр вопросов: от провалов в Березниках до подготовки к 300-летию Перми. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Пермь » и в viber-канале « Пермь », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

После встречи с президентом РФ Владимиром Путиным губернатор Пермского края Дмитрий Махонин может пойти на повышение. Такой прогноз дают источники URA.RU в политэлитах региона. По мнению собеседников агентства, в пользу такого сценария говорят и серьезные связи главы региона с ГК «Ростех», руководитель которой Сергей Чемезов, является одной из самых влиятельных фигур в стране. «Эту встреча может быть подготовка к дальнейшему продвижению Махонина по карьерной лестнице. Через два-три месяца его кандидатуру принесут на какой-нибудь пост, а в памяти у людей, принимающих по этому поводу решения, останется картинка этой встречи с президентом», — говорит он. Благодушное расположение главы государства он в том числе объясняет тем, что «в кои-то веки у президента ничего не просили». Еще один собеседник агентства среди политэлит считает, что в вопросе карьерного продвижения губернатору могут помочь и выходы на Сергея Чемезова. А он входит в ближний круг главы государства. Источник URA.RU добавляет, что после встречи можно прямо говорить о том, что в политическом блоке администрации президента отношение к Махонину лояльное. Дело в том, что один из руководителей АП помогал в организации общения с президентом. Встреча с Путиным однозначно укрепляет позиции Дмитрий Махонина, отмечает бывший политический вице-губернатор Пермского края Николай Яшин. Тем более на фоне недавнего визита в Пермский край правительственной делегации во главе с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным. «Встреча с Путиным и Мишустиным сделала более устойчивыми позиции Махонина и на федеральном уровне, и среди пермских элит. Тем более, что никаких острых вопросов, которые требовали бы внимание президента, в Пермском крае сегодня нет», — считает Яшин. Встречи с президентом сейчас в целом носят плановый характер и протекают в форме отчетов, отмечает директор Центра развития региональной политики Илья Гращенков. Никаких острых и неожиданных вопросов на них нет. По его словам, Махонин — не первый губернатор, с кем у Путина прошло такое спокойное общение. Он считает, что презентация проектов к 300-летию Перми, которую провел пермский губернатор, говорит о вовлечении Путина в их реализацию. Не исключено, что за скобками прямого эфира Махонин еще о чем-то попросил Путина. Хотя, по словам политолога, это не дает гарантий выделения каких-то дополнительных денег. При этом эксперт не склонен торопить события и считает, что говорить о скором повышении Махонина — преждевременно. «Я не думаю, что для Махонина как недавно избранного губернатора, который явно сам по себе не является тяжеловесом, эта встреча может носить эпохальный характер. Он действительно хорошо отчитался, нареканий нет, можно продолжать работу дальше. Вряд ли у пермского губернатора после этого что-то сильно изменится в жизни», — говорит Гращенков. Встреча Дмитрий Махонина с Владимиром Путиным прошла 14 января. На ней они обсуждали широкий спектр вопросов: от провалов в Березниках до подготовки к 300-летию Перми.