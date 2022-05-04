Источник: свердловского министра-ветерана готовят к отставке

В интриге замешаны ФСБ, Универсиада, Мутко и два преемника

05 мая 2022 в 08:45 Размер текста - 17 +

Леонид Рапопорт руководит министерством спорта с 2009 года Фото: Анна Майорова © URA.RU Свердловский министр спорта Леонид Рапопорт в ближайшее время может покинуть пост. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников в областной власти, предстоящая отставка связана с целым рядом причин, включая возможную отмену Универсиады в Екатеринбурге и обыски ФСБ в УрФУ. Ситуация развивается настолько стремительно, что в кулуарах уже называют двух возможных преемников министра. Рапопорт — один из опытнейших членов свердловского правительства. Он получил пост министра в декабре 2009 года, еще при экс-губернаторе Александре Мишарине. До прихода в кабмин Рапопорт возглавлял региональный исполком «Единой России», а еще раньше преподавал в УПИ. Знакомые 63-летнего министра подмечают его аппаратную живучесть и умение легко выстраивать отношения с начальством. В частности, говорят, что Рапопорт — один из немногих людей, с кем губернатор Евгений Куйвашев может беседовать о спорте. Леонид Рапопорт — редкий человек, с которым губернатор Евгений Куйвашев может поболтать о спорте Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Однако в последние месяцы над министром-долгожителем стали сгущаться тучи. Сразу три источника URA.RU, знакомые с настроениями в правительстве, фиксируют: слухи о переменах в карьере Рапопорта ходят еще с января. «А весной об этом стали говорить чаще и конкретнее», — указывает областной чиновник, имея в виду возможную отставку министра. В пользу готовящегося ухода Рапопорта собеседники приводят несколько доводов. Одни источники связывают отставку с банальной плановой ротацией. Осенью у членов областного правительства намечено переназначение, и в прежние годы с Рапопортом всегда продлевали контракт. «Но 13 лет [на посту министра] — уже слишком много», — объясняет собеседник в кабмине. Другие же уверяют, что есть и более серьезная причина. Якобы роковыми для Рапопорта стали обыски, которые 15 апреля провели бойцы ФСБ в институте физкультуры УрФУ. Новость по теме Источник: ФСБ собирает дело на главу института УрФУ Оперативников интересовал директор института Евгений Шурманов, которого, по неофициальным данным, подозревают в махинациях при организации чемпионата мира-2019 по боксу в Екатеринбурге. Ранее в разговоре с URA.RU он опроверг эти подозрения. Шурманов — близкий товарищ Рапопорта, и эта связь бросает тень на министра. Кроме того, утверждает источник в УрФУ, интересующие силовиков финансовые потоки шли не через Шурманова, а через областное правительство, а именно — через минспорта. Но главным образом чиновничью карьеру Рапопорта под угрозу ставит ситуация с Универсиадой-2023. По словам двух собеседников URA.RU, от судьбы летних игр, которые должны пройти в Екатеринбурге, напрямую зависит и будущее министра. Дело в том, что с конца февраля обсуждается перенос международного турнира из уральской столицы. «Рапопорт в силу опыта был [для областной власти] гарантией, что Универсиаду проведут и проведут качественно. Но если ее отменят, он будет не нужен — всех собак тогда спускают на него», — объясняет инсайдер в минспорта. Окончательного решения по играм нет до сих пор. Казалось, что развязка интриги наступила 29 апреля, когда международная федерация FISU выступила с заявлением, которое многие сначала восприняли как официальную отмену Универсиады-2023. Позже, однако, выяснилось, что турнир по-прежнему остается в России, а меняются лишь даты его проведения. Глава исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов, например, заверял URA.RU, что Екатеринбург продолжает готовиться к играм в полном объеме. Виталий Мутко и Леонид Рапопорт знакомы еще со времен подготовки к ЧМ-2018 по футболу Фото: Антон Белицкий © URA.RU Настаивая на грядущей отставке, коллеги Рапопорта по правительству напоминают, что его патроном на федеральном уровне долгое время считался экс-глава Минспорта России, ныне гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. «Он просил за Леонида Ароновича в прошлый раз при переназначении [свердловского правительства в 2017 году]», — вспоминает знакомый Рапопорта. Однако в 2020-м, после ротации в федеральном кабмине, Мутко покинул госслужбу и стал стремительно терять аппаратную силу. Источник