Путин дал старт новому этапу спецоперации на Украине

Что означает отказ от штурма «Азовстали»

21 апреля 2022 в 15:25 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин дал старт новой фазе спецоперации на Украине Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Взятие под полный контроль российской армии крупнейшего приазовского города Мариуполя позволяет перейти к новому этапу спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин, выслушав доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу 21 апреля, фактически объявил об этом решении, говорят эксперты URA.RU. По их мнению, отказ от тяжелого штурма «Азовстали» в пользу осады этого последнего объекта, где прячутся украинские боевики, дает возможность российским войскам продвигаться дальше. Свой доклад о спецоперации на Украине министр обороны РФ Шойгу начал с главного — Мариуполь освобожден силами российской армии и народной милиции ДНР. Остатки неонацистов заблокированы на территории завода «Азовсталь». «В 2014 году киевский режим объявил город временной столицей Донецкой области, за восемь лет превратив его в мощный укрепрайон и прибежище радикальных украинских националистов. Это фактически столица батальона „Азов*“ [против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело]», — сообщил Шойгу. Глава Минобороны РФ Сергей Шойгу объявил об освобождении Мариуполя Фото: Владимир Андреев © URA.RU За восемь лет, по словам министра, батальон был серьезно вооружен: это военная техника, ракетные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы «Точка-У». «Основные объекты городской инфраструктуры, в том числе морской порт и фарватер, были заминированы и не только заминированы, но и заблокированы плавкранами», — доложил Шойгу. На момент окружения националистов 11 марта численность группировки ВСУ и нацбатальона, включая иностранных наемников, по данным главы Минобороны, превышала 8,1 тысячи человек, из которых 1,5 тысячи впоследствии сдались в плен. Более двух тысяч националистов сейчас блокированы на территории «Азовстали». Шойгу подчеркнул, что «азовцы» превратили жилые дома в «долговременные огневые точки»: устанавливали там бронетехнику и артиллерию, оборудовали позиции для снайперов. Мирные жители становились живым щитом. «Это фактически было в каждом доме. Отступая, украинская армия, националистические батальоны в Мариуполе, как и в других украинских городах, прикрывались гражданским населением», — констатировал Шойгу. Нацбатальоны прикрывались мирными жителями как живым щитом. Из подвалов люди смогли выйти только после прихода российской армии Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Российская армия предпринимала меры, чтобы не допустить гибели мирного населения, открывала гуманитарные коридоры для эвакуации. Об этом оповещались международные структуры, в том числе ООН, ОБСЕ, Красный Крест. По словам Шойгу, из Мариуполя эвакуировано 142,7 тысячи жителей, освобождены заложники в морском порту. За последние двое суток из домов, находящихся в непосредственной близости к «Азовстали», эвакуировано более 100 человек. Из боевиков не вышел никто, отметил Шойгу. Им неоднократно предлагалось сдаться и ранее. «Обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. Что касается тех, кто скрылся на заводе „Азовсталь“ и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трех-четырех дней, чтобы завершить и эту работу в „Азовстали“», — заявил глава Минобороны. Владимир Путин молча выслушал главу оборонного ведомства. Его первыми словами после доклада Шойгу стал новый приказ. «Штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Мы всегда должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — приказал Путин. На взятие под контроль металлургического гиганта российским военным понадобится 3-4 дня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Президент поручил также Шойгу еще раз предложить нацбатальону сложить оружие. Он подчеркнул, что Россия «гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами», а раненым — «квалифицированную медицинскую помощь». Освобождение Мариуполя Путин назвал успехом. Он попросил Шойгу передать благодарность войскам и представить к госнаградам отличившихся военнослужащих. «Это разные награды, но я хочу, чтобы они все знали: в нашем понимании они все герои, в понимании всей России. Они все герои», — подчеркнул Путин. Президент РФ Владимир Путин попросил передать военным благодарность за взятие Мариуполя и то, что для России они все — герои Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Президент поручил обеспечить выполнение всех социальных обязательств перед военными, а также перед семьями погибших. «Но мне кажется, что и этого недостаточно. Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки, а в отдельных случаях — об увековечивании памяти тех наших товарищей, кто проявил героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей в Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России. Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили», — заявил Путин. Освобождение Мариуполя — это крупная промежуточная победа российских войск, считают эксперты. Теперь основные силы смогут продвигаться дальше — завершать освобождение республик Донбасса и выполнять задачи по демилитаризации и денацификации на других территориях Украины, поясняет руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Фактически сегодня Путин принял политическое решение о переходе ко второй фазе спецоперации, считает эксперт. «Из-за «Азовстали» военная спецоперация не продвигалась: у этого бетонного укрытия можно сидеть годами и контролировать «азовцев». Какой смысл концентрироваться на этом объекте — он небольшой по меркам спецоперации. Пусть там останется какой-то отряд, а остальные войска двинутся дальше — у нас еще много задач. Хватит заниматься решением локальных задач, нужно переходить к глобальным», — убежден Михайлов. В Мариуполе можно начинать строить новую — мирную — жизнь, убежден министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Решение Путина отменить штурм «Азовстали» целесообразно, подтверждает военный эксперт Александр Широкорад. По его словам, штурм мог привести «к большим потерям в личном составе». В случае с «Азовсталью», которая представляет собой хорошо укрепленный объект, имеющий несколько подземных этажей, эффективнее будет использовать вакуумные и бетонобойные бомбы, которые проникают вглубь на 20-30 метров, считает Широкорад. Это сохранит жизни российских военнослужащих, с одной стороны, с другой — позволит завершить уничтожение группировки «Азов». Промежуточная победа в Мариуполе для российских войск станет «стимулом дальше вести боевые действия», поясняет директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «Президент показывает заботу об армии, то, что военные находятся в центре внимания власти. Но это еще и акт гуманизма со стороны Путина: он показал всему миру и российскому народу, что мы — приверженцы гуманных военных действий, что мы заботимся о том, чтобы не было преступлений против человечности. Это некий шаг в сторону Запада: призыв подумать, как вступить в диалог, как воздействовать на [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружение [ускорив переговорный процесс]», — резюмировал Ознобищев. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВС Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Взятие под полный контроль российской армии крупнейшего приазовского города Мариуполя позволяет перейти к новому этапу спецоперации на Украине. Президент РФ Владимир Путин, выслушав доклад министра обороны РФ Сергея Шойгу 21 апреля, фактически объявил об этом решении, говорят эксперты URA.RU. По их мнению, отказ от тяжелого штурма «Азовстали» в пользу осады этого последнего объекта, где прячутся украинские боевики, дает возможность российским войскам продвигаться дальше. Свой доклад о спецоперации на Украине министр обороны РФ Шойгу начал с главного — Мариуполь освобожден силами российской армии и народной милиции ДНР. Остатки неонацистов заблокированы на территории завода «Азовсталь». «В 2014 году киевский режим объявил город временной столицей Донецкой области, за восемь лет превратив его в мощный укрепрайон и прибежище радикальных украинских националистов. Это фактически столица батальона „Азов*“ [против его бойцов в РФ возбуждено уголовное дело]», — сообщил Шойгу. За восемь лет, по словам министра, батальон был серьезно вооружен: это военная техника, ракетные системы залпового огня «Смерч» и «Ураган», артиллерийские системы большой мощности, ракетные комплексы «Точка-У». «Основные объекты городской инфраструктуры, в том числе морской порт и фарватер, были заминированы и не только заминированы, но и заблокированы плавкранами», — доложил Шойгу. На момент окружения националистов 11 марта численность группировки ВСУ и нацбатальона, включая иностранных наемников, по данным главы Минобороны, превышала 8,1 тысячи человек, из которых 1,5 тысячи впоследствии сдались в плен. Более двух тысяч националистов сейчас блокированы на территории «Азовстали». Шойгу подчеркнул, что «азовцы» превратили жилые дома в «долговременные огневые точки»: устанавливали там бронетехнику и артиллерию, оборудовали позиции для снайперов. Мирные жители становились живым щитом. «Это фактически было в каждом доме. Отступая, украинская армия, националистические