Путин ответил на обвинения Запада в российской агрессии

С формулировкой помогли Лавров и Шойгу

14 февраля 2022 в 22:44 Размер текста - 17 +

Путин готов к мирному диалогу с Западом Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Война на Украине Президент РФ Владимир Путин показал, что Россия готова к диалогу с Западом исключительно дипломатическим путем. Так эксперты оценили встречи российского лидера с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым 14 февраля. По мнению политологов, Путин дал понять, что страна будет использовать военные методы лишь в крайнем случае. Путин заслушал политиков после телефонных переговоров 2 февраля с британским премьером Борисом Джонсоном, встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном в Москве 7 февраля, а также разговора с американским лидером Джо Байденом 12 февраля. В ходе этих переговоров обсуждалась ситуация на Украине, а также вопросы обеспечения юридически закрепленных гарантий безопасности РФ. Встреча Лаврова и Шойгу проходила на фоне практически ежедневных обвинений Запада в намерении России вторгнуться на Украину. Президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой «нападения». Лавров заявил, что ответ США по гарантиям безопасности не устроил Россию Фото: Kremlin.ru Лавров рассказал президенту об ответе США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. «Ответ США состоит из двух частей. Первая часть: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года. По этим вопросам ответ отрицательный», — сказал министр. Он добавил, что Россию такой ответ удовлетворить не может. По его словам, вторая часть ответа «в известной степени носит конструктивный характер». В ней Вашингтон описывает конкретные меры по ракетам средней и меньшей дальности, а также предлагает целый ряд мер по снижению военных рисков и военной транспарентности. Лавров добавил, что все эти инициативы продвигались Россией за последние несколько лет. Глава МИД РФ считает, что шансы договориться есть всегда Фото: Алексей_Гайнов © URA.RU «Все-таки есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам, вызывающим нашу озабоченность? Или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения?» — уточнил Путин у Лаврова. Министр заверил, что шанс договориться «есть всегда», тем более запланировано активное продолжение контактов. Так, 15 февраля Путин встретится с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, на следующий день с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. А Лавров до конца недели пообщается с главой МИД Польши, председателем ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Збигневом Рау и коллегой из Италии Луиджи Ди Майо. Шойгу рассказал, как военные выдворили американскую подлодку Фото: Kremlin.ru «У вас есть уже проект ответа на те документы, которые к нам поступили из Брюсселя и Вашингтона?» — спросил Путин. Министр ответил, что документ сформулирован на десяти страницах. Международной тематики была посвящена и публичная часть разговора Путина с Шойгу. Министр обороны РФ доложил о ходе учений в различных акваториях Мирового океана. В районе Курильских островов военные обнаружили, предположительно, американскую подводную лодку, которая зашла «на достаточно большую глубину по меркам островов — более четырех километров» и была выдворена из российских вод. «Совершенно не понятна, не обоснована такого рода активность на Востоке. Но хочу еще раз повторить, что учения пройдут: какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит еще выполнить с учетом масштаба учений, которые были спланированы, которые были начаты по вашему поручению еще в декабре», — отметил министр. Путин запланировал проведение учений еще в декабре Фото: Анна Майорова © URA.RU Разговор с ключевыми министрами должен был дать Путину ясное понимание ситуации, которая сложилась на дипломатическим фронте прежде всего с США, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец перед встречей российского лидера с Лавровым и Шойгу. «Разговор с Лавровым покажет политико-дипломатические позиции России после обращения к Вашингтону и НАТО [по гарантиям безопасности]. Что касается Шойгу, то здесь речь должна идти речь о военных и военно-технических мерах, которыми мы можем ответить на действия США и НАТО в ближайшей перспективе, — подчеркнул эксперт. Тема переговоров России и Запада интересует мировую общественность, и Путин показал открытость Москвы по этим вопросам, заявил URA.RU зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов по итогам встречи президента с министрами. Мы публично говорим, как мы понимаем сложившуюся ситуацию, но не собираемся переходить к другим методам, пока дипломатические возможности не иссякли, отметил политик. По его словам, обе встречи следует рассматривать в едином контексте. Статья по теме Путин нашел партнера в Европе для предотвращения войны на Украине «Там есть дипломатическая часть, а есть вопросы, связанные с военно-технической проблематикой. Не будем забывать, что идут учения, они вызывают вопросы у наших западных оппонентов и там ответы прозвучали, вполне понятные ответы», — подчеркнул Климов. Встреча Путина и Шойгу также показывает, что Россия готова принимать меры военного и военно-технического реагирования, чтобы создать контругрозы для США и стран