Путин пресек попытки Запада лишить Россию технологий

Он показал, как РФ удалось преодолеть санкционные запреты

03 января 2023 в 17:24 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин нашел способ обойти санкции Запада и добиться технологической независимости Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин пресек попытки Запада лишить Россию технологий. Он показал, что за счет вложений в университетскую науку страна частично сможет закрыть свои потребности в приборостроении, в лабораторных исследованиях, комментируют эксперты итоги встречи Путина с министром образования и науки РФ Валерием Фальковым 3 января. По словам политологов, это подтверждает, что государство кардинально изменило свое отношение к собственной науке, без которой технологическое развитие невозможно. Первая в 2023 году рабочая встреча президента Путина была посвящена развитию отечественной приборной базы и лабораторий. Путин напомнил, что в России действует соответствующая программа, и попросил министра Фалькова рассказать, «как идет работа по этому направлению». Развитие университетской науки без новейших лабораторий невозможно, убеждены эксперты Фото: Влад Нелюбин © URA.RU По словам Фалькова, программа приобрела статус федерального проекта, в котором выделено 10 основных направлений, а объем финансирования составляет 12 млрд рублей на ближайшие три года. «Это для начала, потому что очевидно, что программа требует гораздо более серьезного финансирования. Мы уже определили четыре наших ведущих университета — это МФТИ, МИФИ, Бауманка и МИЭТ — и 15 ключевых позиций, довели до них почти миллиард рублей», — сообщил министр. Минобрнауки работает по этому проекту в связке с Минпромторгом, поскольку, подчеркнул Фальков, «важно не музей образцов создать, а чтобы это были востребованные массовые приборы». «Мы смотрим также линейку учебно-лабораторного оборудования для наших отечественных вузов, для изучения физики, химии, биологии. И, конечно, реактивы», — отметил Фальков. На просьбу Путина оценить проделанную работу глава Минобрнауки заметил, что «стартовали хорошо». Он пообещал уже в новом году увеличить номенклатуру отечественных приборов. Глава Минобрнауки Валерий Фальков отчитался о создании новейших отечественных лабораторий Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фальков напомнил, что по поручению президента до 2024 года в России должно быть создано 900 лабораторий, из них работают уже более 700, причем 240 появились в ушедшем 2022 году. «Мы сделали их, исходя из тех приоритетов, которые Вы определили, — важнейшие инновационные проекты. Допустим, у нас есть новая медицина — вы в своем Послании указали, — мы создали 35 лабораторий по новой медицине. Сейчас крайне актуальна микроэлектроника. Лаборатории созданы в научных и образовательных организациях во всех федеральных округах», — сообщил министр. Путин остался удовлетворен географией созданных лабораторий, где работает много молодежи, которая имеет все возможности проявить себя, свои таланты. В том числе свои силы в науке могут попробовать и школьники, проживающие на новых российских территориях. По словам Фалькова, совместно с Минпросвещения реализуется проект «Университетские смены», в котором уже поучаствовало около 14 тысяч школьников с Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. «Там действительно можно отобрать ребят увлеченных, да?» — поинтересовался Путин. Будущих гениев-ученых ищут среди подрастающего поколения Фото: Владимир Андреев © URA.RU Фальков заверил, что так и есть. И задача педагогов — «рассмотреть гения в каждом ребенке». В условиях санкций Запада, когда Россия отрезана от современных технологий, оборудования, приборов, реактивов, важно развивать собственные компетенции в этих сферах, пояснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Это изготовление средств, которые позволяют нам двигаться дальше. Если у вас нет собственных измерительных приборов, если нет собственных лабораторий, вы не сможете двигаться дальше, даже если у вас есть невероятно талантливые ученые, интересные научные школы и т. д. А современная прикладная наука — очень дорогая вещь», — пояснил Шпунт. Без собственного приборостроения и лабораторных комплексов технологический прорыв в современном мире затруднителен в любой стране Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При этом, по словам эксперта, важно понимать, что ситуация, в которой оказалась Россия, необычна тем, что к подобному сегодня не готова ни одна страна в мире. Даже Китай не смог бы быстро полностью перейти на собственные технологии, потому что каждое государство что-то производит свое, что-то покупает у других. Но одно дело — техника (те же самолеты Boeing конца 1980-х годов не кардинально отличаются от современных), другое — наука, прикладные разработки, которые должны развиваться и развиваются более быстрыми темпами. Эти прикладные разработки, которые создаются за счет вузовского ресурса, Путин хотел бы использовать в прагматичных целях, полагает политолог Дмитрий Нечаев. По его мнению, если в период 2000-х годов наука (причем во всех трех ракурсах — академическая, вузовская и различные НИИ) существовала фактически отдельно от государства, от экономики, теперь президент меняет подходы. «Фактор спецоперации и санкций повлиял на то, что государство пытается задействовать ресурс науки для технологического развития. Мы не можем пользоваться технологиями двойного назначения, потому что недружественные страны перекрыли нам каналы. Выход — инвестировать в своих ученых, в вузовских. И есть понимание во что инвестировать: России не хватает лабораторий мирового уровня, базы различных приборов, чтобы ученые могли проводить эксперименты, делать открытия и давать новые знания, которые могут быть применены на практике, и не только для производства гражданской продукции, но и продукции, необходимой для военных целей», — отметил Нечаев. Новость по теме Путин провел первую рабочую встречу в 2023 году Как считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян, речь при этом не идет о том, чтобы заместить отечественными аналогами все импортное оборудование, приборы, компоненты и реактивы. «Никто не говорит, что все должно быть обязательно отечественного производства, от первой пробирки до последнего прибора. Здесь доминируют трезвые оценки: либо пытаемся сделать в России, либо ищем других поставщиков, ищем возможность заместить другими технологическими решениями», — резюмировал Кирьян. 