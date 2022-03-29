Мишустин заручился поддержкой Госдумы

Санкции сгладили противоречия между правительством и партиями

29 марта 2022 в 20:36 Размер текста - 17 +

Правительству и Госдуме пришлось ускорить работу по защите экономики от санкций Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство обеспечило себе поддержку оппозиции в Госдуме в борьбе с последствиями санкций. Встреча премьер-министра Михаила Мишустина с представителями КПРФ и «Справедливой России» 29 марта показала, что обе партии готовы одобрить анонсированные главой кабинета министров меры социальной поддержки россиян. Внешние вызовы сгладили противоречия между парламентской оппозицией и исполнительной властью, объяснили URA.RU политологи. Открывая встречу с коммунистами, Мишустин подчеркнул важность сотрудничества правительства с представленными в Госдуме партиями. «Учитывая такое интенсивное давление извне, с которым столкнулась Россия в последние недели, конечно, нам крайне важна слаженная работа вместе с депутатским корпусом. Сейчас готовится очередной пакет контрсанкций. Рассчитываем, что к его обсуждению ваша фракция подойдет так же конструктивно, как это было и ранее», — сказал премьер. Глава правительства рассказал представителям КПРФ о мерах, которые были приняты для поддержки науки, россиян и бизнеса, а также выслушал их предложения. В ответ лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что удовлетворен рабочими контактами между правительством и партией. Встреча членов правительства с депутатами фракции КПРФ в Госдуме Фото: Пресс-служба правительства России © Government.ru Во время встречи с представителями «Справедливой России» Мишустин отметил, что эта партия занимает одно из лидирующих мест по числу внесенных законопроектов и поддерживает социальные предложения правительства. Премьер поблагодарил лидера эсеров Сергея Миронова за эффективное взаимодействие при рассмотрении инициатив, разработанных правительственным оперштабом для поддержки экономики. «Ряд ваших инициатив направлен на повышение доходов граждан, вы поддерживаете предложения правительства, в том числе, для семей с детьми», — отметил он. Встречи с левыми партиями стали для Мишустина вторым раундом консультаций с депутатами Госдумы. Первый — с ЛДПР и партией «Новые люди» — премьер провел 25 марта. Тогда депутаты выдвинули десятки антикризисных предложений. Однако значительная часть из них оказалась аналогична тем решениям правительства, которые уже включены в план первоочередных действий по стабилизации российской экономики: для этого власти разработали два пакета мер поддержки экономики, которые включали в себя шаги по защите финансовой системы и сбережений граждан, а также по сохранению строительной и транспортной отраслей, гостиничного бизнеса и туризма, IT-компаний и других отраслей. На очереди третий пакет мер, активное обсуждение которого Белый дом ведет с Госдумой. КПРФ на встрече с Мишустиным представлял лидер партии Геннадий Зюганов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Первоначально консультации Мишустина с депутатами, а также последующий отчет правительства перед Госдумой о работе за 2021 год были запланированы на май, однако ситуация изменилась после введения западных санкций. Правительству и Госдуме пришлось ускорить работу по защите экономики, рассказал URA.RU руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Инициатива, полномочия и ответственность за эффективную реализацию антикризисных мер — у правительства. Основная задача отчетных мероприятий правительства и консультаций премьера с Госдумой в этом году — консолидация всех политических сил и ветвей власти вокруг антикризисного плана и необходимых для его реализации законов», — пояснил эксперт. Встречи с представителями фракций ЛДПР и «Новые люди» премьер Михаил Мишустин провел 25 марта Фото: Пресс-служба правительства России © Government.ru Ситуация с санкциями Запада чрезвычайная и требует от власти оперативных и эффективных решений, подтвердил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Недооценивать работу законодательных органов в этой ситуации нельзя. Встречи Мишустина с руководителями фракций Госдумы, которые принимают законы и представляют интересы граждан, имеют большую важность. Даже если депутаты предлагают меры, которые правительство уже и так делает», — сказал политолог. Сам факт диалога премьера с представителями фракций — это позитивный сигнал о взаимопонимании между Госдумой и Белым домом, добавил Потуремский. Правительство будет бороться с кризисом с опорой на все парламентские партии, включая оппозиционные, а разбор претензий пока откладывается, объясняет ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Внешние вызовы гасят внутренние противоречия. Статья по теме Мишустин нашел, что ответить россиянам на вопросы о кризисе Оппозиция видит данные соцопросов, которые свидетельствуют о поддержке большинством граждан действий президента и правительства. Будет глупо, если КПРФ или «Справедливая Россия» станут выступать против — это как выступить против своего же электората», — объяснил эксперт. Правительство тоже не заинтересовано в обострении отношений, поскольку Госдума утверждает антикризисные законы, заметил Карягин. Кроме того, у Мишустина скоро отчет [перед Госдумой о работе правительства в 2021 году]. Поэтому оппозиция, показывая и социальную ориентированность, и поддержку Мишустина, действует рационально в данном случае», — заключил он. 