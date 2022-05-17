План из Кремля: как Россия будет побеждать в информационной войне

Песков обсудил его с теми, кто станет опорой власти

17 мая 2022 в 16:26 Размер текста - 17 +

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков показал тех, кто поможет властям победить в информационной войне с Западом Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Спецоперация РФ на Украине Кремль представил план, как Россия будет побеждать в информационной войне. Опорой власти в этом станет молодежь, которая наиболее зависима от западной пропаганды и подвержена влиянию фейкам, объясняют эксперты URA.RU выступление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 17 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». Борьба за умы школьников и студентов — часть глобальной информационной войны, во главе которой стоят США, объясняют политологи. Лекция Пескова открыла в этом году просветительский марафон. Представитель Кремля рассказал школьникам и студентам об информационной войне, которую Запад развернул против РФ и которая, по сути, идет без правил. В широком смысле, это гибридная война — не только информационная, но и дипломатическая, экономическая. «Все решения сопровождаются информационно. Информация правит миром», — заявил Песков, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Познавательный марафон общества «Знание» собрал школьников и студентов из всех регионов страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Особенно сейчас, когда российская армия проводит спецоперацию в Донбассе. Песков рассказал молодежи, что предшествовало возникновению конфликта, почему президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении СВО. Особо он подчеркнул, что «украинцы родственный, талантливый народ», который «очень долго оболванивали», внушали нацистскую идеологию. «Даже ваши сверстники стали адептами этой вредной идеологии», — обратился Песков напрямую к своим слушателям. По словам Пескова, долгие годы президент России, дипломаты «пытались достучаться до коллективного Запада», договориться об общих вопросах безопасности, «просили жить в мире». «Но нас плохо слушали, потому что коллективный Запад устроен в виде пирамиды, на верхушке которой США… Россия является раздражителем для них», — объяснил Песков. Дмитрий Песков убежден, что Россия выйдет победителем из идущей гибридной войны Фото: Владимир Андреев © URA.RU Представитель Кремля убежден, что сейчас создались условия «идеального шторма и момента истины». В этих условиях Россия должна защитить свои интересы, чтобы дальше жить в комфорте и стабильности. «Президент знает, куда он ведет нашу страну. Мы видим политический консенсус. Президента поддерживает вся страна, вы, молодежь», — заявил Песков. Однако ложь, с которой приходится сталкиваться сегодня, «носит беспрецедентный характер, мы такое на нашем веку не видели», признался Песков. Он рассказал о выдавливании из информационного поля в странах Запада российского телеканала RT, объяснив это желанием крупнейших американских и британских СМИ сохранить свою монополию, которая «для них является сакральной». С особым ожесточением информационная война Запада развернулась вокруг спецоперации ВС РФ на Украине Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Напомнил Песков и о том, что в Эстонии против российских журналистов возбуждали уголовные дела, а в антироссийской пропаганде активно участвовали и социальные сети, в том числе Мета, которая в итоге была признана в РФ экстремистской организацией. «Самое страшное, что мы увидели, — это попытки лжи, фейки, инсценировки, порой настолько чудовищные, что не может представить человеческое сознание. Это массовая инсценировка в Буче под Киевом. Сейчас на киевские власти работают специалисты по ведению информационной войны», — заявил Песков. Он заверил молодых слушателей в том, что Россия «сдюжет» в этой войне, а «повода впадать в отчаяние нет». Для противодействия информационному давлению у страны есть технологические возможности и резервы, помочь совершенствовать которые должна молодежь. И не стоит замалчивать информацию, сказал Песков, отвечая на вопрос одного из участников марафона. «В наше время ждать очень опасно, потому что информация распространяется со скоростью молнии. Если ты ждешь, вакуум заполняет кто-то другой и не всегда с правильной точки зрения», — заявил пресс-секретарь президента РФ. Отвечая на вопрос о том, как реагировать на ложь в СМИ и соцсетях, Песков ответил, что ни в коем случае не нужно занимать оборонительную позицию. «Не нужно уходить в оборону. Не нужно стесняться называть вещи своими именами. Нужно быть терпеливым, внимательными, образованными и серьезными потребителями информации, уметь разделять, где правда, а где — фейк. Это тоже ответственность, которая лежит на всех нас в условиях информационной войны», — заявил Песков. В современных реалиях борьба за умы молодого поколения — одна из главных задач для властей любой страны Фото: Владимир Андреев © URA.RU В современных реалиях властям важно повысить «элементарную политическую грамотность» россиян — не каждый способен давать происходящему «трезвые и объективные оценки», считает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «В доступных для молодежи игровых и развлекательных форматах идет очень много оценочной, субъективной информации, моделирующей совершено другое восприятие того, что происходит на самом деле. Нужна системная работа, связанная с общегражданской подготовкой ребят. Если вы имеете неподготовленное, не очень ориентированное, не очень знающее, не разбирающееся в деталях поколение молодых людей, возникают серьезные угрозы деструктивного воздействия откуда угодно», — пояснил политолог. Молодежь наиболее подвержена влиянию интернет-фейков, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Молодые люди считают, что-то, что они нашли в интернете, является правдой — они же сами нашли эту информацию. Они гораздо менее критичны к такой информации, нежели к новостям в газетах или на телевидении. Они верят интернету», — объяснил Журавлев. Новость по теме Посол из США заявила о поражении в противостоянии