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Президент РФ Владимир Путин пресек попытки Запада лишить Россию технологий. Он показал, что за счет вложений в университетскую науку страна частично сможет закрыть свои потребности в приборостроении, в лабораторных исследованиях, комментируют эксперты итоги встречи Путина с министром образования и науки РФ Валерием Фальковым 3 января. По словам политологов, это подтверждает, что государство кардинально изменило свое отношение к собственной науке, без которой технологическое развитие невозможно. Первая в 2023 году рабочая встреча президента Путина была посвящена развитию отечественной приборной базы и лабораторий. Путин напомнил, что в России действует соответствующая программа, и попросил министра Фалькова рассказать, «как идет работа по этому направлению». По словам Фалькова, программа приобрела статус федерального проекта, в котором выделено 10 основных направлений, а объем финансирования составляет 12 млрд рублей на ближайшие три года. «Это для начала, потому что очевидно, что программа требует гораздо более серьезного финансирования. Мы уже определили четыре наших ведущих университета — это МФТИ, МИФИ, Бауманка и МИЭТ — и 15 ключевых позиций, довели до них почти миллиард рублей», — сообщил министр. Минобрнауки работает по этому проекту в связке с Минпромторгом, поскольку, подчеркнул Фальков, «важно не музей образцов создать, а чтобы это были востребованные массовые приборы». «Мы смотрим также линейку учебно-лабораторного оборудования для наших отечественных вузов, для изучения физики, химии, биологии. И, конечно, реактивы», — отметил Фальков. На просьбу Путина оценить проделанную работу глава Минобрнауки заметил, что «стартовали хорошо». Он пообещал уже в новом году увеличить номенклатуру отечественных приборов. Фальков напомнил, что по поручению президента до 2024 года в России должно быть создано 900 лабораторий, из них работают уже более 700, причем 240 появились в ушедшем 2022 году. «Мы сделали их, исходя из тех приоритетов, которые Вы определили, — важнейшие инновационные проекты. Допустим, у нас есть новая медицина — вы в своем Послании указали, — мы создали 35 лабораторий по новой медицине. Сейчас крайне актуальна микроэлектроника. Лаборатории созданы в научных и образовательных организациях во всех федеральных округах», — сообщил министр. Путин остался удовлетворен географией созданных лабораторий, где работает много молодежи, которая имеет все возможности проявить себя, свои таланты. В том числе свои силы в науке могут попробовать и школьники, проживающие на новых российских территориях. По словам Фалькова, совместно с Минпросвещения реализуется проект «Университетские смены», в котором уже поучаствовало около 14 тысяч школьников с Донбасса, Херсонской и Запорожской областей. «Там действительно можно отобрать ребят увлеченных, да?» — поинтересовался Путин. Фальков заверил, что так и есть. И задача педагогов — «рассмотреть гения в каждом ребенке». В условиях санкций Запада, когда Россия отрезана от современных технологий, оборудования, приборов, реактивов, важно развивать собственные компетенции в этих сферах, пояснил URA.RU гендиректор Института инструментов политического анализа Александр Шпунт. «Это изготовление средств, которые позволяют нам двигаться дальше. При этом, по словам эксперта, важно понимать, что ситуация, в которой оказалась Россия, необычна тем, что к подобному сегодня не готова ни одна страна в мире. Даже Китай не смог бы быстро полностью перейти на собственные технологии, потому что каждое государство что-то производит свое, что-то покупает у других. Но одно дело — техника (те же самолеты Boeing конца 1980-х годов не кардинально отличаются от современных), другое — наука, прикладные разработки, которые должны развиваться и развиваются более быстрыми темпами. Эти прикладные разработки, которые создаются за счет вузовского ресурса, Путин хотел бы использовать в прагматичных целях, полагает политолог Дмитрий Нечаев. По его мнению, если в период 2000-х годов наука (причем во всех трех ракурсах — академическая, вузовская и различные НИИ) существовала фактически отдельно от государства, от экономики, теперь президент меняет подходы. «Фактор спецоперации и санкций повлиял на то, что государство пытается задействовать ресурс науки для технологического развития. Мы не можем пользоваться технологиями двойного назначения, потому что недружественные страны перекрыли нам каналы. Выход — инвестировать в своих ученых, в вузовских. Как считает руководитель Лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян, речь при этом не идет о том, чтобы заместить отечественными аналогами все импортное оборудование, приборы, компоненты и реактивы. «Никто не говорит, что все должно быть обязательно отечественного производства, от первой пробирки до последнего прибора. Здесь доминируют трезвые оценки: либо пытаемся сделать в России, либо ищем других поставщиков, ищем возможность заместить другими технологическими решениями», — резюмировал Кирьян.