агентства ждет, что это повлияет и на Рапопорта: «В этот раз его прикрыть не получится». На фоне всех этих слухов областные чиновники уже обсуждают фигуру будущего преемника. Собеседники внутри минспорта называют основным кандидатом замминистра Андрея Зяблицева, работающего в этом статусе с 2016 года. Он — куратор массовых спортивных мероприятий, один из двух ключевых членов команды Рапопорта (второй — замминистра Сергей Набоких; он более близок к министру, но не имеет амбиций смещать шефа). Несмотря на большой опыт, шансы Зяблицева не стопроцентные — против говорят два фактора. Во-первых, в структурах минспорта, включая подведомственные организации, замминистра не пользуется популярностью: чиновники зачастую ловят его на некомпетентности и раздражаются от его завышенных требований. Во-вторых, при всей важности для Рапопорта Зяблицев не до конца верен начальнику. По словам источника URA.RU, в начале марта замминистра пошел на некую кулуарную интригу против шефа. В том числе из-за этого у Рапопорта в последнее время натянутые отношения со всеми четырьмя замами. По слухам, у Леонида Рапопорта стали тяжелые отношения с собственными заместителями Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Зяблицев — не единственный претендент. Сразу два независимых друг от друга инсайдера утверждают, что на пост рассматривается вышеупомянутый Евгений Шурманов. «Рапопорт в частных беседах называл именно его своим преемником», — делится знакомый министра. И пересказывает становящийся популярным слух: якобы Шурманов недавно даже был на собеседовании у главы Минспорта РФ Олега Матыцина. На удивление многих чиновников — почему министром хотят сделать директора института УрФУ — старожилы свердловской власти напоминают, что такой же путь проделал и сам Рапопорт. В 1990-е годы он возглавлял физкультурный факультет УПИ, а его приход в минспорта для многих стал неожиданностью. В этом контексте визиту ФСБ в институт Шурманова находят новое объяснение: «Это были не следственные действия, а проверка репутации перед повышением». Шурманов в разговоре с URA.RU отказался как-либо комментировать эту информацию. Сам Леонид Рапопорт к разговорам об отставке относится с иронией Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Препятствием для смены Рапопорта в самое ближайшее время могут стать грядущие выборы губернатора. Из-за этого в областной власти все знаковые перестановки поставлены на паузу. «Но не исключено, что к концу года в минспорта будет другой начальник», — полагает источник, близкий к руководству области. Сам Рапопорт дал понять URA.RU, что разговоры о его отставке, скорее, преждевременны: «Не впервой». Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Будьте в курсе всех важных событий даже в праздничные дни, подписывайтесь на телеграм-канал «Екатское Чтиво» .

Свердловский министр спорта Леонид Рапопорт в ближайшее время может покинуть пост. Как сообщили URA.RU сразу несколько источников в областной власти, предстоящая отставка связана с целым рядом причин, включая возможную отмену Универсиады в Екатеринбурге и обыски ФСБ в УрФУ. Ситуация развивается настолько стремительно, что в кулуарах уже называют двух возможных преемников министра. Рапопорт — один из опытнейших членов свердловского правительства. Он получил пост министра в декабре 2009 года, еще при экс-губернаторе Александре Мишарине. До прихода в кабмин Рапопорт возглавлял региональный исполком «Единой России», а еще раньше преподавал в УПИ. Знакомые 63-летнего министра подмечают его аппаратную живучесть и умение легко выстраивать отношения с начальством. В частности, говорят, что Рапопорт — один из немногих людей, с кем губернатор Евгений Куйвашев может беседовать о спорте. Однако в последние месяцы над министром-долгожителем стали сгущаться тучи. Сразу три источника URA.RU, знакомые с настроениями в правительстве, фиксируют: слухи о переменах в карьере Рапопорта ходят еще с января. «А весной об этом стали говорить чаще и конкретнее», — указывает областной чиновник, имея в виду возможную отставку министра. В пользу готовящегося ухода Рапопорта собеседники приводят несколько доводов. Одни источники связывают отставку с банальной плановой ротацией. Осенью у членов областного правительства намечено переназначение, и в прежние годы с Рапопортом всегда продлевали контракт. «Но 13 лет [на посту министра] — уже слишком много», — объясняет собеседник в кабмине. Другие же уверяют, что есть и более серьезная причина. Якобы роковыми для Рапопорта