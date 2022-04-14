Путин лишил Запад инструмента давления на Россию

Страна полностью откажется от торговли в долларах и евро

14 апреля 2022 в 01:29 Размер текста - 17 +

Владимир Путин планирует полностью уйти от использования долларов и евро во внешней торговле Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин лишил страны Запада важного инструмента давления на Россию. Об этом говорит его совещание 14 апреля по развитию нефтегазовой отрасли, полагают опрошенные URA.RU эксперты. По их мнению, переход на использование рубля в системе внешней торговли лишит Европу возможности блокировать перевод в страну денег за экспорт газа и других ресурсов. В начале совещания российский лидер рассказал о планах полностью уходить от использования доллара и евро на внешних рынках. «Мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли. Важные шаги в этих направлениях уже делаются, и ключевая задача здесь — подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли», — сказал Путин. Это позволит защитить финансовую и экономическую безопасность страны, а также сохранить и нарастить объемы внешней торговли, наладить устойчивые связи с партнерами, отметил глава государства. Владимир Путин подчеркнул, что Европа не может обойтись без российского газа Фото: Kremlin.ru Энергетические компании из России зарекомендовали себя многолетней ответственной работой на мировом рынке, заметил президент. Несмотря на это, Запад пытается выдавить российских поставщиков и заместить российские энергоресурсы, добавил Путин. Он подчеркнул, что такие действия отразятся на мировой экономике, в первую очередь для самих инициаторов такой политики. «Так называемые партнеры из недружественных стран сами признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует», — напомнил президент. По его словам, доставка голубого топлива из США в Европу отразится на уровне жизни людей, поскольку его стоимость обойдется потребителям в разы дороже газа из России. Запад пытается перевести свои просчеты на Россию Фото: unsplash.com Запад даже готов забыть о зеленой энергетике и сделать ставку на «архаичную и грязную» энергетику с высоким углеродным следом, заметил Путин. «Аналитики предупреждали, что ускоренный зеленый переход невозможно будет осуществить без больших издержек. Так все и оказалось на деле. А теперь появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчеты и свалить все в данном случае на Россию», — добавил президент. По его словам, просчеты и некомпетентность Запада видны и по многим другим направлениям. Путин поставил перед нефтегазовым сектором три ключевые задачи: обеспечить снабжение внутреннего рынка энергоресурсами, диверсифицировать экспорт и развить глубокую переработку газа. В обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться, поэтому нужно переориентировать российский экспорт на быстрорастущие рынки юга и востока, добавил президент. Поставки нефти и газа в ближайшие годы будут перенаправлены с Запада на перспективные рынки Юга и Востока Фото: Владимир Жабриков © URA.RU «Что касается экспорта энергоресурсов. Нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов — железнодорожных, трубопроводных, портовых — которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с Запада на перспективные рынки — на Юг и Восток», — сказал Путин. Президент также поручил предусмотреть строительство нефтегазовых месторождений Западной и Восточной Сибири, а также нарастить перевалку нефти в портах Арктики и Дальнего Востока. После начала спецоперации на Украине Еврокомиссия заморозила золотовалютные резервы России в иностранных банках. Министр финансов Антон Силуанов заявил о блокировке около 300 млрд долларов, примерно половину от всей суммы. В ответ Путин поручил продавать с 1 апреля газ за рубли недружественным странам. А 13 апреля власти объявили о переводе в расчеты за рубли лизинга, аренды и покупки самолетов в недружественных странах. Россия больше не может доверять Западу с расчетами в долларах и евро из-за риски заморозки средств Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Власть больше не может доверять странам, выпускающим доллары и евро из-за риска заморозки средств в иностранных банках, полагает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Перевод оплаты значительной части экспорта за рубли позволит защититься от экономического давления: Запад не сможет блокировать деньги, полученные Россией за экспорт в рублях», — говорит экономист. С ним согласен замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. «Проводя расчеты с нашей страной в рублях, европейские компании будут вынуждены обходить западные санкции. Это будет небольшой, но первой нашей победой», — считает политолог. Статья по теме Путин включил внутренний ресурс РФ в борьбу с давлением Запада Расчеты в долларах и евро с западными странами стали рискованными, а планы Путина по переходу к расчетам в рублях уменьшат возможности давления со стороны недружественных стран, считает профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин. «Любые расчеты в долларах и евро рискованны, поскольку банки из недружественных стран могут задержать платежи. С рублями это не получится», — резюмировал экономист. