Власти спасли летний отдых российских детей

Для этого вернут меру, которая хорошо показала себя во время пандемии коронавируса

14 марта 2022 в 20:52 Размер текста - 17 +

Программа кешбэка за детский отдых возобновляется с 1 мая Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Перезапуск программы кешбэка за детский отдых поможет российским семьям легче пережить проблемы в экономике. Во время правительственного совещания 14 марта премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, как и когда заработает механизм возврата потраченных на путевки денег. Эксперты считают, что программа хорошо показала себя в пандемию и поможет сдержать цены на путевки. Вопрос с организацией детского отдыха в правительстве подняли по поручению президента Владимира Путина в связи с приближением весенних каникул, подчеркнул Мишустин. «Мамы и папы уже планируют, как организовать своему ребенку интересный досуг. И конечно, задумываются, где дети могли бы отдохнуть летом. Правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка, которую впервые применили в прошлом году. По ней уже отдохнули около 420 тысяч ребят. Президент дал указание запустить программу с 1 мая», — добавил премьер. При этом он подчеркнул важность соблюдения всех норм организации отдыха. Детский отдых в лагере обходится недешево из-за требований к питанию и безопасности Фото: Александр Кулаковский © URA.RU Куратором реализации программы назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он пояснил, что для возврата половины стоимости путевки оплачивать ее нужно картой «Мир». Максимальный размер кешбэка ограничен суммой в 20 тысяч рублей. «Количество поездок на одного ребенка не ограничено — можно поехать на любое количество смен. Например, три смены — три транзакции тогда должно быть, и с каждой транзакции будет возврат. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет также с каждой купленной путевки», — сказал вице-премьер. Правительство перезапустило программу кешбэка за детский отдых для того, чтобы бюджетные средства работали целевым образом — как инструмент поддержки семей с детьми и сферы туризма, объяснила URA.RU руководитель Союза организаторов детского и активного туризма (СОДАТ) Марина Ненарокова. «Веерная раздача денег приводит к нецелевым тратам и не защищает интересы детей, а также не способствует развитию туристической отрасли. Поэтому запускаются специальные программы и льготы, а не просто раздаются деньги семьям с детьми. У людей сейчас падает покупательная способность, эта мера позволит тысячам детей «отдыхать» не на улице, а отправить их на организованный и потому безопасный отдых», — сказала она. Без государственной программы кешбэка путевки в детские лагеря продаются плохо Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам эксперта, правительство ограничило кешбэк 20 тысячами рублей за одну путевку, опираясь на данные об их средней стоимости. Что касается географии мест детского отдыха, то она не сводится к южным направлениям. «Путевки на юг востребованы всегда, но в данном случае программа распространяется на все регионы, где есть возможность для организованного детского отдыха. По итогам предыдущего года эта программа показала свою эффективность, она поддержала семьи с детьми», — добавила Марина Ненарокова. Ограничение суммы кешбэка в 20 тысяч рублей установлено для того, чтобы туроператоры не пытались раздувать цены на путевки, рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. По его словам, это если бы такого лимита не было, то в итоге это ограничило бы людей в возможностях. «Программа предназначена для того, чтобы сделать детский отдых доступнее. Если просто давать скидку в 50% на путевки, то они не станут более доступными, получится как раз наоборот. Лагеря поднимут цену путевок и даже с учетом скидки они станут дороже. В программе должны участвовать только те объекты отдыха, где стоимость размещения установлена и отрегулирована, тогда она будет работать, и мы не получим взрывного роста цен на путевки», — сказал эксперт. Новость по теме Путин поручил повторить программу детского туристического кешбэка Без возобновления программы кешбэка продажи путевок в детские лагеря в 2022 году резко упали бы по сравнению с прошлым годом, заметил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Эту меру очень ждали, продажи путевок стояли на стопе, потому что люди не хотели переплачивать. Детский