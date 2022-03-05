Глава ЯНАО лишает подчиненных власти

Губернатор Артюхов за полгода поменял систему управления регионом

09 марта 2022 в 05:30 Размер текста - 17 +

Глава ЯНАО Дмитрий Артюхов проводит масштабные реформы Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Перестановки в мэриях и правительстве ЯНАО За последние полгода глава ЯНАО Дмитрий Артюхов стремительно меняет систему управления в окружном правительстве. Особенно заметно это стало с конца декабря 2021 года — тогда несколько заместителей губернатора стали по совместительству руководителями департаментов. У главы региона тем временем добавились полномочия в части назначения и снятия с должностей. По мнению источников, губернатор ЯНАО укрепляет свои позиции во власти Фото: Владимир Андреев © URA.RU Губернатор намерен сделать команду прочной, централизовав власть и минимизировать конфликты элит, делегировав часть полномочий замам. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в региональных политэлитах. «Для того, чтобы минимизировать конфликты элит — нужно сократить число чиновников, забрать у них ключевые полномочия и перераспределить основные ведомства в руках тех людей, которые придерживаются одного с тобой взгляда. Сейчас примерно это мы и наблюдаем при перекройке губернатором системы управления. Например, он аккуратно избавился от экс-главы департамента строительства ЯНАО Юрия Теряева, назначив на его место своего заместителя Александра Подорогу», — рассказывает собеседник. Инсайдер отмечает, что Теряев, хоть и возглавляет теперь Фонд жилищного строительства, но все же былой значимости в структурах правительства он уже не имеет, а департамент теперь возглавляет удобный для Артюхова человек, от которого можно не ждать кулуарных интриг. «Можно сказать, что департаменты становятся более удобными в управлении и менее свободными», — отмечает источник. Политолог Александр Безделов уверен, что такие изменения делаются для повышения качества управляемости команды и усиления лично Артюхова в кадровых вопросах и решениях. «Что касается совмещения (заместителями главы ЯНАО должностей директоров департаментов — прим. ред) — это безусловно можно трактовать исключительно как вопрос повышения управляемости. Губернатор в своих руках сосредоточил почти всю кадровую полноту власти», — поясняет эксперт. А вот член общественной палаты и политолог Евгений Забродин убежден: ни о каком конфликте элит в регионе не может быть и речи, поэтому и нельзя говорить, будто изменения связаны с ним. «Практика замещения показывает, что она работает эффективно, а значит ее надо применять. Губернатор чаще всего работает с заместителями по направлениям. Вполне логично, что он работает с заместителем, который еще работает в органе исполнительной власти», — рассказывает Забродин. Политолог Станислав Дейнеко уверен, что изменения в высших эшелонах власти ЯНАО связаны с уходом в депутатский корпус вице-губернатора Ирины Соколовой, курировавшей политический блок. Однако эксперт отмечает, что нельзя говорит о централизации власти в руках Артюхова. «Что касается утверждения замов структурных подразделений в ковидный период — это нужная функция. Она указывает на то, что Дмитрий Андреевич взаимодействует с подчиненными и в курсе всего, что происходит в структурных подразделениях. Концентрацией власти я бы это не стал называть», — рассказывает политолог. Собеседник уверен, что такие изменения в структуре власти можно связать с заинтересованностью губернатора в кадровом вопросе. «Ему по-настоящему не все равно, кто работает в его команде», — поясняет Дейнеко. Новость по теме В правительстве ЯНАО назначен новый заместитель губернатора В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее глава ЯНАО назначил директора департамента внутренней политики Сергея Климентьева своим заместителем. Чиновник занял место, освободившееся после Ирины Соколовой депутатом Тюменской облдумы. По такой же модели Александр Мажаров прежде совмещал должность зама губернатора и директора департамента внешних связей, а Альбина Свинцова — депфинансов. После Климентьева в подчинение заместителей губернатора перешел департамент строительства, его возглавил Подорога, руководителем департамент гражданской защиты и пожарной безопасности, который после был переформатирован в департамент безопасности ЯНАО, стал Аркадий Бессонов. При этом Артюхов наделил себя полномочиями лично снимать и назначать заместителей глав департаментов внутренней политики, внешних связей и образования. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Ямал » и в viber-канале « Ямал », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

