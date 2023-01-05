Путин дал российским губернаторам карт-бланш

Президент показал, что позволит регионам развиваться в 2023 году

05 января 2023 в 15:46 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, что позволит регионам России преодолеть трудности в экономике в 2023 году Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин указал российским губернаторам, что позволит регионам развиваться в 2023 году. Во многом стабильности в экономике, на рынке труда можно будет достичь за счет строительства инфраструктурных объектов, на которые государство предоставляет субъектам доступные кредиты, объяснили политологи итоги встречи Путина с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым 5 января. Этот инструмент уже показал свою эффективность в ушедшем 2022 году, отметили аналитики. Начиная разговор с Темрезовым, президент Путин отметил, что нерешенных вопросов и проблем в республике много, но есть и позитивные моменты: «подрастают промышленное производство и инвестиции». И то, и другое — за счет гидроэнергетики, переработки и сельхозпроизводства. Глава Карачаево-Черкесии Рашид Темрезов заверил президента РФ, что развитие инфраструктуры — один из приоритетов для властей республики Фото: kremlin.ru Темрезов подтвердил, что в прошлом году инвестиции в аграрный сектор позволили открыть крупное (одно из крупнейших в стране) предприятие по переработке баранины. В промышленной сфере рост произошел за счет увеличения производства стройматериалов, цемента, извести. Но вот в самом строительстве, по словам Темрезова, был спад. «Мы его подтянем — хотя у нас абсолютный рекорд по [темпам] ввода жилья, у нас спад за счет дорожного строительства, — по итогам реализации и всех национальных проектов, которые мы неукоснительно выполняем. Более 170 объектов мы строим: и инженерная инфраструктура, и школы, и больницы, и спортивные объекты, и объекты культуры, здравоохранения, образования», — сообщил глава региона. По словам президента, на это нужно обратить «особое внимание». «Многие объекты социальной инфраструктуры требуют реконструкции, внимательного отношения. И конечно, новое строительство нужно обязательно», — подчеркнул Путин. Карачаево-Черкесия стала одним из крупнейших в России производителей баранины Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Рашид Темрезов заверил, что «ведется серьезная работа». «Ваше поручение по капитальному ремонту образовательных учреждений, школ — это, конечно, серьезнейшее подспорье, 24 объекта. Это не только городские, это в основном сельские населенные пункты. Это изменяет качество жизни людей на селе», — отметил Темрезов. Многие вопросы будут решаться за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, которые выдает правительство РФ под льготный процент. «Для нас это рывок в развитии, инвестиционном в том числе. Мы создаем модель экономического развития. В эту модель входят проекты прорывного характера, как мы их называем, общей стоимостью 160 миллиардов рублей в различных отраслях. Это и туризм, и промышленное производство, и сельское хозяйство. Это позволит нам создать около 10 тысяч рабочих мест», — сообщил глава региона. В условиях санкционного давления на российскую экономику инфраструктурные бюджетные кредиты стали хорошим подспорьем для всех регионов страны, говорят политологи. По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, «это даже не совсем кредиты, а скорее субсидии». «Это действительно эффективный механизм, как показал 2022 год. И президент знает о чем говорит [предлагая обратить на это особое внимание]», — пояснил политолог. Строительство дорог остается одним из основных вложений бюджетных средств Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Инфраструктурные кредиты позволят регионам и в этом году легче преодолеть трудности, связанные с санкционными ограничениями, с бюджетным дефицитом, убежден замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. «В этих условиях необходимы инструменты, направленные на формирование позитивных процессов в экономике. И в этом смысле инфраструктурные кредиты являются хорошим механизмом, проверенным. Развитие инфраструктуры, строительство инфраструктурных объектов является мощным драйвером развития территорий, регионального развития в целом. Инвестиции в инфраструктурные объекты абсолютно оправдывают себя, поскольку это вложения, которые позволяют задействовать значительный объем сфер и отраслей экономики, дать работу значительному числу жителей регионов», — полагает Шаповалов. Статья по теме Путин показал, что ждет Россию после окончания спецоперации Инфраструктурные бюджетные кредиты помогают регионам входить в большие госпрограммы и нацпроекты и