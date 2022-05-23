Путин приблизил переход Белоруссии на российский рубль

События на Украине и вступление в конфликт Польши приблизят переход Союзного государства на российский рубль. Первым шагом к этому было введение расчетов в нацвалютах, считают эксперты URA.RU. Ситуация развивается так, что без российского рубля белорусская экономика не выдержит, комментируют эксперты встречу президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко 23 мая. Пока единая валюта остается одним из основных нерешенных вопросов в рамках интеграции.
Владимир Путин в начале встречи заметил, что российская экономика «весьма достойно выдерживает санкционный удар». Положительно влияет на это переход в торговле на национальную валюту, отметил президент РФ. «Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали не в ущерб нашим партнерам, выполняя все свои обязательства. Мы по некоторым товарным группам переходим на рубли, и это способствует укреплению рубля», — заявил Путин.
Пережить возможную агрессию Запада Белоруссии поможет только финансовая интеграция с Россией, считают эксперты
Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь
Торговля с Белоруссией у России уже давно идет в рублях, заметил российский президент. Причем объемы торговли увеличиваются, развивается промышленная кооперация, взаимодействие в области энергетики, сельского хозяйства. «Я уже не говорю о дальнейших процессах, связанных со строительством Союзного государства. Здесь мы делаем все спокойно, без всякой спешки, каждый шаг выверяем, чтобы этот каждый шаг укреплял нас — изнутри, вовне, наши политические системы, создавал бы условия для их развития, создавал бы фундаментальную базу для экономического развития», — отметил глава государства.
Лукашенко заметил, что экономика в Союзном государстве в целом «не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется». «Возьмите инфляцию, возьмите безработицу — она оказалась меньше, падает уровень безработицы. И [российский] рубль укрепляется бешеными темпами. Для Запада неожиданные вещи происходят. Запад подтолкнул нас заниматься более интенсивно своей экономикой», — заявил президент Белоруссии.
Он подчеркнул, что у Союзного государства есть «огромный рынок», «ресурсы», «технологии». «Они [Запад] жили, читая свои средства массовой информации, и получили: и инфляцию, и прочее. „Путин виноват“, там во всем виноват Путин», — пошутил Лукашенко.
На слова Александра Лукашенко о том, что в инфляции на Западе виноват президент РФ, Владимир Путин пообещал «серьезно поговорить с ним — с Путиным»
Белорусский президент затронул ситуацию на Украине: сказал о планах НАТО и прежде всего Польши «расчленить» страну, забрать Западную Украину (территории, перешедшие от Польши в 1939 году). «Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности — это и стратегия по Западной Белоруссии. Поэтому мы ухо востро держим», — заметил Лукашенко.
Об этих угрозах белорусский лидер упомянул неслучайно, считает руководитель Института нового общества Василий Колташов. Ситуация подталкивает союзников к переходу на единую валюту, к чему давно подвигает Россия. По мнению эксперта, если Польша под видом поддержки Украины введет свои войска в западные регионы страны, это может обернуться военным столкновением и с Белоруссией. «Эта ситуация особо сложна для белорусской экономики.
Вопрос расчета в рублях в такой ситуации перетекает в вопрос о переходе на российский рубль — Белоруссии нужно будет иметь валюту, которая будет стабильная в условиях самых сильных военно-политических вызовов. Укрепление российского рубля на фоне повышения мировых цен на продовольствие, металлы, удобрения, энергоносители дает возможность экономикам России и Белоруссии избегнуть стрессового состояния», — считает Колташов.
В случае ужесточения давления на Белоруссию (в том числе начала военных действий со стороны Польши) экономику страны спасет только российский рубль, считает экономист Василий Колташов
Российский рубль становится «важным инструментом для сохранения устойчивости экономики», что и показал Путин в протокольной части встречи со своим коллегой. Белорусский же рубль, по мнению Колташова, «не выдержит нагрузки». «Чтобы белорусское общество было защищено от такого шока, Белоруссии нужно присоединиться к валюте, которая в таких сложных экономических и политических условиях способна держать позицию. Это — рубль», — считает экономист.
Единая валюта в Союзном государстве пока вряд ли появится, полагает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Это потребует «полноценной интеграции России и Белоруссии», к чему белорусские власти не готовы. Это пункт, по которому стороны уже много лет не могут договориться и который не отражен в утвержденных в ноябре 2021 года28 союзных программах.