стали обыски, которые 15 апреля провели бойцы ФСБ в институте физкультуры УрФУ. Оперативников интересовал директор института Евгений Шурманов, которого, по неофициальным данным, подозревают в махинациях при организации чемпионата мира-2019 по боксу в Екатеринбурге. Ранее в разговоре с URA.RU он опроверг эти подозрения. Шурманов — близкий товарищ Рапопорта, и эта связь бросает тень на министра. Кроме того, утверждает источник в УрФУ, интересующие силовиков финансовые потоки шли не через Шурманова, а через областное правительство, а именно — через минспорта. Но главным образом чиновничью карьеру Рапопорта под угрозу ставит ситуация с Универсиадой-2023. По словам двух собеседников URA.RU, от судьбы летних игр, которые должны пройти в Екатеринбурге, напрямую зависит и будущее министра. Дело в том, что с конца февраля обсуждается перенос международного турнира из уральской столицы. «Рапопорт в силу опыта был [для областной власти] гарантией, что Универсиаду проведут и проведут качественно. Но если ее отменят, он будет не нужен — всех собак тогда спускают на него», — объясняет инсайдер в минспорта. Окончательного решения по играм нет до сих пор. Казалось, что развязка интриги наступила 29 апреля, когда международная федерация FISU выступила с заявлением, которое многие сначала восприняли как официальную отмену Универсиады-2023. Позже, однако, выяснилось, что турнир по-прежнему остается в России, а меняются лишь даты его проведения. Глава исполнительной дирекции Универсиады-2023 Александр Чернов, например, заверял URA.RU, что Екатеринбург продолжает готовиться к играм в полном объеме. Настаивая на грядущей отставке, коллеги Рапопорта по правительству напоминают, что его патроном на федеральном уровне долгое время считался экс-глава Минспорта России, ныне гендиректор «ДОМ.РФ» Виталий Мутко. «Он просил за Леонида Ароновича в прошлый раз при переназначении [свердловского правительства в 2017 году]», — вспоминает знакомый Рапопорта. Однако в 2020-м, после ротации в федеральном кабмине, Мутко покинул госслужбу и стал стремительно терять аппаратную силу. Источник агентства ждет, что это повлияет и на Рапопорта: «В этот раз его прикрыть не получится». На фоне всех этих слухов областные чиновники уже обсуждают фигуру будущего преемника. Собеседники внутри минспорта называют основным кандидатом замминистра Андрея Зяблицева, работающего в этом статусе с 2016 года. Он — куратор массовых спортивных мероприятий, один из двух ключевых членов команды Рапопорта (второй — замминистра Сергей Набоких; он более близок к министру, но не имеет амбиций смещать шефа). Несмотря на большой опыт, шансы Зяблицева не стопроцентные — против говорят два фактора. Во-первых, в структурах минспорта, включая подведомственные организации, замминистра не пользуется популярностью: чиновники зачастую ловят его на некомпетентности и раздражаются от его завышенных требований. Во-вторых, при всей важности для Рапопорта Зяблицев не до конца верен начальнику. По словам источника URA.RU, в начале марта замминистра пошел на некую кулуарную интригу против шефа. В том числе из-за этого у Рапопорта в последнее время натянутые отношения со всеми четырьмя замами. Зяблицев — не единственный претендент. Сразу два независимых друг от друга инсайдера утверждают, что на пост рассматривается вышеупомянутый Евгений Шурманов. «Рапопорт в частных беседах называл именно его своим преемником», — делится знакомый министра. И пересказывает становящийся популярным слух: якобы Шурманов недавно даже был на собеседовании у главы Минспорта РФ Олега Матыцина. На удивление многих чиновников — почему министром хотят сделать директора института УрФУ — старожилы свердловской власти напоминают, что такой же путь проделал и сам Рапопорт. В 1990-е годы он возглавлял физкультурный факультет УПИ, а его приход в минспорта для многих стал неожиданностью. В этом контексте визиту ФСБ в институт Шурманова находят новое объяснение: «Это были не следственные действия, а проверка репутации перед повышением». Шурманов в разговоре с URA.RU отказался как-либо комментировать эту информацию. Препятствием для смены Рапопорта в самое ближайшее время могут стать грядущие выборы губернатора. Из-за этого в областной власти все знаковые перестановки поставлены на паузу. «Но не исключено, что к концу года в минспорта будет другой начальник», — полагает источник, близкий к руководству области. Сам Рапопорт дал понять URA.RU, что разговоры о его отставке, скорее, преждевременны: «Не впервой».