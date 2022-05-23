Путин приблизил переход Белоруссии на российский рубль

Иначе Лукашенко угрожают Украина и Польша

23 мая 2022 в 20:59 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал, что переход на российский рубль будет выгоден Белоруссии Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности События на Украине и вступление в конфликт Польши приблизят переход Союзного государства на российский рубль. Первым шагом к этому было введение расчетов в нацвалютах, считают эксперты URA.RU. Ситуация развивается так, что без российского рубля белорусская экономика не выдержит, комментируют эксперты встречу президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко 23 мая. Пока единая валюта остается одним из основных нерешенных вопросов в рамках интеграции. Владимир Путин в начале встречи заметил, что российская экономика «весьма достойно выдерживает санкционный удар». Положительно влияет на это переход в торговле на национальную валюту, отметил президент РФ. «Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали не в ущерб нашим партнерам, выполняя все свои обязательства. Мы по некоторым товарным группам переходим на рубли, и это способствует укреплению рубля», — заявил Путин. Пережить возможную агрессию Запада Белоруссии поможет только финансовая интеграция с Россией, считают эксперты Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь Торговля с Белоруссией у России уже давно идет в рублях, заметил российский президент. Причем объемы торговли увеличиваются, развивается промышленная кооперация, взаимодействие в области энергетики, сельского хозяйства. «Я уже не говорю о дальнейших процессах, связанных со строительством Союзного государства. Здесь мы делаем все спокойно, без всякой спешки, каждый шаг выверяем, чтобы этот каждый шаг укреплял нас — изнутри, вовне, наши политические системы, создавал бы условия для их развития, создавал бы фундаментальную базу для экономического развития», — отметил глава государства. Лукашенко заметил, что экономика в Союзном государстве в целом «не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется». «Возьмите инфляцию, возьмите безработицу — она оказалась меньше, падает уровень безработицы. И [российский] рубль укрепляется бешеными темпами. Для Запада неожиданные вещи происходят. Запад подтолкнул нас заниматься более интенсивно своей экономикой», — заявил президент Белоруссии. Он подчеркнул, что у Союзного государства есть «огромный рынок», «ресурсы», «технологии». «Они [Запад] жили, читая свои средства массовой информации, и получили: и инфляцию, и прочее. „Путин виноват“, там во всем виноват Путин», — пошутил Лукашенко. На слова Александра Лукашенко о том, что в инфляции на Западе виноват президент РФ, Владимир Путин пообещал «серьезно поговорить с ним — с Путиным» Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Путин улыбнулся. «Мы с ним серьезно поговорим», — «пообещал» он. Белорусский президент затронул ситуацию на Украине: сказал о планах НАТО и прежде всего Польши «расчленить» страну, забрать Западную Украину (территории, перешедшие от Польши в 1939 году). «Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности — это и стратегия по Западной Белоруссии. Поэтому мы ухо востро держим», — заметил Лукашенко. Об этих угрозах белорусский лидер упомянул неслучайно, считает руководитель Института нового общества Василий Колташов. Ситуация подталкивает союзников к переходу на единую валюту, к чему давно подвигает Россия. По мнению эксперта, если Польша под видом поддержки Украины введет свои войска в западные регионы страны, это может обернуться военным столкновением и с Белоруссией. «Эта ситуация особо сложна для белорусской экономики. Вопрос расчета в рублях в такой ситуации перетекает в вопрос о переходе на российский рубль — Белоруссии нужно будет иметь валюту, которая будет стабильная в условиях самых сильных военно-политических вызовов. Укрепление российского рубля на фоне повышения мировых цен на продовольствие, металлы, удобрения, энергоносители дает возможность экономикам России и Белоруссии избегнуть стрессового состояния», — считает Колташов. В случае ужесточения давления на Белоруссию (в том числе начала военных действий со стороны Польши) экономику страны спасет только российский рубль, считает экономист Василий Колташов Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский рубль становится «важным инструментом для сохранения устойчивости экономики», что и показал Путин в протокольной части встречи со своим коллегой. Белорусский же рубль, по мнению Колташова, «не выдержит нагрузки». «Чтобы белорусское общество было защищено от такого шока, Белоруссии нужно присоединиться к валюте, которая в таких сложных экономических и политических условиях способна держать позицию. Это — рубль», — считает экономист. Единая валюта в Союзном государстве пока вряд ли появится, полагает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Это потребует «полноценной интеграции России и Белоруссии», к чему белорусские власти не готовы. Это пункт, по которому стороны уже много лет не могут договориться и который не отражен в утвержденных в ноябре 2021 года 28 союзных программах. Новость по теме Путин и Лукашенко согласовали 28 программ по Союзному государству В этом году Путин и Лукашенко встретились уже в четвертый раз. Первые двусторонние переговоры прошли накануне начала спецоперации РФ в Донбассе и на Украине (тогда президенты вместе наблюдали за учениями союзных войск). Следующая встреча состоялась 11 марта, когда главы государств впервые совместно отреагировали на введенные Западом санкции. В День космонавтики Путин и Лукашенко приехали на космодром Восточный, чтобы обсудить совместные меры по импортозамещению и противодействию санкциям. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