батальоны в Мариуполе, как и в других украинских городах, прикрывались гражданским населением», — констатировал Шойгу. Российская армия предпринимала меры, чтобы не допустить гибели мирного населения, открывала гуманитарные коридоры для эвакуации. Об этом оповещались международные структуры, в том числе ООН, ОБСЕ, Красный Крест. По словам Шойгу, из Мариуполя эвакуировано 142,7 тысячи жителей, освобождены заложники в морском порту. За последние двое суток из домов, находящихся в непосредственной близости к «Азовстали», эвакуировано более 100 человек. Из боевиков не вышел никто, отметил Шойгу. Им неоднократно предлагалось сдаться и ранее. «Обстановка в городе спокойная, позволяет приступить к наведению порядка, возвращению населения и налаживанию мирной жизни. Что касается тех, кто скрылся на заводе „Азовсталь“ и заблокирован там основательно и по всему периметру, нам на это требуется порядка трех-четырех дней, чтобы завершить и эту работу в „Азовстали“», — заявил глава Минобороны. Владимир Путин молча выслушал главу оборонного ведомства. Его первыми словами после доклада Шойгу стал новый приказ. «Штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить. Мы всегда должны думать о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам. Заблокируйте эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела», — приказал Путин. Президент поручил также Шойгу еще раз предложить нацбатальону сложить оружие. Он подчеркнул, что Россия «гарантирует им жизнь и достойное обращение с ними в соответствии с соответствующими международно-правовыми актами», а раненым — «квалифицированную медицинскую помощь». Освобождение Мариуполя Путин назвал успехом. Он попросил Шойгу передать благодарность войскам и представить к госнаградам отличившихся военнослужащих. «Это разные награды, но я хочу, чтобы они все знали: в нашем понимании они все герои, в понимании всей России. Они все герои», — подчеркнул Путин. Президент поручил обеспечить выполнение всех социальных обязательств перед военными, а также перед семьями погибших. «Но мне кажется, что и этого недостаточно. Нужно подумать над дополнительными мерами поддержки, а в отдельных случаях — об увековечивании памяти тех наших товарищей, кто проявил героизм и пожертвовал своей жизнью для мирной жизни наших людей в Донбассе и для обеспечения мирной жизни и существования самой России. Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили», — заявил Путин. Освобождение Мариуполя — это крупная промежуточная победа российских войск, считают эксперты. Теперь основные силы смогут продвигаться дальше — завершать освобождение республик Донбасса и выполнять задачи по демилитаризации и денацификации на других территориях Украины, поясняет руководитель Бюро военно-политического анализа Александр Михайлов. Фактически сегодня Путин принял политическое решение о переходе ко второй фазе спецоперации, считает эксперт. «Из-за «Азовстали» военная спецоперация не продвигалась: у этого бетонного укрытия можно сидеть годами и контролировать «азовцев». Какой смысл концентрироваться на этом объекте — он небольшой по меркам спецоперации. Пусть там останется какой-то отряд, а остальные войска двинутся дальше — у нас еще много задач. Хватит заниматься решением локальных задач, нужно переходить к глобальным», — убежден Михайлов. Решение Путина отменить штурм «Азовстали» целесообразно, подтверждает военный эксперт Александр Широкорад. По его словам, штурм мог привести «к большим потерям в личном составе». В случае с «Азовсталью», которая представляет собой хорошо укрепленный объект, имеющий несколько подземных этажей, эффективнее будет использовать вакуумные и бетонобойные бомбы, которые проникают вглубь на 20-30 метров, считает Широкорад. Это сохранит жизни российских военнослужащих, с одной стороны, с другой — позволит завершить уничтожение группировки «Азов». Промежуточная победа в Мариуполе для российских войск станет «стимулом дальше вести боевые действия», поясняет директор Независимого института стратегических оценок Сергей Ознобищев. «Президент показывает заботу об армии, то, что военные находятся в центре внимания власти. Но это еще и акт гуманизма со стороны Путина: он показал всему миру и российскому народу, что мы — приверженцы гуманных военных действий, что мы заботимся о том, чтобы не было преступлений против человечности. Это некий шаг в сторону Запада: призыв подумать, как вступить в диалог, как воздействовать на [президента Украины Владимира] Зеленского и его окружение [ускорив переговорный процесс]», — резюмировал Ознобищев. *Нацбатальон «Азов», входящий в состав ВС Украины, признан экстремистским и запрещен в Российской Федерации.