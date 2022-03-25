Мишустин нашел, что ответить россиянам на вопросы о кризисе

Премьер раскрыл работу властей по борьбе с санкциями

25 марта 2022 в 21:57 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин работает над новым пакетом мер по противодействию санкциям Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Правительство разъяснило депутатам Госдумы, что отвечать россиянам на вопросы о кризисе и санкциях. На встрече с фракциями ЛДПР и «Новых людей» 25 марта премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что работает над новым пакетом мер поддержки населения, который увеличит их доходы. Источник URA.RU в Госдуме сообщил, что у депутатов был запрос на разъяснение действий властей. Теперь парламентарии станут ее проводниками в диалоге с россиянами, объясняют URA.RU эксперты. На встрече с фракцией ЛДПР премьер пожелал здоровья находящемуся в больнице лидеру либерал-демократов Владимиру Жириновскому, слухи о его смерти появились в СМИ утром, но не подтвердились. Глава правительства дал понять, что в ближайшее время и предприниматели, и остальные россияне почувствуют себя более защищенными от давления, которое недружественные страны оказывают на экономику РФ. «Сформирован план первоочередных действий, в который включены меры по стабилизации ситуации», — сказал Мишустин. Для этого власти уже разработали два пакета мер поддержки граждан, которые включали в себя шаги по защите финансовой системы и сбережений граждан, а также по сохранению строительной и транспортной отраслей, гостиничного бизнеса и туризма, IT-компаний и других секторов экономики. Мишустин провел встречу с представителями фракций ЛДПР и «Новые люди» 25 марта Фото: Пресс-служба правительства России © Government.ru На очереди третий комплекс мер, активное обсуждение которого Белый дом ведет с Госдумой. «Правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и получения ими достаточных доходов. Речь идет не только о повышении выплат, пенсий, пособий, но и о мерах, которые помогут конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы», — заявил Мишустин. «Охотно рассмотрим и ваши предложения», — добавил премьер, обращаясь к депутатам. Из диалога выяснилось, что счет инициативам от ЛДПР и «Новых людей» идет на десятки, однако часть из них правительство уже реализовало, а еще часть проходит согласование в профильных ведомствах. Первоначально встречи Мишустина с представителями фракций, а также последующий отчет правительства перед Госдумой о работе за 2021 год были запланированы на май. Однако отчет перенесли на 7 апреля. Как сообщил источник URA.RU в Госдуме, перенос связан с просьбой депутатов дать разъяснения по текущей ситуации в стране, которая изменилась после введения западных санкций. «Люди спрашивают, что происходит, что делают власти. Надо понимать, что отвечать избирателям во время региональных недель [когда депутаты разъезжаются по территориям и ведут приемы избирателей]», — сообщил собеседник. Госдума оперативно утвердила предложенные правительством первоочередные меры по противодействию санкциям Фото: Владимир Андреев © URA.RU Депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев предложил расценивать встречи Мишустина с представителями фракций парламента как обращение премьера к тем россиянам, которые голосовали за ту или иную партию. «У депутатов есть вопросы и претензии по тем или иным мерам, которые предпринимает правительство в текущей ситуации. Вопросы депутатов — это вопросы их избирателей, и люди услышат ответы. Масса вопросов сейчас может быть у тех, кто не принадлежит к электорату „Единой России“ и относится к власти настороженно, например, это могут быть голосовавшие за „Новых людей“ предприниматели. Мишустин дал разъяснения, в том числе, и для них», — сказал Матвейчев. Статья по теме Мишустин ввел выплаты для борьбы с безработицей Встречи правительства с фракциями Госдумы важны для обеих сторон, а поддержка депутатами антикризисных законопроектов означает их готовность проводить разъяснительную работу среди своих избирателей, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Правительству нужно заручиться поддержкой депутатов в преддверии внесения в Госдуму нового большого пакета