События на Украине и вступление в конфликт Польши приблизят переход Союзного государства на российский рубль. Первым шагом к этому было введение расчетов в нацвалютах, считают эксперты URA.RU. Ситуация развивается так, что без российского рубля белорусская экономика не выдержит, комментируют эксперты встречу президента РФ Владимира Путина и главы Белоруссии Александра Лукашенко 23 мая. Пока единая валюта остается одним из основных нерешенных вопросов в рамках интеграции. Владимир Путин в начале встречи заметил, что российская экономика «весьма достойно выдерживает санкционный удар». Положительно влияет на это переход в торговле на национальную валюту, отметил президент РФ. «Ситуация объективным образом сложилась так, что мы это сделали не в ущерб нашим партнерам, выполняя все свои обязательства. Мы по некоторым товарным группам переходим на рубли, и это способствует укреплению рубля», — заявил Путин. Торговля с Белоруссией у России уже давно идет в рублях, заметил российский президент. Причем объемы торговли увеличиваются, развивается промышленная кооперация, взаимодействие в области энергетики, сельского хозяйства. «Я уже не говорю о дальнейших процессах, связанных со строительством Союзного государства. Здесь мы делаем все спокойно, без всякой спешки, каждый шаг выверяем, чтобы этот каждый шаг укреплял нас — изнутри, вовне, наши политические системы, создавал бы условия для их развития, создавал бы фундаментальную базу для экономического развития», — отметил глава государства. Лукашенко заметил, что экономика в Союзном государстве в целом «не просто укрепляется, а неожиданно интенсивно укрепляется». «Возьмите инфляцию, возьмите безработицу — она оказалась меньше, падает уровень безработицы. И [российский] рубль укрепляется бешеными темпами. Для Запада неожиданные вещи происходят. Запад подтолкнул нас заниматься более интенсивно своей экономикой», — заявил президент Белоруссии. Он подчеркнул, что у Союзного государства есть «огромный рынок», «ресурсы», «технологии». «Они [Запад] жили, читая свои средства массовой информации, и получили: и инфляцию, и прочее. „Путин виноват“, там во всем виноват Путин», — пошутил Лукашенко. Путин улыбнулся. «Мы с ним серьезно поговорим», — «пообещал» он. Белорусский президент затронул ситуацию на Украине: сказал о планах НАТО и прежде всего Польши «расчленить» страну, забрать Западную Украину (территории, перешедшие от Польши в 1939 году). «Нас это настораживает не только с точки зрения сегодняшней безопасности — это и стратегия по Западной Белоруссии. Поэтому мы ухо востро держим», — заметил Лукашенко. Об этих угрозах белорусский лидер упомянул неслучайно, считает руководитель Института нового общества Василий Колташов. Ситуация подталкивает союзников к переходу на единую валюту, к чему давно подвигает Россия. По мнению эксперта, если Польша под видом поддержки Украины введет свои войска в западные регионы страны, это может обернуться военным столкновением и с Белоруссией. «Эта ситуация особо сложна для белорусской экономики. Вопрос расчета в рублях в такой ситуации перетекает в вопрос о переходе на российский рубль — Белоруссии нужно будет иметь валюту, которая будет стабильная в условиях самых сильных военно-политических вызовов. Укрепление российского рубля на фоне повышения мировых цен на продовольствие, металлы, удобрения, энергоносители дает возможность экономикам России и Белоруссии избегнуть стрессового состояния», — считает Колташов. Российский рубль становится «важным инструментом для сохранения устойчивости экономики», что и показал Путин в протокольной части встречи со своим коллегой. Белорусский же рубль, по мнению Колташова, «не выдержит нагрузки». «Чтобы белорусское общество было защищено от такого шока, Белоруссии нужно присоединиться к валюте, которая в таких сложных экономических и политических условиях способна держать позицию. Это — рубль», — считает экономист. Единая валюта в Союзном государстве пока вряд ли появится, полагает замдекана факультета мировой экономики и мировой политики Высшей школы экономики Андрей Суздальцев. Это потребует «полноценной интеграции России и Белоруссии», к чему белорусские власти не готовы. Это пункт, по которому стороны уже много лет не могут договориться и который не отражен в утвержденных в ноябре 2021 года 28 союзных программах. В этом году Путин и Лукашенко встретились уже в четвертый раз. Первые двусторонние переговоры прошли накануне начала спецоперации РФ в Донбассе и на Украине (тогда президенты вместе наблюдали за учениями союзных войск). Следующая встреча состоялась 11 марта, когда главы государств впервые совместно отреагировали на введенные Западом санкции. В День космонавтики Путин и Лукашенко приехали на космодром Восточный, чтобы обсудить совместные меры по импортозамещению и противодействию санкциям.