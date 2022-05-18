Кто заменит Икеа, Макдональдс и Фейсбук* в России

Этих людей прозвали «новыми русскими» и сняли про них сериал

19 мая 2022 в 00:07 Размер текста - 17 +

Молодые предприниматели и айтишники стали новой элитой России Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Освободившиеся после ухода западных компаний ниши займут начинающие бизнесмены. Их уже прозвали «новыми русскими» и сняли о них документальный сериал, презентация которого состоялась 18 мая. Эти люди должны будут вдохновить других на то, чтобы придумать свою бизнес-идею и реализовать ее, пояснили URA.RU эксперты. Перенастройка российского рынка в условиях санкций, по их мнению, будет во многом зависеть от стартапов. Сериал «Новые русские» об авторах стартапов должен вдохновить людей на открытие своего дела, а власти — на то, чтобы улучшить условия работы бизнеса в России, рассказала URA.RU генеральный директор проекта Ирина Богданчикова. Героями сериала стали пятеро реальных начинающих бизнесменов, которые делятся опытом создания и реализации своих бизнес-идей, рассказывают, какими инструментами и мерами господдержки они пользуются. «На личном опыте они показывают, как построить свое предприятие, имея готовый успешный пошаговый кейс, как превращать идеи в миллионы рублей выручки, как определить перспективы своего дела и провести его через все кризисы — от запуска до масштабирования на международный рынок», — рассказала URA.RU Богданчикова. Сейчас в России самое лучше время, чтобы начинать свой бизнес, считает Ирина Килякова Фото: Владимир Андреев © URA.RU В России сейчас лучшее время для начала своего дела, заявила руководитель проекта. По словам героя сериала, создателя стартапа дополненной реальности «Virinka» Ирины Киляковой, государство готово помогать бизнесу, поддерживать его, и на это идут большие деньги. «Например, IT-компании очень круто поддерживаются. Много ребят-айтишников вернулись в страну, и это хороший тренд. Такие образовательные проекты, как сериал „Новые русские“, показывают, какие инструменты могут использовать предприниматели, чтобы достичь успеха и вырасти в большую компанию», — сказала URA.RU Килякова. С начала военной спецоперации по защите Донбасса с российского рынка ушло более 500 зарубежных компаний, а это — около 5 тысяч брендов. Например, такие крупнейшие компании, как IKEA, Макдональдс приостановили свою деятельность, но уже известно, что сеть ресторанов быстрого питания, которая работала в РФ 30 лет все-таки продаст бизнес. Изменилась ситуация и с социальными сетями: некогда популярные Инстаграм* и Фейсбук запрещены в России, и эта ниша свободна. Героями сериала «Новые русские» стали реальные молодые предприниматели Фото: Ирина Богданчикова Из-за санкций и ухода иностранных компаний российский рынок переживает структурную перестройку. Это удачное время, чтобы начать свое дело в целом ряде отраслей, заявил в беседе с URA.RU президент организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «На рынок интереснее заходить во время встряски. Но нужно тщательно выбирать сферы для открытия нового дела. В каких-то отраслях стало больше трудностей, например, в логистике, а где-то открылись возможности. Например, если где-то закрылся „Старбакс“, самое время поставить там свою кофейню», — сказал он. Исследования «Опоры России» показывают, что настроения в малом бизнесе существенно улучшились по сравнению с мартом 2022 года, отметил Калинин. «В IT-сферу люди возвращаются из-за границы — для них много работы в России. Свою роль играют и льготы от правительства, отсрочка от армии и другие меры поддержки», — добавил эксперт. Статья по теме Правительство определило новые правила для российского бизнеса Успех развития стартапов зависит от условий, в которых они будут развиваться, и от профессионализма самих авторов идей, пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Это будет проявляться не только в разработке бизнес-идеи, но и в умении конкурировать прежде всего с существующими бизнесами. Причем для действующих компаний стартаперы могут стать стимулом к развитию. «Если действующий крупный бизнес поймет, что, чтобы побеждать [на рынке], нужно бежать [развиваться] быстрее, он побежит быстрее», — резюмировал Журавлев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU . *Деятельность запрещена в России.

