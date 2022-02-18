Путин предложил союзникам новую модель сотрудничества

Ее соавтором стал Лукашенко

18 февраля 2022 в 19:44 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин представил Западу контробраз России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Надежный союзник, а не агрессор — такой, отличный от интерпретации Запада, образ России представил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко 18 февраля. Он показал, что Москва выполняет все свои обязательства в рамках союзного государства, поясняют эксперты. Это сигнал всему постсоветскому пространству: некоторые из бывших союзных республик, считают политологи, может ожидать участь Украины, Грузии и Казахстана. На первой в этом году личной встрече со своим белорусским коллегой Владимир Путин подвел промежуточные итоги работы по созданию Союзного государства. В ноябре 2021 года, напомнил президент РФ, стороны подписали пакет из 28 интеграционных программ, приняли Концепцию миграционной политики и Военную доктрину. Перед поездкой в Москву Александр Лукашенко побывал на совместных военных учениях, Владимир Путин планирует 19 февраля проинспектировать тренировку ВС Союзного государства Фото: Официальный сайт Президента Республики Беларусь «Проделана очень большая работа. Но больше всего радует то, что активно развивается экономика. Солидный рост — 38%, и почти 35 млрд долларов [товарный] оборот. То, что мы делаем в сфере интеграции, дает конкретную отдачу: за этим же стоят рабочие места, и уровень жизни людей, заработной платы. Мне думается, что мы движемся в абсолютно правильном направлении», — констатировал Путин. Глава государства лишь вскользь заметил, что 19 февраля оба президента примут участие в военных учениях, которые как раз в эти дни проводят армии России и Белоруссии. Лукашенко в начале встречи традиционно шутил. «Рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми», — сказал он Путину, имея в виду, что за последние несколько недель российский президент провел больше десятка встреч с лидерами иностранных государств. Он подтвердил, что «экономика неплохо развивалась». «И в России, и в Белоруссии мы стараемся противодействовать инфляции. Нам надо настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому экономическому давлению. Главное — сохранить темпы, которые мы набрали в прошлом году. Развитие экономики уже свидетельствует о том, что ничего у них [Запада] не получится, удушить они никак нас не смогут», — заявил Лукашенко. Россия вместе с союзниками показала свою военную силу в январе во время попытки госпереворота в Казахстане, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Предыдущая встреча двух президентов состоялась 29 декабря в Санкт-Петербурге, после неформального саммита глав стран-участниц СНГ. Но уже в первые дни нового 2022 года Путину и Лукашенко вместе с другими партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в оперативном режиме принимали решения об оказании помощи Казахстану, где была попытка госпереворота. 10 января они общались уже в режиме видеоконференции на саммите глав стран ОДКБ, усилиями которой ситуация в Казахстане была взята под контроль. Эта встреча, как и встреча лидеров стран Евразэс, прошедшая ранее, показала, что противостоять внешнему давлению можно только совместными усилиями, поясняли тогда эксперты. Сегодня Путин неслучайно в публичной части переговоров с Лукашенко практически обошел вниманием вопросы военного сотрудничества, обеспечения безопасности, считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, эксперт по Белоруссии Станислав Бышок. «По вопросам безопасности у Москвы и Минска никогда не было принципиальных противоречий. Сейчас самое актуальное — это союзные программы, которые в основном носят экономический характер. А экономика развивается», — пояснил Бышок. Запад пытается навязать России образ агрессора. Путин же создает контробраз — надежного союзника, убежден политолог Алексей Мухин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Вместе с тем акцент Путина именно на экономическую сторону сотрудничества связан еще и с желанием изменить образ России в мире, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Россию обвинили в агрессии и создали образ агрессора. С образами обычно борются с помощью образов. Поэтому Россия в ответ выдвигает свою концепцию и создает образ успешного интеграционного проекта с Белоруссией, показывая другим странам, что только в этом и есть их спасение», — сказал Мухин URA.RU. По словам эксперта, это прежде всего сигнал Путина постсоветскому пространству, где есть «отвратительные примеры полной потери суверенитета — Украина, и частичной потери суверенитета — Грузия». «Россия предлагает не только «экспортную» модель безопасности (она реализована в Сирии, Нагорном Карабахе, в Казахстане, куда были направлены российские миротворцы), но и новую — интеграционную. Этому [предложенному Путиным] образу России противопоставлена концепция расширения НАТО на восток. Россия давит на инстинкт самосохранения и демонстрирует добрые намерения и желания конструктивно взаимодействовать, чтобы избежать либо военного поглощения, либо полной потери суверенитета, как это произошло с Украиной», — объясняет Мухин. Эксперты прогнозируют новые попытки госпереворотов на пространстве бывшего СССР Фото: Владимир Жабриков © URA.RU А такие риски на постсоветском пространстве действительно есть, подтверждает политолог Дмитрий Нечаев. «Следующим постсоветским государством, где будет проведен эксперимент, как в Казахстане, станет Азербайджан. Именно постсоветское пространство является зоной жизненных, национальных интересов России, которая является ядром интеграционных процессов [это касается и Союзного государства, и ОДКБ, и Евразэс]. Коллективный Запад делает все возможное, чтобы не позволить реализовать интеграционные процессы. Поэтому Путину важно показать созидательный интеграционный тренд на постсоветском пространстве», — резюмировал эксперт. 