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин лишил страны Запада важного инструмента давления на Россию. Об этом говорит его совещание 14 апреля по развитию нефтегазовой отрасли, полагают опрошенные URA.RU эксперты. По их мнению, переход на использование рубля в системе внешней торговли лишит Европу возможности блокировать перевод в страну денег за экспорт газа и других ресурсов. В начале совещания российский лидер рассказал о планах полностью уходить от использования доллара и евро на внешних рынках. «Мы намерены кардинально повысить долю расчетов в национальных валютах в системе внешней торговли. Важные шаги в этих направлениях уже делаются, и ключевая задача здесь — подготовить наш валютный рынок к такому переходу, чтобы любую иностранную валюту можно было свободно и в необходимом объеме обменять на российские рубли», — сказал Путин. Это позволит защитить финансовую и экономическую безопасность страны, а также сохранить и нарастить объемы внешней торговли, наладить устойчивые связи с партнерами, отметил глава государства. Энергетические компании из России зарекомендовали себя многолетней ответственной работой на мировом рынке, заметил президент. Несмотря на это, Запад пытается выдавить российских поставщиков и заместить российские энергоресурсы, добавил Путин. Он подчеркнул, что такие действия отразятся на мировой экономике, в первую очередь для самих инициаторов такой политики. «Так называемые партнеры из недружественных стран сами признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, например. Его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует», — напомнил президент. По его словам, доставка голубого топлива из США в Европу отразится на уровне жизни людей, поскольку его стоимость обойдется потребителям в разы дороже газа из России. Запад даже готов забыть о зеленой энергетике и сделать ставку на «архаичную и грязную» энергетику с высоким углеродным следом, заметил Путин. «Аналитики предупреждали, что ускоренный зеленый переход невозможно будет осуществить без больших издержек. Так все и оказалось на деле. А теперь появился замечательный повод прикрыть свои собственные просчеты и свалить все в данном случае на Россию», — добавил президент. По его словам, просчеты и некомпетентность Запада видны и по многим другим направлениям. Путин поставил перед нефтегазовым сектором три ключевые задачи: обеспечить снабжение внутреннего рынка энергоресурсами, диверсифицировать экспорт и развить глубокую переработку газа. В обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться, поэтому нужно переориентировать российский экспорт на быстрорастущие рынки юга и востока, добавил президент. «Что касается экспорта энергоресурсов. Нужно ускорить реализацию инфраструктурных проектов — железнодорожных, трубопроводных, портовых — которые уже в ближайшие годы позволят перенаправить поставки нефти и газа с Запада на перспективные рынки — на Юг и Восток», — сказал Путин. Президент также поручил предусмотреть строительство нефтегазовых месторождений Западной и Восточной Сибири, а также нарастить перевалку нефти в портах Арктики и Дальнего Востока. После начала спецоперации на Украине Еврокомиссия заморозила золотовалютные резервы России в иностранных банках. Министр финансов Антон Силуанов заявил о блокировке около 300 млрд долларов, примерно половину от всей суммы. В ответ Путин поручил продавать с 1 апреля газ за рубли недружественным странам. А 13 апреля власти объявили о переводе в расчеты за рубли лизинга, аренды и покупки самолетов в недружественных странах. Власть больше не может доверять странам, выпускающим доллары и евро из-за риска заморозки средств в иностранных банках, полагает руководитель направления «Финансы и экономика» Института современного развития Никита Масленников. «Перевод оплаты значительной части экспорта за рубли позволит защититься от экономического давления: Запад не сможет блокировать деньги, полученные Россией за экспорт в рублях», — говорит экономист. С ним согласен замдекана факультета мировой экономики и мировой политики ВШЭ Андрей Суздальцев. «Проводя расчеты с нашей страной в рублях, европейские компании будут вынуждены обходить западные санкции. Это будет небольшой, но первой нашей победой», — считает политолог. Расчеты в долларах и евро с западными странами стали рискованными, а планы Путина по переходу к расчетам в рублях уменьшат возможности давления со стороны недружественных стран, считает профессор, заслуженный экономист РФ Андрей Марголин. «Любые расчеты в долларах и евро рискованны, поскольку банки из недружественных стран могут задержать платежи. С рублями это не получится», — резюмировал экономист.