с Россией. «Нас превзошли и переиграли» Власти опасаются проиграть информационную войну, в которой борьба ведется прежде всего за молодежь, которая считается движущей силой любой революции (а задачей Запада, как неоднократно заявлялось на разных уровнях, является разрушение России изнутри), полагает социальный психолог Алексей Рощин. «Молодежь может думать, что противник больше прав, чем свои. Поэтому власти стараются уберечь молодежь от воздействия западной пропаганды», — резюмировал Рощин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Кремль представил план, как Россия будет побеждать в информационной войне. Опорой власти в этом станет молодежь, которая наиболее зависима от западной пропаганды и подвержена влиянию фейкам, объясняют эксперты URA.RU выступление пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова 17 мая на просветительском марафоне «Новые горизонты», который организовало общество «Знание». Борьба за умы школьников и студентов — часть глобальной информационной войны, во главе которой стоят США, объясняют политологи. Лекция Пескова открыла в этом году просветительский марафон. Представитель Кремля рассказал школьникам и студентам об информационной войне, которую Запад развернул против РФ и которая, по сути, идет без правил. В широком смысле, это гибридная война — не только информационная, но и дипломатическая, экономическая. «Все решения сопровождаются информационно. Информация правит миром», — заявил Песков, выступая на марафоне «Новые горизонты» общества «Знание». Особенно сейчас, когда российская армия проводит спецоперацию в Донбассе. Песков рассказал молодежи, что предшествовало возникновению конфликта, почему президент РФ Владимир Путин принял решение о проведении СВО. Особо он подчеркнул, что «украинцы родственный, талантливый народ», который «очень долго оболванивали», внушали нацистскую идеологию. «Даже ваши сверстники стали адептами этой вредной идеологии», — обратился Песков напрямую к своим слушателям. По словам Пескова, долгие годы президент России, дипломаты «пытались достучаться до коллективного Запада», договориться об общих вопросах безопасности, «просили жить в мире». «Но нас плохо слушали, потому что коллективный Запад устроен в виде пирамиды, на верхушке которой США… Россия является раздражителем для них», — объяснил Песков. Представитель Кремля убежден, что сейчас создались условия «идеального шторма и момента истины». В этих условиях Россия должна защитить свои интересы, чтобы дальше жить в комфорте и стабильности. «Президент знает, куда он ведет нашу страну. Мы видим политический консенсус. Президента поддерживает вся страна, вы, молодежь», — заявил Песков. Однако ложь, с которой приходится сталкиваться сегодня, «носит беспрецедентный характер, мы такое на нашем веку не видели», признался Песков. Он рассказал о выдавливании из информационного поля в странах Запада российского телеканала RT, объяснив это желанием крупнейших американских и британских СМИ сохранить свою монополию, которая «для них является сакральной». Напомнил Песков и о том, что в Эстонии против российских журналистов возбуждали уголовные дела, а в антироссийской пропаганде активно участвовали и социальные сети, в том числе Мета, которая в итоге была признана в РФ экстремистской организацией. «Самое страшное, что мы увидели, — это попытки лжи, фейки, инсценировки, порой настолько чудовищные, что не может представить человеческое сознание. Это массовая инсценировка в Буче под Киевом. Сейчас на киевские власти работают специалисты по ведению информационной войны», — заявил Песков. Он заверил молодых слушателей в том, что Россия «сдюжет» в этой войне, а «повода впадать в отчаяние нет». Для противодействия информационному давлению у страны есть технологические возможности и резервы, помочь совершенствовать которые должна молодежь. И не стоит замалчивать информацию, сказал Песков, отвечая на вопрос одного из участников марафона. «В наше время ждать очень опасно, потому что информация распространяется со скоростью молнии. Если ты ждешь, вакуум заполняет кто-то другой и не всегда с правильной точки зрения», — заявил пресс-секретарь президента РФ. Отвечая на вопрос о том, как реагировать на ложь в СМИ и соцсетях, Песков ответил, что ни в коем случае не нужно занимать оборонительную позицию. «Не нужно уходить в оборону. Не нужно стесняться называть вещи своими именами. Нужно быть терпеливым, внимательными, образованными и серьезными потребителями информации, уметь разделять, где правда, а где — фейк. Это тоже ответственность, которая лежит на всех нас в условиях информационной войны», — заявил Песков. В современных реалиях властям важно повысить «элементарную политическую грамотность» россиян — не каждый способен давать происходящему «трезвые и объективные оценки», считает исполнительный директор Российского общества политологов Игорь Кузнецов. «В доступных для молодежи игровых и развлекательных форматах идет очень много оценочной, субъективной информации, моделирующей совершено другое восприятие того, что происходит на самом деле. Нужна системная работа, связанная с общегражданской подготовкой ребят. Если вы имеете неподготовленное, не очень ориентированное, не очень знающее, не разбирающееся в деталях поколение молодых людей, возникают серьезные угрозы деструктивного воздействия откуда угодно», — пояснил политолог. Молодежь наиболее подвержена влиянию интернет-фейков, считает научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Молодые люди считают, что-то, что они нашли в интернете, является правдой — они же сами нашли эту информацию. Они гораздо менее критичны к такой информации, нежели к новостям в газетах или на телевидении. Они верят интернету», — объяснил Журавлев. Власти опасаются проиграть информационную войну, в которой борьба ведется прежде всего за молодежь, которая считается движущей силой любой революции (а задачей Запада, как неоднократно заявлялось на разных уровнях, является разрушение России изнутри), полагает социальный психолог Алексей Рощин. «Молодежь может думать, что противник больше прав, чем свои. Поэтому власти стараются уберечь молодежь от воздействия западной пропаганды», — резюмировал Рощин.