Освободившиеся после ухода западных компаний ниши займут начинающие бизнесмены. Их уже прозвали «новыми русскими» и сняли о них документальный сериал, презентация которого состоялась 18 мая. Эти люди должны будут вдохновить других на то, чтобы придумать свою бизнес-идею и реализовать ее, пояснили URA.RU эксперты. Перенастройка российского рынка в условиях санкций, по их мнению, будет во многом зависеть от стартапов. Сериал «Новые русские» об авторах стартапов должен вдохновить людей на открытие своего дела, а власти — на то, чтобы улучшить условия работы бизнеса в России, рассказала URA.RU генеральный директор проекта Ирина Богданчикова. Героями сериала стали пятеро реальных начинающих бизнесменов, которые делятся опытом создания и реализации своих бизнес-идей, рассказывают, какими инструментами и мерами господдержки они пользуются. «На личном опыте они показывают, как построить свое предприятие, имея готовый успешный пошаговый кейс, как превращать идеи в миллионы рублей выручки, как определить перспективы своего дела и провести его через все кризисы — от запуска до масштабирования на международный рынок», — рассказала URA.RU Богданчикова. В России сейчас лучшее время для начала своего дела, заявила руководитель проекта. По словам героя сериала, создателя стартапа дополненной реальности «Virinka» Ирины Киляковой, государство готово помогать бизнесу, поддерживать его, и на это идут большие деньги. «Например, IT-компании очень круто поддерживаются. Много ребят-айтишников вернулись в страну, и это хороший тренд. Такие образовательные проекты, как сериал „Новые русские“, показывают, какие инструменты могут использовать предприниматели, чтобы достичь успеха и вырасти в большую компанию», — сказала URA.RU Килякова. С начала военной спецоперации по защите Донбасса с российского рынка ушло более 500 зарубежных компаний, а это — около 5 тысяч брендов. Например, такие крупнейшие компании, как IKEA, Макдональдс приостановили свою деятельность, но уже известно, что сеть ресторанов быстрого питания, которая работала в РФ 30 лет все-таки продаст бизнес. Изменилась ситуация и с социальными сетями: некогда популярные Инстаграм* и Фейсбук запрещены в России, и эта ниша свободна. Из-за санкций и ухода иностранных компаний российский рынок переживает структурную перестройку. Это удачное время, чтобы начать свое дело в целом ряде отраслей, заявил в беседе с URA.RU президент организации малого и среднего предпринимательства «Опора России» Александр Калинин. «На рынок интереснее заходить во время встряски. Но нужно тщательно выбирать сферы для открытия нового дела. В каких-то отраслях стало больше трудностей, например, в логистике, а где-то открылись возможности. Например, если где-то закрылся „Старбакс“, самое время поставить там свою кофейню», — сказал он. Исследования «Опоры России» показывают, что настроения в малом бизнесе существенно улучшились по сравнению с мартом 2022 года, отметил Калинин. «В IT-сферу люди возвращаются из-за границы — для них много работы в России. Свою роль играют и льготы от правительства, отсрочка от армии и другие меры поддержки», — добавил эксперт. Успех развития стартапов зависит от условий, в которых они будут развиваться, и от профессионализма самих авторов идей, пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. Это будет проявляться не только в разработке бизнес-идеи, но и в умении конкурировать прежде всего с существующими бизнесами. Причем для действующих компаний стартаперы могут стать стимулом к развитию. «Если действующий крупный бизнес поймет, что, чтобы побеждать [на рынке], нужно бежать [развиваться] быстрее, он побежит быстрее», — резюмировал Журавлев. *Деятельность запрещена в России.