реализовывать планы по строительству на год-два, а то и на три быстрее, отметил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. «Инфраструктура — это то, чем пользуются все. Обычно это все, что связано с транспортом, энергетикой, коммуналкой, — тем, что обеспечивает единое технологическое пространство России. Когда президент встречается с главами регионов, он фактически убирает избыточные барьеры и самоограничения, которые связаны с развитием этих сфер. Регионам важно привлекать дополнительные финансовые ресурсы, чтобы этой инфраструктурой пользовались предприятия, которые создаются на базе новых энергетических и транспортных возможностей», — резюмировал Наумов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин указал российским губернаторам, что позволит регионам развиваться в 2023 году. Во многом стабильности в экономике, на рынке труда можно будет достичь за счет строительства инфраструктурных объектов, на которые государство предоставляет субъектам доступные кредиты, объяснили политологи итоги встречи Путина с главой Карачаево-Черкесии Рашидом Темрезовым 5 января. Этот инструмент уже показал свою эффективность в ушедшем 2022 году, отметили аналитики. Начиная разговор с Темрезовым, президент Путин отметил, что нерешенных вопросов и проблем в республике много, но есть и позитивные моменты: «подрастают промышленное производство и инвестиции». И то, и другое — за счет гидроэнергетики, переработки и сельхозпроизводства. Темрезов подтвердил, что в прошлом году инвестиции в аграрный сектор позволили открыть крупное (одно из крупнейших в стране) предприятие по переработке баранины. В промышленной сфере рост произошел за счет увеличения производства стройматериалов, цемента, извести. Но вот в самом строительстве, по словам Темрезова, был спад. «Мы его подтянем — хотя у нас абсолютный рекорд по [темпам] ввода жилья, у нас спад за счет дорожного строительства, — по итогам реализации и всех национальных проектов, которые мы неукоснительно выполняем. Более 170 объектов мы строим: и инженерная инфраструктура, и школы, и больницы, и спортивные объекты, и объекты культуры, здравоохранения, образования», — сообщил глава региона. По словам президента, на это нужно обратить «особое внимание». «Многие объекты социальной инфраструктуры требуют реконструкции, внимательного отношения. И конечно, новое строительство нужно обязательно», — подчеркнул Путин. Рашид Темрезов заверил, что «ведется серьезная работа». «Ваше поручение по капитальному ремонту образовательных учреждений, школ — это, конечно, серьезнейшее подспорье, 24 объекта. Это не только городские, это в основном сельские населенные пункты. Это изменяет качество жизни людей на селе», — отметил Темрезов. Многие вопросы будут решаться за счет инфраструктурных бюджетных кредитов, которые выдает правительство РФ под льготный процент. «Для нас это рывок в развитии, инвестиционном в том числе. Мы создаем модель экономического развития. В эту модель входят проекты прорывного характера, как мы их называем, общей стоимостью 160 миллиардов рублей в различных отраслях. Это и туризм, и промышленное производство, и сельское хозяйство. Это позволит нам создать около 10 тысяч рабочих мест», — сообщил глава региона. В условиях санкционного давления на российскую экономику инфраструктурные бюджетные кредиты стали хорошим подспорьем для всех регионов страны, говорят политологи. По словам гендиректора Центра политической информации Алексея Мухина, «это даже не совсем кредиты, а скорее субсидии». Инфраструктурные кредиты позволят регионам и в этом году легче преодолеть трудности, связанные с санкционными ограничениями, с бюджетным дефицитом, убежден замдиректора Института истории и политики Московского государственного педагогического университета Владимир Шаповалов. «В этих условиях необходимы инструменты, направленные на формирование позитивных процессов в экономике. И в этом смысле инфраструктурные кредиты являются хорошим механизмом, проверенным. Инфраструктурные бюджетные кредиты помогают регионам входить в большие госпрограммы и нацпроекты и реализовывать планы по строительству на год-два, а то и на три быстрее, отметил зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов. «Инфраструктура — это то, чем пользуются все. Обычно это все, что связано с транспортом, энергетикой, коммуналкой, — тем, что обеспечивает единое технологическое пространство России. Когда президент встречается с главами регионов, он фактически убирает избыточные барьеры и самоограничения, которые связаны с развитием этих сфер. Регионам важно привлекать дополнительные финансовые ресурсы, чтобы этой инфраструктурой пользовались предприятия, которые создаются на базе новых энергетических и транспортных возможностей», — резюмировал Наумов.