отдых в лагере обходится недешево из-за требований к питанию, безопасности и организации работы воспитателей. Программа кешбэка резко увеличивает продажи — это приятный бонус для людей и важное подспорье для туристического бизнеса», — заключил Калинин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Перезапуск программы кешбэка за детский отдых поможет российским семьям легче пережить проблемы в экономике. Во время правительственного совещания 14 марта премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, как и когда заработает механизм возврата потраченных на путевки денег. Эксперты считают, что программа хорошо показала себя в пандемию и поможет сдержать цены на путевки. Вопрос с организацией детского отдыха в правительстве подняли по поручению президента Владимира Путина в связи с приближением весенних каникул, подчеркнул Мишустин. «Мамы и папы уже планируют, как организовать своему ребенку интересный досуг. И конечно, задумываются, где дети могли бы отдохнуть летом. Правительство продлевает программу возврата половины стоимости путевки для ребенка, которую впервые применили в прошлом году. По ней уже отдохнули около 420 тысяч ребят. Президент дал указание запустить программу с 1 мая», — добавил премьер. При этом он подчеркнул важность соблюдения всех норм организации отдыха. Куратором реализации программы назначен вице-премьер Дмитрий Чернышенко. Он пояснил, что для возврата половины стоимости путевки оплачивать ее нужно картой «Мир». Максимальный размер кешбэка ограничен суммой в 20 тысяч рублей. «Количество поездок на одного ребенка не ограничено — можно поехать на любое количество смен. Например, три смены — три транзакции тогда должно быть, и с каждой транзакции будет возврат. Для семей с несколькими детьми вернуть половину стоимости можно будет также с каждой купленной путевки», — сказал вице-премьер. Правительство перезапустило программу кешбэка за детский отдых для того, чтобы бюджетные средства работали целевым образом — как инструмент поддержки семей с детьми и сферы туризма, объяснила URA.RU руководитель Союза организаторов детского и активного туризма (СОДАТ) Марина Ненарокова. «Веерная раздача денег приводит к нецелевым тратам и не защищает интересы детей, а также не способствует развитию туристической отрасли. Поэтому запускаются специальные программы и льготы, а не просто раздаются деньги семьям с детьми. У людей сейчас падает покупательная способность, эта мера позволит тысячам детей «отдыхать» не на улице, а отправить их на организованный и потому безопасный отдых», — сказала она. По словам эксперта, правительство ограничило кешбэк 20 тысячами рублей за одну путевку, опираясь на данные об их средней стоимости. Что касается географии мест детского отдыха, то она не сводится к южным направлениям. «Путевки на юг востребованы всегда, но в данном случае программа распространяется на все регионы, где есть возможность для организованного детского отдыха. По итогам предыдущего года эта программа показала свою эффективность, она поддержала семьи с детьми», — добавила Марина Ненарокова. Ограничение суммы кешбэка в 20 тысяч рублей установлено для того, чтобы туроператоры не пытались раздувать цены на путевки, рассказал президент Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков. По его словам, это если бы такого лимита не было, то в итоге это ограничило бы людей в возможностях. «Программа предназначена для того, чтобы сделать детский отдых доступнее. Если просто давать скидку в 50% на путевки, то они не станут более доступными, получится как раз наоборот. Лагеря поднимут цену путевок и даже с учетом скидки они станут дороже. В программе должны участвовать только те объекты отдыха, где стоимость размещения установлена и отрегулирована, тогда она будет работать, и мы не получим взрывного роста цен на путевки», — сказал эксперт. Без возобновления программы кешбэка продажи путевок в детские лагеря в 2022 году резко упали бы по сравнению с прошлым годом, заметил президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «Эту меру очень ждали, продажи путевок стояли на стопе, потому что люди не хотели переплачивать. Детский отдых в лагере обходится недешево из-за требований к питанию, безопасности и организации работы воспитателей. Программа кешбэка резко увеличивает продажи — это приятный бонус для людей и важное подспорье для туристического бизнеса», — заключил Калинин.