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Надежный союзник, а не агрессор — такой, отличный от интерпретации Запада, образ России представил президент РФ Владимир Путин на встрече с белорусским лидером Александром Лукашенко 18 февраля. Он показал, что Москва выполняет все свои обязательства в рамках союзного государства, поясняют эксперты. Это сигнал всему постсоветскому пространству: некоторые из бывших союзных республик, считают политологи, может ожидать участь Украины, Грузии и Казахстана. На первой в этом году личной встрече со своим белорусским коллегой Владимир Путин подвел промежуточные итоги работы по созданию Союзного государства. В ноябре 2021 года, напомнил президент РФ, стороны подписали пакет из 28 интеграционных программ, приняли Концепцию миграционной политики и Военную доктрину. «Проделана очень большая работа. Но больше всего радует то, что активно развивается экономика. Солидный рост — 38%, и почти 35 млрд долларов [товарный] оборот. То, что мы делаем в сфере интеграции, дает конкретную отдачу: за этим же стоят рабочие места, и уровень жизни людей, заработной платы. Мне думается, что мы движемся в абсолютно правильном направлении», — констатировал Путин. Глава государства лишь вскользь заметил, что 19 февраля оба президента примут участие в военных учениях, которые как раз в эти дни проводят армии России и Белоруссии. Лукашенко в начале встречи традиционно шутил. «Рад с вами встретиться, хотя бы немного разбавить западную элиту, я надеюсь, своими людьми», — сказал он Путину, имея в виду, что за последние несколько недель российский президент провел больше десятка встреч с лидерами иностранных государств. Он подтвердил, что «экономика неплохо развивалась». «И в России, и в Белоруссии мы стараемся противодействовать инфляции. Нам надо настроиться таким образом, чтобы противостоять всякому экономическому давлению. Главное — сохранить темпы, которые мы набрали в прошлом году. Развитие экономики уже свидетельствует о том, что ничего у них [Запада] не получится, удушить они никак нас не смогут», — заявил Лукашенко. Предыдущая встреча двух президентов состоялась 29 декабря в Санкт-Петербурге, после неформального саммита глав стран-участниц СНГ. Но уже в первые дни нового 2022 года Путину и Лукашенко вместе с другими партнерами по Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в оперативном режиме принимали решения об оказании помощи Казахстану, где была попытка госпереворота. 10 января они общались уже в режиме видеоконференции на саммите глав стран ОДКБ, усилиями которой ситуация в Казахстане была взята под контроль. Эта встреча, как и встреча лидеров стран Евразэс, прошедшая ранее, показала, что противостоять внешнему давлению можно только совместными усилиями, поясняли тогда эксперты. Сегодня Путин неслучайно в публичной части переговоров с Лукашенко практически обошел вниманием вопросы военного сотрудничества, обеспечения безопасности, считает исполнительный директор Международной мониторинговой организации CIS-EMO, эксперт по Белоруссии Станислав Бышок. «По вопросам безопасности у Москвы и Минска никогда не было принципиальных противоречий. Сейчас самое актуальное — это союзные программы, которые в основном носят экономический характер. А экономика развивается», — пояснил Бышок. Вместе с тем акцент Путина именно на экономическую сторону сотрудничества связан еще и с желанием изменить образ России в мире, считает гендиректор Центра политической информации Алексей Мухин. «Россию обвинили в агрессии и создали образ агрессора. С образами обычно борются с помощью образов. Поэтому Россия в ответ выдвигает свою концепцию и создает образ успешного интеграционного проекта с Белоруссией, показывая другим странам, что только в этом и есть их спасение», — сказал Мухин URA.RU. По словам эксперта, это прежде всего сигнал Путина постсоветскому пространству, где есть «отвратительные примеры полной потери суверенитета — Украина, и частичной потери суверенитета — Грузия». «Россия предлагает не только «экспортную» модель безопасности (она реализована в Сирии, Нагорном Карабахе, в Казахстане, куда были направлены российские миротворцы), но и новую — интеграционную. Этому [предложенному Путиным] образу России противопоставлена концепция расширения НАТО на восток. Россия давит на инстинкт самосохранения и демонстрирует добрые намерения и желания конструктивно взаимодействовать, чтобы избежать либо военного поглощения, либо полной потери суверенитета, как это произошло с Украиной», — объясняет Мухин. А такие риски на постсоветском пространстве действительно есть, подтверждает политолог Дмитрий Нечаев. «Следующим постсоветским государством, где будет проведен эксперимент, как в Казахстане, станет Азербайджан. Именно постсоветское пространство является зоной жизненных, национальных интересов России, которая является ядром интеграционных процессов [это касается и Союзного государства, и ОДКБ, и Евразэс]. Коллективный Запад делает все возможное, чтобы не позволить реализовать интеграционные процессы. Поэтому Путину важно показать созидательный интеграционный тренд на постсоветском пространстве», — резюмировал эксперт.