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Правительство обеспечило себе поддержку оппозиции в Госдуме в борьбе с последствиями санкций. Встреча премьер-министра Михаила Мишустина с представителями КПРФ и «Справедливой России» 29 марта показала, что обе партии готовы одобрить анонсированные главой кабинета министров меры социальной поддержки россиян. Внешние вызовы сгладили противоречия между парламентской оппозицией и исполнительной властью, объяснили URA.RU политологи. Открывая встречу с коммунистами, Мишустин подчеркнул важность сотрудничества правительства с представленными в Госдуме партиями. «Учитывая такое интенсивное давление извне, с которым столкнулась Россия в последние недели, конечно, нам крайне важна слаженная работа вместе с депутатским корпусом. Сейчас готовится очередной пакет контрсанкций. Рассчитываем, что к его обсуждению ваша фракция подойдет так же конструктивно, как это было и ранее», — сказал премьер. Глава правительства рассказал представителям КПРФ о мерах, которые были приняты для поддержки науки, россиян и бизнеса, а также выслушал их предложения. В ответ лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что удовлетворен рабочими контактами между правительством и партией. Во время встречи с представителями «Справедливой России» Мишустин отметил, что эта партия занимает одно из лидирующих мест по числу внесенных законопроектов и поддерживает социальные предложения правительства. Премьер поблагодарил лидера эсеров Сергея Миронова за эффективное взаимодействие при рассмотрении инициатив, разработанных правительственным оперштабом для поддержки экономики. «Ряд ваших инициатив направлен на повышение доходов граждан, вы поддерживаете предложения правительства, в том числе, для семей с детьми», — отметил он. Встречи с левыми партиями стали для Мишустина вторым раундом консультаций с депутатами Госдумы. Первый — с ЛДПР и партией «Новые люди» — премьер провел 25 марта. Тогда депутаты выдвинули десятки антикризисных предложений. Однако значительная часть из них оказалась аналогична тем решениям правительства, которые уже включены в план первоочередных действий по стабилизации российской экономики: для этого власти разработали два пакета мер поддержки экономики, которые включали в себя шаги по защите финансовой системы и сбережений граждан, а также по сохранению строительной и транспортной отраслей, гостиничного бизнеса и туризма, IT-компаний и других отраслей. На очереди третий пакет мер, активное обсуждение которого Белый дом ведет с Госдумой. Первоначально консультации Мишустина с депутатами, а также последующий отчет правительства перед Госдумой о работе за 2021 год были запланированы на май, однако ситуация изменилась после введения западных санкций. Правительству и Госдуме пришлось ускорить работу по защите экономики, рассказал URA.RU руководитель Фонда развития гражданского общества Константин Костин. «Инициатива, полномочия и ответственность за эффективную реализацию антикризисных мер — у правительства. Основная задача отчетных мероприятий правительства и консультаций премьера с Госдумой в этом году — консолидация всех политических сил и ветвей власти вокруг антикризисного плана и необходимых для его реализации законов», — пояснил эксперт. Ситуация с санкциями Запада чрезвычайная и требует от власти оперативных и эффективных решений, подтвердил директор по политическому анализу Института социального маркетинга (ИНСОМАР) Виктор Потуремский. «Недооценивать работу законодательных органов в этой ситуации нельзя. Встречи Мишустина с руководителями фракций Госдумы, которые принимают законы и представляют интересы граждан, имеют большую важность. Даже если депутаты предлагают меры, которые правительство уже и так делает», — сказал политолог. Сам факт диалога премьера с представителями фракций — это позитивный сигнал о взаимопонимании между Госдумой и Белым домом, добавил Потуремский. Правительство будет бороться с кризисом с опорой на все парламентские партии, включая оппозиционные, а разбор претензий пока откладывается, объясняет ведущий эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Внешние вызовы гасят внутренние противоречия. Оппозиция видит данные соцопросов, которые свидетельствуют о поддержке большинством граждан действий президента и правительства. Будет глупо, если КПРФ или «Справедливая Россия» станут выступать против — это как выступить против своего же электората», — объяснил эксперт. Правительство тоже не заинтересовано в обострении отношений, поскольку Госдума утверждает антикризисные законы, заметил Карягин. Кроме того, у Мишустина скоро отчет [перед Госдумой о работе правительства в 2021 году]. Поэтому оппозиция, показывая и социальную ориентированность, и поддержку Мишустина, действует рационально в данном случае», — заключил он.