Путин пресек неадекватную реакцию НАТО на спецоперацию на Украине

Для этого Минобороны получило приказ от президента

27 февраля 2022 в 21:38 Размер текста - 17 +

Владимир Путин приказал перевести российские силы сдерживания в особый режим боевого дежурства Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин послал странам НАТО и США сигнал о бесперспективности военной агрессии в отношении в нашей страны. На совещании с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым 27 февраля он приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Эксперты считают, что Путин решил предостеречь страны Запада, высказывающие инициативы о предоставлении военной помощи Украине. Путин заявил, что высшие должные лица ведущих стран НАТО допускают в адрес России агрессивные высказывания. «Приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал президент в ходе совещания. Новость по теме Путин перевел российские силы сдерживания в особый режим Это заявление президента прозвучало на фоне подготовки к проведению переговоров между Россией и Украиной в белорусском Гомеле. В состав российской делегации входят помощник президента Владимир Мединский, представители МИД, Минобороны России и других ведомств. Ранее западные политики не исключили предоставления военной помощи Украине. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине, целью которой заявлена денацификация и демилитаризация страны. Силы сдерживания делятся на две компоненты: стратегические силы ядерного сдерживания и неядерные стратегические силы сдерживания. Первая компонента относятся к ядерной триаде, а вторая к крылатым ракетам воздушного и морского базирования, напомнил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Эксперт пояснил, что особый режим означает повышенную степень боевой готовности, хотя эти силы и так готовы к немедленному применению, нельзя исключать в боеголовки могут быть введены конкретные полетные задания. «Президент сделал это, чтобы остудить горячие головы на Западе, которые всерьез решили повоевать с Россией со стороны НАТО, где раздаются сигналы чуть ли не в поход собраться. Чтобы никто в Вашингтоне и Брюсселе не собрался воевать с Москвой Путин и послал вполне конкретный, четкий и понятый сигнал. Президент продемонстрировал готовность в случае агрессии против России использовать соответствующие средства пресечения такой агрессии», — сказал военный эксперт. Мы видим неадекватность действий зарубежных правительств и санкций, которые вводят не сопоставимые меры тому, что происходит на Украине. Путин посчитал ввести дополнительные меры безопасности из-за недружественных действия стран НАТО, считает политолог Марат Баширов. Статья по теме Путин определил условие прекращения военного конфликта на Украине «Это решение направленно на обеспечение безопасности граждан России в виде сигнала [Западу], что не надо делать глупостей, что мы готовы действовать по самому жесткому сценарию, если они решат совершить нечто в виде провокаций связанных с вопросами стратегической стабильности», — пояснил эксперт. По его мнению, президент рассматривает в том числе критические сценарии развития ситуации, в которых «есть необходимость блокирования некой эскалации, которую могут запустить только западные страны». Некоторые представители стран НАТО в Польше и Чехии позволяют крайне агрессивные высказывания в отношении России, так чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Путина нужно остановить силой, напомнил Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. По его словам, если ситуация доходит до такого, то российскому президенту ничего не остается, как продемонстрировать готовность России защищать свою страну и своих граждан, в том числе угрозой применения ядерного оружия. «Сигнал Путина в первую очередь направлен властям Чехии, потому что ни США, ни серьезные представители сил НАТО ничего не собираются предпринимать против России кроме экономических санкций. Сейчас возмущается натовская периферия, воспитанная в русофобии. Она пытается вовлечь мир в ядерный конфликт. Поэтому приказ Путина показывает серьезным европейским державам, что они заигрались», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин послал странам НАТО и США сигнал о бесперспективности военной агрессии в отношении в нашей страны. На совещании с министром обороны РФ Сергеем Шойгу и начальником Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым 27 февраля он приказал перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства. Эксперты считают, что Путин решил предостеречь страны Запада, высказывающие инициативы о предоставлении военной помощи Украине. Путин заявил, что высшие должные лица ведущих стран НАТО допускают в адрес России агрессивные высказывания. «Приказываю министру обороны и начальнику Генерального штаба перевести силы сдерживания российской армии в особый режим несения боевого дежурства», — сказал президент в ходе совещания. Это заявление президента прозвучало на фоне подготовки к проведению переговоров между Россией и Украиной в белорусском Гомеле. В состав российской делегации входят помощник президента Владимир Мединский, представители МИД, Минобороны России и других ведомств. Ранее западные политики не исключили предоставления военной помощи Украине. С 24 февраля Россия проводит спецоперацию на Украине, целью которой заявлена денацификация и демилитаризация страны. Силы сдерживания делятся на две компоненты: стратегические силы ядерного сдерживания и неядерные стратегические силы сдерживания. Первая компонента относятся к ядерной триаде, а вторая к крылатым ракетам воздушного и морского базирования, напомнил главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Эксперт пояснил, что особый режим означает повышенную степень боевой готовности, хотя эти силы и так готовы к немедленному применению, нельзя исключать в боеголовки могут быть введены конкретные полетные задания. «Президент сделал это, чтобы остудить горячие головы на Западе, которые всерьез решили повоевать с Россией со стороны НАТО, где раздаются сигналы чуть ли не в поход собраться. Чтобы никто в Вашингтоне и Брюсселе не собрался воевать с Москвой Путин и послал вполне конкретный, четкий и понятый сигнал. Президент продемонстрировал готовность в случае агрессии против России использовать соответствующие средства пресечения такой агрессии», — сказал военный эксперт. Мы видим неадекватность действий зарубежных правительств и санкций, которые вводят не сопоставимые меры тому, что происходит на Украине. Путин посчитал ввести дополнительные меры безопасности из-за недружественных действия стран НАТО, считает политолог Марат Баширов. «Это решение направленно на обеспечение безопасности граждан России в виде сигнала [Западу], что не надо делать глупостей, что мы готовы действовать по самому жесткому сценарию, если они решат совершить нечто в виде провокаций связанных с вопросами стратегической стабильности», — пояснил эксперт. По его мнению, президент рассматривает в том числе критические сценарии развития ситуации, в которых «есть необходимость блокирования некой эскалации, которую могут запустить только западные страны». Некоторые представители стран НАТО в Польше и Чехии позволяют крайне агрессивные высказывания в отношении России, так чешский премьер-министр Петр Фиала заявил, что Путина нужно остановить силой, напомнил Директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. По его словам, если ситуация доходит до такого, то российскому президенту ничего не остается, как продемонстрировать готовность России защищать свою страну и своих граждан, в том числе угрозой применения ядерного оружия. «Сигнал Путина в первую очередь направлен властям Чехии, потому что ни США, ни серьезные представители сил НАТО ничего не собираются предпринимать против России кроме экономических санкций. Сейчас возмущается натовская периферия, воспитанная в русофобии. Она пытается вовлечь мир в ядерный конфликт. Поэтому приказ Путина показывает серьезным европейским державам, что они заигрались», — резюмировал эксперт.