Мишустин поставил точку в вопросе дефицита зерна и масла

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Выступление премьер-министра России Михаила Мишустина на суперфинале конкурса управленцев «Лидеры России». Москва, мишустин михаил
Мишустин заявил, что РФ более чем на 100% обеспечивает себя зерном, маслом, рыбой и мясом Фото:
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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что страна полностью обеспечена зерном, растительным маслом, рыбой и мясом. По его словам, российские аграрии по первым двум позициям опережают показатели почти в полтора раза.

«Два года назад президент утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности. Эффективность ее выполнения агропромом очень высока. Наша страна полностью обеспечивает себя — более чем на 100% — зерном и растительным маслом, рыбой и мясом. Достаточно высокий уровень — свыше 80% — по картофелю, молоку и овощам. Зачастую это продукция малых и личных хозяйств», — сказал Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе кабмина, трансляция которого ведется на сайте ГД.

Ранее в Госдуме разработали законопроект, направленный на контроль цен некоторых товаров и услуг. В Минпромторге также предложили принять ряд мер для сдерживания роста цен на продукты. Из-за роста цен в России уменьшились упаковки продуктов. В Росстате сообщили, что за последний месяц инфляция ускорилась до 9,15%. В Кремле заявили, что работают над минимизацией последствий роста инфляции. Экономисты отмечают, что из-за роста инфляции в России может ускориться рост цен на продукты.

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Премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что страна полностью обеспечена зерном, растительным маслом, рыбой и мясом. По его словам, российские аграрии по первым двум позициям опережают показатели почти в полтора раза. «Два года назад президент утвердил новую Доктрину продовольственной безопасности. Эффективность ее выполнения агропромом очень высока. Наша страна полностью обеспечивает себя — более чем на 100% — зерном и растительным маслом, рыбой и мясом. Достаточно высокий уровень — свыше 80% — по картофелю, молоку и овощам. Зачастую это продукция малых и личных хозяйств», — сказал Мишустин во время выступления в Госдуме с отчетом о работе кабмина, трансляция которого ведется на сайте ГД. Ранее в Госдуме разработали законопроект, направленный на контроль цен некоторых товаров и услуг. В Минпромторге также предложили принять ряд мер для сдерживания роста цен на продукты. Из-за роста цен в России уменьшились упаковки продуктов. В Росстате сообщили, что за последний месяц инфляция ускорилась до 9,15%. В Кремле заявили, что работают над минимизацией последствий роста инфляции. Экономисты отмечают, что из-за роста инфляции в России может ускориться рост цен на продукты.
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