За последние полгода глава ЯНАО Дмитрий Артюхов стремительно меняет систему управления в окружном правительстве. Особенно заметно это стало с конца декабря 2021 года — тогда несколько заместителей губернатора стали по совместительству руководителями департаментов. У главы региона тем временем добавились полномочия в части назначения и снятия с должностей. Губернатор намерен сделать команду прочной, централизовав власть и минимизировать конфликты элит, делегировав часть полномочий замам. Об этом URA.RU рассказал инсайдер в региональных политэлитах. «Для того, чтобы минимизировать конфликты элит — нужно сократить число чиновников, забрать у них ключевые полномочия и перераспределить основные ведомства в руках тех людей, которые придерживаются одного с тобой взгляда. Сейчас примерно это мы и наблюдаем при перекройке губернатором системы управления. Например, он аккуратно избавился от экс-главы департамента строительства ЯНАО Юрия Теряева, назначив на его место своего заместителя Александра Подорогу», — рассказывает собеседник. Инсайдер отмечает, что Теряев, хоть и возглавляет теперь Фонд жилищного строительства, но все же былой значимости в структурах правительства он уже не имеет, а департамент теперь возглавляет удобный для Артюхова человек, от которого можно не ждать кулуарных интриг. «Можно сказать, что департаменты становятся более удобными в управлении и менее свободными», — отмечает источник. Политолог Александр Безделов уверен, что такие изменения делаются для повышения качества управляемости команды и усиления лично Артюхова в кадровых вопросах и решениях. «Что касается совмещения (заместителями главы ЯНАО должностей директоров департаментов — прим. ред) — это безусловно можно трактовать исключительно как вопрос повышения управляемости. Губернатор в своих руках сосредоточил почти всю кадровую полноту власти», — поясняет эксперт. А вот член общественной палаты и политолог Евгений Забродин убежден: ни о каком конфликте элит в регионе не может быть и речи, поэтому и нельзя говорить, будто изменения связаны с ним. «Практика замещения показывает, что она работает эффективно, а значит ее надо применять. Губернатор чаще всего работает с заместителями по направлениям. Вполне логично, что он работает с заместителем, который еще работает в органе исполнительной власти», — рассказывает Забродин. Политолог Станислав Дейнеко уверен, что изменения в высших эшелонах власти ЯНАО связаны с уходом в депутатский корпус вице-губернатора Ирины Соколовой, курировавшей политический блок. Однако эксперт отмечает, что нельзя говорит о централизации власти в руках Артюхова. «Что касается утверждения замов структурных подразделений в ковидный период — это нужная функция. Она указывает на то, что Дмитрий Андреевич взаимодействует с подчиненными и в курсе всего, что происходит в структурных подразделениях. Концентрацией власти я бы это не стал называть», — рассказывает политолог. Собеседник уверен, что такие изменения в структуре власти можно связать с заинтересованностью губернатора в кадровом вопросе. «Ему по-настоящему не все равно, кто работает в его команде», — поясняет Дейнеко. В правительство ЯНАО был направлен запрос с просьбой прокомментировать ситуацию. Ответ на момент публикации получен не был. Ранее глава ЯНАО назначил директора департамента внутренней политики Сергея Климентьева своим заместителем. Чиновник занял место, освободившееся после Ирины Соколовой депутатом Тюменской облдумы. По такой же модели Александр Мажаров прежде совмещал должность зама губернатора и директора департамента внешних связей, а Альбина Свинцова — депфинансов. После Климентьева в подчинение заместителей губернатора перешел департамент строительства, его возглавил Подорога, руководителем департамент гражданской защиты и пожарной безопасности, который после был переформатирован в департамент безопасности ЯНАО, стал Аркадий Бессонов. При этом Артюхов наделил себя полномочиями лично снимать и назначать заместителей глав департаментов внутренней политики, внешних связей и образования.