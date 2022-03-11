Путин отказался верить обещаниям НАТО не нападать на Россию

Войска ждут реакции президента на опасность удара со стороны альянса

11 марта 2022 в 16:53 Размер текста - 17 +

Владимир Путин усиливает армию на западных границах, чтобы избежать военного конфликта с НАТО Фото: Владимир Жабриков © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Президент России Владимир Путин не поверил заявлениям НАТО о ненападении на Россию. Это, считают эксперты, ярко показало заседание Совета безопасности 11 марта, где министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о концентрации войск альянса на западных границах с РФ. По мнению специалистов, решенеи президента об усилении российской армии на этих рубежах позволит избежать военного конфликта с НАТО во время спецоперации на Украине. В открытой части заседания Шойгу попросил президента согласовать участие добровольцев из разных стран в защите Донбасса, а также передать на вооружение народных милиций Луганской и Донецкой народных республик средства противовоздушной обороны, трофейное украинское оружие: бронемашины, танки, артиллерию и стрелковое оружие. Это касалось и захваченных комплексов Javelin и Stinger. Министр обороны Сергей Шойгу рассказал президенту об усилении группировки НАТО возле западных границ России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кроме того, министр обороны обратился к президенту с «более серьезным вопросом» о том, что силы НАТО наращивают свою группировку у западных границ страны. Каждый день прибывают все новые и новые подразделения, отметил Шойгу. «Исходя из этого, Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ», — подчеркнул министр. Путин удовлетворил два первых предложения Шойгу. По вопросу действия сил НАТО у западных границ России президент попросил министра подготовить отдельный доклад. «Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимаются в этом направлении страны НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, — это требует отдельного рассмотрения», — отметил президент. Он подчеркнул, что по результатам обсуждения этого доклада в ближайшем будущем «будет принято соответствующее решение». Президент не верит обещанию главы альянса Йенса Столтенберга о том, что военный блок не будет нападать на Россию, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. «НАТО — это организация, которая за все время ее существования не выполнила взятые обязательства. Эксперт: пример Югославии показал, что заявлениям членов НАТО нельзя верить Фото: miliman/pickupimage.com Они развязали множество войн и конфликтов. И последний пример — это уничтожение Югославии, суверенного государства, члена ООН», — заметил полковник в отставке. Нельзя забывать, что НАТО всегда являлась наступательной группировкой, и возле наших границ она усиливается не для обороны от России, ведь мы не собираемся нападать, добавил эксперт. «Давайте представим, что в определенный момент мы завершаем спецоперацию на Украине, режим Зеленского падает, Россия начинает занимать все районы Украины, а НАТО имеет планы на эту территорию», — уточнил Матвийчук. Россия усиливает группировку сил у западных границ, чтобы защититься от провокации альянса Фото: официальный сайт Министерство обороны РФ По мнению эксперта, у НАТО давно готов план нападения на Россию, и военная агрессия со стороны альянса давно последовала бы, если бы Россия вовремя не отреагировала на угрозу. «Мы начали действовать на опережение по Украине, привели системы сдерживания, в том числе стратегические силы в готовность к ответному удару. Это отрезвило НАТО, в альянсе поняли, что мы не шутим. Действия Путина направлены на создания адекватного реагирования, тем угрозам, которые создаются. Он хочет показать готовность к ответу на провокацию, если в военный блок ее предпримет», — сказал Матвийчук. Статья по теме Путин передал НАТО послание по Украине Действия Путина по усилению группировки войск являются оборонительной мерой, поскольку Москва не намерена вступать в эскалацию напряженности, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он подчеркнул, что на западных рубежах России создается неблагоприятная военно-политическая обстановка, происходит усиление сил и средств НАТО в странах Балтии и Польши. «Мы должны иметь потенциал обнуления всех этих сил НАТО, если альянс совершит какие-то провокационные действия против России», — резюмировал военный эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент России Владимир Путин не поверил заявлениям НАТО о ненападении на Россию. Это, считают эксперты, ярко показало заседание Совета безопасности 11 марта, где министр обороны Сергей Шойгу доложил главе государства о концентрации войск альянса на западных границах с РФ. По мнению специалистов, решенеи президента об усилении российской армии на этих рубежах позволит избежать военного конфликта с НАТО во время спецоперации на Украине. В открытой части заседания Шойгу попросил президента согласовать участие добровольцев из разных стран в защите Донбасса, а также передать на вооружение народных милиций Луганской и Донецкой народных республик средства противовоздушной обороны, трофейное украинское оружие: бронемашины, танки, артиллерию и стрелковое оружие. Это касалось и захваченных комплексов Javelin и Stinger. Кроме того, министр обороны обратился к президенту с «более серьезным вопросом» о том, что силы НАТО наращивают свою группировку у западных границ страны. Каждый день прибывают все новые и новые подразделения, отметил Шойгу. «Исходя из этого, Генеральным штабом разрабатывается и фактически завершен план по усилению наших западных рубежей, включая, естественно, те новые, современные комплексы, и перемещению туда боевых частей для защиты наших западных границ», — подчеркнул министр. Путин удовлетворил два первых предложения Шойгу. По вопросу действия сил НАТО у западных границ России президент попросил министра подготовить отдельный доклад. «Что касается усиления западных рубежей Российской Федерации в связи с теми действиями, которые предпринимаются в этом направлении страны НАТО, как бы в ответ на то, что они делают, — это требует отдельного рассмотрения», — отметил президент. Он подчеркнул, что по результатам обсуждения этого доклада в ближайшем будущем «будет принято соответствующее решение». Президент не верит обещанию главы альянса Йенса Столтенберга о том, что военный блок не будет нападать на Россию, считает военный эксперт Анатолий Матвийчук. «НАТО — это организация, которая за все время ее существования не выполнила взятые обязательства. Они развязали множество войн и конфликтов. И последний пример — это уничтожение Югославии, суверенного государства, члена ООН», — заметил полковник в отставке. Нельзя забывать, что НАТО всегда являлась наступательной группировкой, и возле наших границ она усиливается не для обороны от России, ведь мы не собираемся нападать, добавил эксперт. «Давайте представим, что в определенный момент мы завершаем спецоперацию на Украине, режим Зеленского падает, Россия начинает занимать все районы Украины, а НАТО имеет планы на эту территорию», — уточнил Матвийчук. По мнению эксперта, у НАТО давно готов план нападения на Россию, и военная агрессия со стороны альянса давно последовала бы, если бы Россия вовремя не отреагировала на угрозу. «Мы начали действовать на опережение по Украине, привели системы сдерживания, в том числе стратегические силы в готовность к ответному удару. Это отрезвило НАТО, в альянсе поняли, что мы не шутим. Действия Путина направлены на создания адекватного реагирования, тем угрозам, которые создаются. Он хочет показать готовность к ответу на провокацию, если в военный блок ее предпримет», — сказал Матвийчук. Действия Путина по усилению группировки войск являются оборонительной мерой, поскольку Москва не намерена вступать в эскалацию напряженности, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. Он подчеркнул, что на западных рубежах России создается неблагоприятная военно-политическая обстановка, происходит усиление сил и средств НАТО в странах Балтии и Польши. «Мы должны иметь потенциал обнуления всех этих сил НАТО, если альянс совершит какие-то провокационные действия против России», — резюмировал военный эксперт.