События на Украине и вступление в конфликт Польши приблизят переход Союзного государства на российский рубль. Первым шагом к этому было введение расчетов в нацвалютах, считают эксперты URA.RU. Ситуация развивается так, что без российского рубля белорусская экономика не выдержит, комментируют эксперты встречу президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко 23 мая. Пока единая валюта остается одним из основных нерешенных вопросов в рамках интеграции. Владимир Путин в начале встречи заметил, что российская экономика «весьма достойно выдерживает санкционный удар». Положительно влияет на это переход в торговле на национальную валюту, отметил президент РФ. «Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали не в ущерб нашим партнерам, выполняя все свои обязательства. Мы по некоторым товарным группам переходим на рубли, и это способствует укреплению рубля», — заявил Путин. Торговля с Белоруссией у России уже давно идет в рублях, заметил российский президент. Причем объемы торговли увеличиваются, развивается промышленная кооперация, взаимодействие в области энергетики, сельского хозяйства. «Я уже не говорю о дальнейших процессах, связанных со строительством Союзного государства. Здесь мы делаем все спокойно, без всякой спешки, каждый шаг выверяем, чтобы этот каждый шаг укреплял нас — изнутри, вовне, наши политические системы, создавал бы условия для их развития, создавал бы фундаментальную базу для экономического развития», — отметил глава государства. Лукашенко заметил, что экономика в Союзном государстве в целом «не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется». «Возьмите инфляцию, возьмите безработицу — она оказалась меньше, падает уровень безработицы. И [российский] рубль укрепляется бешеными темпами. Для Запада неожиданные вещи происходят. Запад подтолкнул нас заниматься более интенсивно своей экономикой», — заявил президент Белоруссии. Он подчеркнул, что у Союзного государства есть «огромный рынок», «ресурсы», «технологии». «Они [Запад] жили, читая свои средства массовой информации, и получили: и инфляцию, и прочее. „Путин виноват“, там во всем виноват Путин», — пошутил Лукашенко. Путин улыбнулся. «Мы с ним серьезно поговорим», — «пообещал» он. Белорусский президент затронул ситуацию на Украине: сказал о планах НАТО и прежде всего Польши «расчленить» страну, забрать Западную Украину (территории, перешедшие от Польши в 1939 году). «Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности — это и стратегия по Западной Белоруссии. Поэтому мы ухо востро держим», — заметил Лукашенко. Об этих угрозах белорусский лидер упомянул неслучайно, считает руководитель Института нового общества Василий Колташов. Ситуация подталкивает союзников к переходу на единую валюту, к чему давно подвигает Россия. По мнению эксперта, если Польша под видом поддержки Украины введет свои войска в западные регионы страны, это может обернуться военным столкновением и с Белоруссией. «Эта ситуация особо сложна для белорусской экономики. Вопрос расчета в рублях в такой ситуации перетекает в вопрос о переходе на российский рубль — Белоруссии нужно будет иметь валюту, которая будет стабильная в условиях самых сильных военно-политических вызовов. Укрепление российского рубля на фоне повышения мировых цен на продовольствие, металлы, удобрения, энергоносители дает возможность экономикам России и Белоруссии избегнуть стрессового состояния», — считает Колташов. Российский рубль становится «важным инструментом для сохранения устойчивости экономики», что и показал Путин в протокольной части встречи со своим коллегой. Белорусский же рубль, по мнению Колташова, «не выдержит нагрузки». «Чтобы белорусское общество было защищено от такого шока, Белоруссии нужно присоединиться к валюте, которая в таких сложных экономических и политических условиях способна держать позицию. Это — рубль», — считает экономист. Единая валюта в Союзном государстве пока вряд ли появится, полагает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Это потребует «полноценной интеграции России и Белоруссии», к чему белорусские власти не готовы. Это пункт, по которому стороны уже много лет не могут договориться и который не отражен в утвержденных в ноябре 2021 года 28 союзных программах. В этом году Путин и Лукашенко встретились уже в четвертый раз. Первые двусторонние переговоры прошли накануне начала спецоперации РФ в Донбассе и на Украине (тогда президенты вместе наблюдали за учениями союзных войск). Следующая встреча состоялась 11 марта, когда главы государств впервые совместно отреагировали на введенные Западом санкции. В День космонавтики Путин и Лукашенко приехали на космодром Восточный, чтобы обсудить совместные меры по импортозамещению и противодействию санкциям.