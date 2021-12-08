В Нижнем Тагиле ради выборов реформировали власть

09 декабря 2021 в 20:05 Размер текста - 17 +

В Нижнем Тагиле одобрили изменения в уставе города Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Городская дума Нижнего Тагила в четверг 9 декабря одобрила изменения в уставе города, подразумевающие отказ от выборов в местный парламент по смешанной системе и переход к мажоритарной. Поправки внесены менее чем за год до выборов в гордуму. Инициатором была мэрия города. «Мы возвращаемся к формированию думы, которое было в четвертом и пятом созыве и показало, что более эффективно в работе депутатов», — цитирует главу думы Вадима Раудштейна ИА «Все новости». Он уточнил, что депутаты проголосовали единогласно. Перед принятием поправки обсуждались на публичных слушаниях, на которых чиновники, ставшие главными сторонниками изменений, объясняли необходимость реформы избирательной системы заботой о гражданах. «Больше округов, они меньше по численности, соответственно, депутаты ближе к избирателям и, как следствие, более доступны для них. Это повышает ответственность депутатов», — сообщил глава думы. Получить комментарий главы думы Раудштейна и пресс-службы администрации города URA.RU не удалось. Никто не взял трубку. Реформа предполагала сокращение количества депутатов с 28 до 27 (столько было в предыдущих созывах). Новые правила начнут действовать во время выборов гордумы восьмого созыва осенью 2022 года. Для нынешнего главы города Владислава Пинаева, который занимает эту должность с 2018 года, это будут первые выборы в думу. Сейчас все одномандатники в гордуме — единороссы; представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» попали туда по спискам. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Городская дума Нижнего Тагила в четверг 9 декабря одобрила изменения в уставе города, подразумевающие отказ от выборов в местный парламент по смешанной системе и переход к мажоритарной. Поправки внесены менее чем за год до выборов в гордуму. Инициатором была мэрия города. «Мы возвращаемся к формированию думы, которое было в четвертом и пятом созыве и показало, что более эффективно в работе депутатов», — цитирует главу думы Вадима Раудштейна ИА «Все новости». Он уточнил, что депутаты проголосовали единогласно. Перед принятием поправки обсуждались на публичных слушаниях, на которых чиновники, ставшие главными сторонниками изменений, объясняли необходимость реформы избирательной системы заботой о гражданах. «Больше округов, они меньше по численности, соответственно, депутаты ближе к избирателям и, как следствие, более доступны для них. Это повышает ответственность депутатов», — сообщил глава думы. Получить комментарий главы думы Раудштейна и пресс-службы администрации города URA.RU не удалось. Никто не взял трубку. Реформа предполагала сокращение количества депутатов с 28 до 27 (столько было в предыдущих созывах). Новые правила начнут действовать во время выборов гордумы восьмого созыва осенью 2022 года. Для нынешнего главы города Владислава Пинаева, который занимает эту должность с 2018 года, это будут первые выборы в думу. Сейчас все одномандатники в гордуме — единороссы; представители КПРФ, ЛДПР и «Справедливой России» попали туда по спискам.