Путин дал повод IT-специалистам не уезжать из России

Для них президент поручил создать спецподразделения

20 мая 2022 в 20:54 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал специалистам в области IT и кибербезопаности, где востребованность в их талантах все больше возрастает Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал IT-специалистам возможность реализовать себя в России. Применить знания и таланты они смогут в спецподразделениях, которые создаются в силовых структурах и в органах власти, на инфраструктурных объектах городов, объясняют эксперты решение Путина, которое он озвучил на заседании Совета безопасности 20 мая. Эти люди должны будут обеспечить информационную и технологическую безопасность России в условиях кибервойны с Западом, отмечают политологи. Заседание Совета безопасности России (так называемый «большой Совбез») президент Путин посвятил обсуждению темы кибербезопасности информационных систем. Количество атак на сайты органов власти, СМИ, силовых структур возросло с началом военной спецоперации в Донбассе, отметил Путин. «Вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными. Против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве», — заявил президент. Против российских государственных и силовых структур, объектов жизнеобеспечения работают не хакеры-одиночки, а спецподразделения, заявил президент РФ Владимир Путин Фото: Вадим Ахметов © URA.RU По словам Путина, поразить российские информационные системы пытаются уже не «хакеры-одиночки». Это комплексные атаки, которые идут «из разных государств, и которые четко скоординированы». «Это действия государственных структур, и мы знаем, что в состав армий некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска. Доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступной или подменяется фейками, фальшивками. Применяется все более сложное программное обеспечение, способное поражать устройства, использующие различные операционные системы», — отметил президент. Из-за санкций Запада Россия лишилась доступа к легальным информационным технологиям, программам и продуктам. Правообладатели стали ограничивать работу своих программ и даже блокировать их — и это нужно учитывать, подчеркнул Путин. «Но уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. Мы были готовы к этой атаке», — заявил Путин. Кибероружие в современном мире все чаще становится не менее опасным, чем огнестрельное Фото: Владимир Андреев © URA.RU Система информационной защиты должна постоянно совершенствоваться, поэтому президент предложил принять Основы госполитики по обеспечению обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры. Он поручил создать спецподразделения по защите информации в организациях, от которых «напрямую зависит обороноспособность страны, стабильное развитие экономики и социальной сферы» (на трети из них таких подразделений до сих пор нет). В госорганах необходимо повысить защищенность информационных систем и сетей связи, заявил Путин. «Проведенные в 2021 году проверки показали, что большинство действующих там ресурсов уязвимы для массированных атак, для деструктивного внешнего воздействия, тем более при использовании зарубежных технологий последнего поколения. Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства — здесь не должно быть слабых мест», — подчеркнул Путин. Для этого будет создана «госсистема защиты информации». Российским специалистам предстоит создать и совершенствовать не только защитные системы, программы, но и оборудование Фото: varlamov.ru Чтобы эти системы работали бесперебойно и были защищены от «любого потенциального негативного воздействия извне», страна должна перейти на отечественную технику, технологии, программы и продукты, заявил президент. «Нужно разработать и внедрить для этого свое технологическое оборудование, в том числе необходимое для производства программно-аппаратных комплексов», — отметил Путин. Это хороший вызов для любого IT-специалиста, специалиста в области кибербезопасности, сказал URA.RU зампред Курской облдумы, политолог Константин Комков. «Умение работать в таких ситуациях повышенного внимания — это всегда хороший профессиональный вызов и компетенции. Государство декларировало, что готово оказать поддержку IT-специалистам [чтобы они оставались работать в России]. Молодым специалистам в этой сфере уделяется большое внимание, потому что нам нужно обеспечивать безопасное функционирование органов власти, общественных институтов, СМИ, цифровых сервисов госуслуг и т. д.» — пояснил Комков. Для обеспечения кибербезопасности объектов жизнеобеспечения, органов госвласти, силовых структур нужны квалифицированные кадры, подтверждает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. И этих специалистов нужно готовить (прежде всего в вузах ФСБ), чтобы они могли ответить на «страхи власти и силовиков, которые опасаются реализации проектов кибервойны, разрабатывавшихся на Западе». Эти проекты предусматривают «отключение через электронные средства управления критически значимых объектов инфраструктуры», пояснил эксперт. Статья по теме Путин запустил план по независимости России от технологий Запада От решения кадровых вопросов в области IT-технологий, кибербезопасности зависит и создание собственного программного обеспечения «со своим криптошифрованием и системами защиты от утечки данных» и оборудования (так называемого «железа» — накопителей, микросхем и т. д.), отметил политтехнолог Марат Баширов. «Это кто-то должен создать. У нас много талантливых людей. Вопрос — в условиях, на которых их будут привлекать», — резюмировал Баширов. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал IT-специалистам возможность реализовать себя в России. Применить знания и таланты они смогут в спецподразделениях, которые создаются в силовых структурах и в органах власти, на инфраструктурных объектах городов, объясняют эксперты решение Путина, которое он озвучил на заседании Совета безопасности 20 мая. Эти люди должны будут обеспечить информационную и технологическую безопасность России в условиях кибервойны с Западом, отмечают политологи. Заседание Совета безопасности России (так называемый «большой Совбез») президент Путин посвятил обсуждению темы кибербезопасности информационных систем. Количество атак на сайты органов власти, СМИ, силовых структур возросло с началом военной спецоперации в Донбассе, отметил Путин. «Вызовы в этой сфере стали еще более острыми и серьезными, более масштабными. Против России развязана настоящая агрессия, война в информационном пространстве», — заявил президент. По словам Путина, поразить российские информационные системы пытаются уже не «хакеры-одиночки». Это комплексные атаки, которые идут «из разных государств, и которые четко скоординированы». «Это действия государственных структур, и мы знаем, что в состав армий некоторых стран уже вполне официально входят кибервойска. Доступ к российским интернет-ресурсам блокируется, информация становится недоступной или подменяется фейками, фальшивками. Применяется все более сложное программное обеспечение, способное поражать устройства, использующие различные операционные системы», — отметил президент. Из-за санкций Запада Россия лишилась доступа к легальным информационным технологиям, программам и продуктам. Правообладатели стали ограничивать работу своих программ и даже блокировать их — и это нужно учитывать, подчеркнул Путин. «Но уже сегодня можно сказать, что киберагрессия против нас, как и в целом санкционный наскок на Россию, провалились. Мы были готовы к этой атаке», — заявил Путин. Система информационной защиты должна постоянно совершенствоваться, поэтому президент предложил принять Основы госполитики по обеспечению обеспечения безопасности критической информационной инфраструктуры. Он поручил создать спецподразделения по защите информации в организациях, от которых «напрямую зависит обороноспособность страны, стабильное развитие экономики и социальной сферы» (на трети из них таких подразделений до сих пор нет). В госорганах необходимо повысить защищенность информационных систем и сетей связи, заявил Путин. «Проведенные в 2021 году проверки показали, что большинство действующих там ресурсов уязвимы для массированных атак, для деструктивного внешнего воздействия, тем более при использовании зарубежных технологий последнего поколения. Нужно укреплять оборону отечественного цифрового пространства — здесь не должно быть слабых мест», — подчеркнул Путин. Для этого будет создана «госсистема защиты информации». Чтобы эти системы работали бесперебойно и были защищены от «любого потенциального негативного воздействия извне», страна должна перейти на отечественную технику, технологии, программы и продукты, заявил президент. «Нужно разработать и внедрить для этого свое технологическое оборудование, в том числе необходимое для производства программно-аппаратных комплексов», — отметил Путин. Это хороший вызов для любого IT-специалиста, специалиста в области кибербезопасности, сказал URA.RU зампред Курской облдумы, политолог Константин Комков. «Умение работать в таких ситуациях повышенного внимания — это всегда хороший профессиональный вызов и компетенции. Государство декларировало, что готово оказать поддержку IT-специалистам [чтобы они оставались работать в России]. Молодым специалистам в этой сфере уделяется большое внимание, потому что нам нужно обеспечивать безопасное функционирование органов власти, общественных институтов, СМИ, цифровых сервисов госуслуг и т. д.» — пояснил Комков. Для обеспечения кибербезопасности объектов жизнеобеспечения, органов госвласти, силовых структур нужны квалифицированные кадры, подтверждает исполнительный директор Центра политического анализа Вячеслав Данилов. И этих специалистов нужно готовить (прежде всего в вузах ФСБ), чтобы они могли ответить на «страхи власти и силовиков, которые опасаются реализации проектов кибервойны, разрабатывавшихся на Западе». Эти проекты предусматривают «отключение через электронные средства управления критически значимых объектов инфраструктуры», пояснил эксперт. От решения кадровых вопросов в области IT-технологий, кибербезопасности зависит и создание собственного программного обеспечения «со своим криптошифрованием и системами защиты от утечки данных» и оборудования (так называемого «железа» — накопителей, микросхем и т. д.), отметил политтехнолог Марат Баширов. «Это кто-то должен создать. У нас много талантливых людей. Вопрос — в условиях, на которых их будут привлекать», — резюмировал Баширов.