НАТО, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Военный фактор всегда есть в числе тех ответных действий, которые Россия будет предпринимать, чтобы обеспечить свою безопасность, учитывая, что Запад не пошел нам навстречу», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент РФ Владимир Путин показал, что Россия готова к диалогу с Западом исключительно дипломатическим путем. Так эксперты оценили встречи российского лидера с министрами обороны и иностранных дел Сергеем Шойгу и Сергеем Лавровым 14 февраля. По мнению политологов, Путин дал понять, что страна будет использовать военные методы лишь в крайнем случае. Путин заслушал политиков после телефонных переговоров 2 февраля с британским премьером Борисом Джонсоном, встречи с французским президентом Эммануэлем Макроном в Москве 7 февраля, а также разговора с американским лидером Джо Байденом 12 февраля. В ходе этих переговоров обсуждалась ситуация на Украине, а также вопросы обеспечения юридически закрепленных гарантий безопасности РФ. Встреча Лаврова и Шойгу проходила на фоне практически ежедневных обвинений Запада в намерении России вторгнуться на Украину. Президент США Джо Байден назвал 16 февраля датой «нападения». Лавров рассказал президенту об ответе США и НАТО на предложения России по гарантиям безопасности. «Ответ США состоит из двух частей. Первая часть: нерасширение НАТО, неразмещение ударных вооружений, угрожающих нам, и в целом возвращение военной и военно-технической конфигурации в Европе на позиции 1997 года. По этим вопросам ответ отрицательный», — сказал министр. Он добавил, что Россию такой ответ удовлетворить не может. По его словам, вторая часть ответа «в известной степени носит конструктивный характер». В ней Вашингтон описывает конкретные меры по ракетам средней и меньшей дальности, а также предлагает целый ряд мер по снижению военных рисков и военной транспарентности. Лавров добавил, что все эти инициативы продвигались Россией за последние несколько лет. «Все-таки есть шанс договориться с нашими партнерами по ключевым вопросам, вызывающим нашу озабоченность? Или это просто попытка втянуть нас в бесконечный переговорный процесс, не имеющий никакого логического завершения?» — уточнил Путин у Лаврова. Министр заверил, что шанс договориться «есть всегда», тем более запланировано активное продолжение контактов. Так, 15 февраля Путин встретится с новым канцлером Германии Олафом Шольцем, на следующий день с президентом Бразилии Жаиром Болсонару. А Лавров до конца недели пообщается с главой МИД Польши, председателем ОБСЕ (Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе) Збигневом Рау и коллегой из Италии Луиджи Ди Майо. «У вас есть уже проект ответа на те документы, которые к нам поступили из Брюсселя и Вашингтона?» — спросил Путин. Министр ответил, что документ сформулирован на десяти страницах. Международной тематики была посвящена и публичная часть разговора Путина с Шойгу. Министр обороны РФ доложил о ходе учений в различных акваториях Мирового океана. В районе Курильских островов военные обнаружили, предположительно, американскую подводную лодку, которая зашла «на достаточно большую глубину по меркам островов — более четырех километров» и была выдворена из российских вод. «Совершенно не понятна, не обоснована такого рода активность на Востоке. Но хочу еще раз повторить, что учения пройдут: какая-то часть из них завершена, какая-то завершается, что-то предстоит еще выполнить с учетом масштаба учений, которые были спланированы, которые были начаты по вашему поручению еще в декабре», — отметил министр. Разговор с ключевыми министрами должен был дать Путину ясное понимание ситуации, которая сложилась на дипломатическим фронте прежде всего с США, заявил военный обозреватель «Комсомольской правды» Виктор Баранец перед встречей российского лидера с Лавровым и Шойгу. «Разговор с Лавровым покажет политико-дипломатические позиции России после обращения к Вашингтону и НАТО [по гарантиям безопасности]. Что касается Шойгу, то здесь речь должна идти речь о военных и военно-технических мерах, которыми мы можем ответить на действия США и НАТО в ближайшей перспективе, — подчеркнул эксперт. Тема переговоров России и Запада интересует мировую общественность, и Путин показал открытость Москвы по этим вопросам, заявил URA.RU зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов по итогам встречи президента с министрами. Мы публично говорим, как мы понимаем сложившуюся ситуацию, но не собираемся переходить к другим методам, пока дипломатические возможности не иссякли, отметил политик. По его словам, обе встречи следует рассматривать в едином контексте. «Там есть дипломатическая часть, а есть вопросы, связанные с военно-технической проблематикой. Не будем забывать, что идут учения, они вызывают вопросы у наших западных оппонентов и там ответы прозвучали, вполне понятные ответы», — подчеркнул Климов. Встреча Путина и Шойгу также показывает, что Россия готова принимать меры военного и военно-технического реагирования, чтобы создать контругрозы для США и стран НАТО, считает главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко. «Военный фактор всегда есть в числе тех ответных действий, которые Россия будет предпринимать, чтобы обеспечить свою безопасность, учитывая, что Запад не пошел нам навстречу», — резюмировал эксперт.