законопроектов, чтобы он получил как можно больше голосов, лучше всего — принят единодушно. Для ЛДПР и „Новых людей“ тоже крайне важна аргументация, почему они проголосовали за тот или иной законопроект. У российских граждан разные политические предпочтения, и для каждой группы избирателей нужно будет найти свои слова», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Правительство разъяснило депутатам Госдумы, что отвечать россиянам на вопросы о кризисе и санкциях. На встрече с фракциями ЛДПР и «Новых людей» 25 марта премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что работает над новым пакетом мер поддержки населения, который увеличит их доходы. Источник URA.RU в Госдуме сообщил, что у депутатов был запрос на разъяснение действий властей. Теперь парламентарии станут ее проводниками в диалоге с россиянами, объясняют URA.RU эксперты. На встрече с фракцией ЛДПР премьер пожелал здоровья находящемуся в больнице лидеру либерал-демократов Владимиру Жириновскому, слухи о его смерти появились в СМИ утром, но не подтвердились. Глава правительства дал понять, что в ближайшее время и предприниматели, и остальные россияне почувствуют себя более защищенными от давления, которое недружественные страны оказывают на экономику РФ. «Сформирован план первоочередных действий, в который включены меры по стабилизации ситуации», — сказал Мишустин. Для этого власти уже разработали два пакета мер поддержки граждан, которые включали в себя шаги по защите финансовой системы и сбережений граждан, а также по сохранению строительной и транспортной отраслей, гостиничного бизнеса и туризма, IT-компаний и других секторов экономики. На очереди третий комплекс мер, активное обсуждение которого Белый дом ведет с Госдумой. «Правительству предстоит запустить новые, более эффективные механизмы поддержки граждан и получения ими достаточных доходов. Речь идет не только о повышении выплат, пенсий, пособий, но и о мерах, которые помогут конкретным предприятиям преодолеть нынешние непростые проблемы», — заявил Мишустин. «Охотно рассмотрим и ваши предложения», — добавил премьер, обращаясь к депутатам. Из диалога выяснилось, что счет инициативам от ЛДПР и «Новых людей» идет на десятки, однако часть из них правительство уже реализовало, а еще часть проходит согласование в профильных ведомствах. Первоначально встречи Мишустина с представителями фракций, а также последующий отчет правительства перед Госдумой о работе за 2021 год были запланированы на май. Однако отчет перенесли на 7 апреля. Как сообщил источник URA.RU в Госдуме, перенос связан с просьбой депутатов дать разъяснения по текущей ситуации в стране, которая изменилась после введения западных санкций. «Люди спрашивают, что происходит, что делают власти. Надо понимать, что отвечать избирателям во время региональных недель [когда депутаты разъезжаются по территориям и ведут приемы избирателей]», — сообщил собеседник. Депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев предложил расценивать встречи Мишустина с представителями фракций парламента как обращение премьера к тем россиянам, которые голосовали за ту или иную партию. «У депутатов есть вопросы и претензии по тем или иным мерам, которые предпринимает правительство в текущей ситуации. Вопросы депутатов — это вопросы их избирателей, и люди услышат ответы. Масса вопросов сейчас может быть у тех, кто не принадлежит к электорату „Единой России“ и относится к власти настороженно, например, это могут быть голосовавшие за „Новых людей“ предприниматели. Мишустин дал разъяснения, в том числе, и для них», — сказал Матвейчев. Встречи правительства с фракциями Госдумы важны для обеих сторон, а поддержка депутатами антикризисных законопроектов означает их готовность проводить разъяснительную работу среди своих избирателей, считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. «Правительству нужно заручиться поддержкой депутатов в преддверии внесения в Госдуму нового большого пакета законопроектов, чтобы он получил как можно больше голосов, лучше всего — принят единодушно. Для ЛДПР и „Новых людей“ тоже крайне важна аргументация, почему они проголосовали за тот или иной законопроект. У российских граждан разные политические предпочтения, и для каждой группы избирателей нужно будет найти свои слова», — заключил эксперт.