Екатеринбургским чиновникам поднимут зарплаты

Реформу, грозящую скандалом думе и мэрии, пробивали полгода

26 сентября 2023 в 21:32 Размер текста - 17 +

Изменения назрели: руководству города все тяжелее удерживать кадры Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Структура мэрии Екатеринбурга, как и анонсировало URA.RU, кардинально меняется. По данным агентства, в ближайшее время комитеты и управления станут департаментами (сейчас департаментов 12), это приведет к росту зарплат всех сотрудников — от начальников и их замов до рядовых специалистов. Споры в кабинетах шли несколько месяцев. Реформу хотели провести к концу лета — чтобы новая дума не начинала со скандала, как в 2018-м. Тогда только назначенный мэром Александр Высокинский решил уравнять зарплаты в «городе» и «области» при поддержке регионального бюджета. Не меняя существенно оклады, он предложил почти в два раза увеличить различные надбавки и премии себе и другим муниципальным служащим. Александру Высокинскому (ныне сенатор) не дали провести «зарплатную» реформу в 2018-м Фото: Илья Московец © URA.RU Его основной аргумент был понятен: грамотные работники уходят в областные структуры или бизнес, удерживать их нереально. Только избравшаяся дума его инициативу поддержала, но, реагируя на шумиху в СМИ и соцсетях, вмешалось федеральное руководство «Единой России». И пришлось переголосовать. Некоторые до сих пор убеждены, что именно с этого момента начались недопонимания между Высокинским и думой, которые позднее переросли в конфликт, закончившийся сменой главы в декабре 2020-го. По мнению участника тех событий, задумка Высокинского прошла бы, «если бы он выбрал более удачный момент». Орлов тоже считает, что городские чиновники должны зарабатывать больше. Но он пошел по другому пути. За последние два года росли доходы в основном его, заместителей и руководства гордумы. При Алексее Орлове это первая подобная индексация Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Идея, как сделать индексацию (пусть и не такую большую, как хотел Высокинский) массовой, но не резонансной, возникла к началу 2023 года. Вице-мэр Марина Фадеева (руководитель аппарата) предложила уравнять подразделения администрации. «Почему, например, транспортный — комитет, а информатизации — департамент? Задачи у них одинаково важные, а условия труда разные», — объяснял ее логику источник URA.RU в марте 2023-го. Тогда считалось, что перемены вызовут конфликты между замами — кто-то наверняка использует ситуацию, чтобы заполучить под свой контроль финансовоемкие направления. Но передела, по предварительным данным, не случилось. Новость по теме Мэру Екатеринбурга, чиновникам и депутатам подняли зарплаты У Фадеевой в окружении Орлова был оппонент — вице-мэр по финансам Андрей Корюков: он считал, что у города на реформу денег нет. Однако в апреле на очередном совещании мэр заявил: надо найти. Но и на этом дискуссия не завершилась. Единственным замом, сумевшим договориться с Корюковым до окончания работы седьмого созыва думы, стал Дмитрий Ноженко (экономика). В августе депутаты без особого шума утвердили объединение подчиняющихся Ноженко комитетов по товарному рынку и бытовому обслуживанию населения в один департамент. Знакомый городской чиновник на вопрос корреспондента «Остальные департаменты будет создавать уже новая дума?» отвечал: «К сожалению, да. Очень этого не хотелось». Имея в виду события пятилетней давности. Главный финансист мэрии Андрей Корюков был против Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По информации URA.RU, будет еще одно объединение — архивного отдела с департаментом организационного и документационного обеспечения (подчиняются Фадеевой). «В остальном — просто переименование (пяти управлений и восьми комитетов — прим. URA.RU) в департаменты. Последние вопросы урегулировали накануне. Проект в ближайшее время внесут на рассмотрение думы», — анонсировал источник, близкий к муниципальной власти. Параметры индексации он назвать затруднился. «Все зависит от выслуги лет и надбавок [каждого чиновника]», — сказал собеседник. Изменения на себе почувствуют не только начальники и их заместители (руководить департаментом прибыльнее, чем комитетом или управлением), но и обычные специалисты, у которых статус тоже повышается. Позиция думы по этому вопросу пока неясна — спикер (лояльная Орлову депутат Анна Гурарий) до сих пор не утвержден. Между собой некоторые депутаты обсуждают, что переговоры потребуются. «Наверняка будет вопрос, учтены ли интересы думы. Если нет, то не исключаю, что поправки как минимум будут поставлены на паузу», — анонсировал участник пересудов. Все это происходит на фоне новостей о том, что федеральные власти отказались повышать зарплаты госслужащих в 2024 году. В правительстве РФ это называют «частью мер по оптимизации бюджетных расходов». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Структура мэрии Екатеринбурга, как и анонсировало URA.RU, кардинально меняется. По данным агентства, в ближайшее время комитеты и управления станут департаментами (сейчас департаментов 12), это приведет к росту зарплат всех сотрудников — от начальников и их замов до рядовых специалистов. Споры в кабинетах шли несколько месяцев. Реформу хотели провести к концу лета — чтобы новая дума не начинала со скандала, как в 2018-м. Тогда только назначенный мэром Александр Высокинский решил уравнять зарплаты в «городе» и «области» при поддержке регионального бюджета. Не меняя существенно оклады, он предложил почти в два раза увеличить различные надбавки и премии себе и другим муниципальным служащим. Его основной аргумент был понятен: грамотные работники уходят в областные структуры или бизнес, удерживать их нереально. Только избравшаяся дума его инициативу поддержала, но, реагируя на шумиху в СМИ и соцсетях, вмешалось федеральное руководство «Единой России». И пришлось переголосовать. Некоторые до сих пор убеждены, что именно с этого момента начались недопонимания между Высокинским и думой, которые позднее переросли в конфликт, закончившийся сменой главы в декабре 2020-го. По мнению участника тех событий, задумка Высокинского прошла бы, «если бы он выбрал более удачный момент». Орлов тоже считает, что городские чиновники должны зарабатывать больше. Но он пошел по другому пути. За последние два года росли доходы в основном его, заместителей и руководства гордумы. Идея, как сделать индексацию (пусть и не такую большую, как хотел Высокинский) массовой, но не резонансной, возникла к началу 2023 года. Вице-мэр Марина Фадеева (руководитель аппарата) предложила уравнять подразделения администрации. «Почему, например, транспортный — комитет, а информатизации — департамент? Задачи у них одинаково важные, а условия труда разные», — объяснял ее логику источник URA.RU в марте 2023-го. Тогда считалось, что перемены вызовут конфликты между замами — кто-то наверняка использует ситуацию, чтобы заполучить под свой контроль финансовоемкие направления. Но передела, по предварительным данным, не случилось. У Фадеевой в окружении Орлова был оппонент — вице-мэр по финансам Андрей Корюков: он считал, что у города на реформу денег нет. Однако в апреле на очередном совещании мэр заявил: надо найти. Но и на этом дискуссия не завершилась. Единственным замом, сумевшим договориться с Корюковым до окончания работы седьмого созыва думы, стал Дмитрий Ноженко (экономика). В августе депутаты без особого шума утвердили объединение подчиняющихся Ноженко комитетов по товарному рынку и бытовому обслуживанию населения в один департамент. Знакомый городской чиновник на вопрос корреспондента «Остальные департаменты будет создавать уже новая дума?» отвечал: «К сожалению, да. Очень этого не хотелось». Имея в виду события пятилетней давности. По информации URA.RU, будет еще одно объединение — архивного отдела с департаментом организационного и документационного обеспечения (подчиняются Фадеевой). «В остальном — просто переименование (пяти управлений и восьми комитетов — прим. URA.RU) в департаменты. Последние вопросы урегулировали накануне. Проект в ближайшее время внесут на рассмотрение думы», — анонсировал источник, близкий к муниципальной власти. Параметры индексации он назвать затруднился. «Все зависит от выслуги лет и надбавок [каждого чиновника]», — сказал собеседник. Изменения на себе почувствуют не только начальники и их заместители (руководить департаментом прибыльнее, чем комитетом или управлением), но и обычные специалисты, у которых статус тоже повышается. Позиция думы по этому вопросу пока неясна — спикер (лояльная Орлову депутат Анна Гурарий) до сих пор не утвержден. Между собой некоторые депутаты обсуждают, что переговоры потребуются. «Наверняка будет вопрос, учтены ли интересы думы. Если нет, то не исключаю, что поправки как минимум будут поставлены на паузу», — анонсировал участник пересудов. Все это происходит на фоне новостей о том, что федеральные власти отказались повышать зарплаты госслужащих в 2024 году. В правительстве РФ это называют «частью мер по оптимизации бюджетных расходов».