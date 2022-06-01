Путин показал, почему Россия не будет похожа на Европу

Он начал ломать демографические тренды и формировать новые

01 июня 2022 в 19:42 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин начал ломать демографические тренды Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин показал, почему Россия никогда не будет похожа на Европу. Он начал ломать демографические тренды и на встрече с многодетными семьями 1 июня показал, что для страны именно они являются основой развития. Это — новый тренд, который задает уже сам Путин, объясняют политологи URA.RU. По их словам, большие семьи позволяют сохранять России свои традиции, а не увлекаться западными ценностями. Встречи с многодетными семьями в День защиты детей Путин проводит ежегодно и награждает матерей и отцов орденами «Родительская слава». Дети, отметил президент, наверняка гордятся тем, что их родители «удостоены одной из самых почетных и важных в России государственных наград». «К супружеским парам, которые избрали для себя весьма непростой, но поистине прекрасный путь многодетной семьи, в нашем обществе относятся с огромным, искренним уважением. И такое отношение — в нашем национальном характере, оно основано на нашей тысячелетней истории… Отрадно, что в наши дни традиции большой, многодетной семьи шаг за шагом возрождаются, что все больше людей осознают высочайшую нравственную, духовную ценность родственных уз и преемственности поколений», — отметил президент. Многодетность должна стать нормой для российских семей, и государство будет их поддерживать, заверил президент Владимир Путин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU По словам Путина, на людей, родившихся и выросших в большой семье, «можно положиться», они «не подведут ни друга, ни коллег, ни родную страну». «Потому большие семьи так уважаемы в нашем обществе, а государство поддерживает их в приоритетном порядке», — сказал Путин. Слова о поддержке многодетных семей президент подтвердил новостями о принятых решениях. Путин объявил, что возвращено почетное звание «Мать-героиня» (это предложение прозвучало на заседании президиума Госсовета 25 мая). Одновременно удостоенные его женщины будут получать выплату в размере 1 млн рублей. Отметим, что в СССР это звание было введено в 1944 году, во время Великой Отечественной войны. Супружеским парам, удостоенным медали ордена «Родительская слава», будут предоставляться единовременные выплаты в 200 тысяч рублей (до сих пор денежного поощрения за медаль не было совсем). А награжденные орденом «Родительская слава» теперь вместо 100 тысяч будут получать 500 тысяч рублей. «Поддержка семей с детьми, защита материнства и детства для России безусловный приоритет, и не только на государственном уровне. Для нас не бывает, не должно быть чужих детей. Особая теплота и внимание к их нуждам — неотъемлемая часть наших культурных, духовных ценностей», — заявил Путин. Владимир Путин уверен, что осиротевшие дети Донбасса найдут дружные, любящие семьи в России Фото: Максим Кимерлинг © URA.RU То, что чужих детей не бывает, показала реакция россиян на трагедию в Донбассе, где дети в течение восьми лет подвергались смертельной опасности. «Те, кто помладше, вообще не знали жизни без бомбежек и обстрелов. Многие были ранены, многих унесла война, развязанная киевским режимом против Донбасса. Многие ребята лишились родителей. Мы сделаем все, чтобы обеспечить их всеми мерами социальной поддержки… И конечно, поможем детям, которые потеряли близких, обрести такие же любящие, дружные, щедрые семьи, как ваши», — пообещал президент. Многодетные мамы из Норильска и Якутска скромно сказали Путину, что у них нет проблем, что они всем довольны. Но на это президент заявил, что чиновники не могут быть довольны тем, как живут большие семьи. И их задача — наращивать системные меры поддержки. Сегодняшнее выступление Путина заметно отличалось от предыдущих. Если в прошлые годы президент говорил больше о традициях многодетности в России, о том, что эти семьи являются основой будущего страны и что чиновники на всех уровнях должны помогать им, на этот раз он озвучил конкретные — финансовые — меры поддержки. Это то, чего не хватает многим семьям, чтобы решиться на рождение трех и более детей, отмечает генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский. «Путин показывает, что для государства большие семьи — приоритет. Многодетность в семье поощряется, считается практически подвигом — для того и введены награды. Таким образом задается нравственный и моральный ориентир для остальной части общества. Это попытка идти против демографических трендов. Но для того государство и нужно, чтобы переламывать эти тренды», — отметил Еловский. Многодетные семьи — основа существования России, поясняют эксперты Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Многодетные семьи уже стали предметом культа в России, убежден руководитель Политической экспертной группы, многодетный отец Константин Калачев. «Страна находится в сложной демографической ситуации: для нашей огромной территории депопуляция несет в себе куда большие риски, чем для маленьких компактных стран. России нужны рабочие руки, нужны солдаты. Лично для Путина тема помощи многодетным — давняя доминанта. Это знают все, и это формирует новые тренды», — заявил Калачев. В России многодетные семьи обеспечивают сохранение страны, пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «У нас многодетная семья не может жить по западным стандартам — без взаимопомощи, без совместного труда, без плотности заселения (у многих из них жилье совсем небольшое, как было и в давние времена). Многодетные семьи сохраняют русские традиции. Они не воспринимают ценностей гедонизма», — отметил Журавлев. Новость по теме Путин пообещал несколько новых выплат для семей РФ. И ввел новый статус для матерей Получение от жизни удовольствия и большая семья — это несовместимые вещи, пояснил политолог. В пример он привел жителей европейских стран, которые «до последних событий жили очень хорошо, но детей у них было очень мало». «Материальные ценности для них всегда были важнее. У нас же есть ранжир — дети важнее удовольствия и покоя. Европейцы в молодости ловят от жизни удовольствие, а когда понимают, что дети — большая ценность, рожать они уже не могут», — резюмировал Дмитрий Журавлев. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Больше новостей — в нашем телеграм-канале URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин показал, почему Россия никогда не будет похожа на Европу. Он начал ломать демографические тренды и на встрече с многодетными семьями 1 июня показал, что для страны именно они являются основой развития. Это — новый тренд, который задает уже сам Путин, объясняют политологи URA.RU. По их словам, большие семьи позволяют сохранять России свои традиции, а не увлекаться западными ценностями. Встречи с многодетными семьями в День защиты детей Путин проводит ежегодно и награждает матерей и отцов орденами «Родительская слава». Дети, отметил президент, наверняка гордятся тем, что их родители «удостоены одной из самых почетных и важных в России государственных наград». «К супружеским парам, которые избрали для себя весьма непростой, но поистине прекрасный путь многодетной семьи, в нашем обществе относятся с огромным, искренним уважением. И такое отношение — в нашем национальном характере, оно основано на нашей тысячелетней истории… Отрадно, что в наши дни традиции большой, многодетной семьи шаг за шагом возрождаются, что все больше людей осознают высочайшую нравственную, духовную ценность родственных уз и преемственности поколений», — отметил президент. По словам Путина, на людей, родившихся и выросших в большой семье, «можно положиться», они «не подведут ни друга, ни коллег, ни родную страну». «Потому большие семьи так уважаемы в нашем обществе, а государство поддерживает их в приоритетном порядке», — сказал Путин. Слова о поддержке многодетных семей президент подтвердил новостями о принятых решениях. Путин объявил, что возвращено почетное звание «Мать-героиня» (это предложение прозвучало на заседании президиума Госсовета 25 мая). Одновременно удостоенные его женщины будут получать выплату в размере 1 млн рублей. Отметим, что в СССР это звание было введено в 1944 году, во время Великой Отечественной войны. Супружеским парам, удостоенным медали ордена «Родительская слава», будут предоставляться единовременные выплаты в 200 тысяч рублей (до сих пор денежного поощрения за медаль не было совсем). А награжденные орденом «Родительская слава» теперь вместо 100 тысяч будут получать 500 тысяч рублей. «Поддержка семей с детьми, защита материнства и детства для России безусловный приоритет, и не только на государственном уровне. Для нас не бывает, не должно быть чужих детей. Особая теплота и внимание к их нуждам — неотъемлемая часть наших культурных, духовных ценностей», — заявил Путин. То, что чужих детей не бывает, показала реакция россиян на трагедию в Донбассе, где дети в течение восьми лет подвергались смертельной опасности. «Те, кто помладше, вообще не знали жизни без бомбежек и обстрелов. Многие были ранены, многих унесла война, развязанная киевским режимом против Донбасса. Многие ребята лишились родителей. Мы сделаем все, чтобы обеспечить их всеми мерами социальной поддержки… И конечно, поможем детям, которые потеряли близких, обрести такие же любящие, дружные, щедрые семьи, как ваши», — пообещал президент. Многодетные мамы из Норильска и Якутска скромно сказали Путину, что у них нет проблем, что они всем довольны. Но на это президент заявил, что чиновники не могут быть довольны тем, как живут большие семьи. И их задача — наращивать системные меры поддержки. Сегодняшнее выступление Путина заметно отличалось от предыдущих. Если в прошлые годы президент говорил больше о традициях многодетности в России, о том, что эти семьи являются основой будущего страны и что чиновники на всех уровнях должны помогать им, на этот раз он озвучил конкретные — финансовые — меры поддержки. Это то, чего не хватает многим семьям, чтобы решиться на рождение трех и более детей, отмечает генеральный директор коммуникационного агентства Actor Дмитрий Еловский. «Путин показывает, что для государства большие семьи — приоритет. Многодетность в семье поощряется, считается практически подвигом — для того и введены награды. Таким образом задается нравственный и моральный ориентир для остальной части общества. Это попытка идти против демографических трендов. Но для того государство и нужно, чтобы переламывать эти тренды», — отметил Еловский. Многодетные семьи уже стали предметом культа в России, убежден руководитель Политической экспертной группы, многодетный отец Константин Калачев. «Страна находится в сложной демографической ситуации: для нашей огромной территории депопуляция несет в себе куда большие риски, чем для маленьких компактных стран. России нужны рабочие руки, нужны солдаты. Лично для Путина тема помощи многодетным — давняя доминанта. Это знают все, и это формирует новые тренды», — заявил Калачев. В России многодетные семьи обеспечивают сохранение страны, пояснил научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «У нас многодетная семья не может жить по западным стандартам — без взаимопомощи, без совместного труда, без плотности заселения (у многих из них жилье совсем небольшое, как было и в давние времена). Многодетные семьи сохраняют русские традиции. Они не воспринимают ценностей гедонизма», — отметил Журавлев. Получение от жизни удовольствия и большая семья — это несовместимые вещи, пояснил политолог. В пример он привел жителей европейских стран, которые «до последних событий жили очень хорошо, но детей у них было очень мало». «Материальные ценности для них всегда были важнее. У нас же есть ранжир — дети важнее удовольствия и покоя. Европейцы в молодости ловят от жизни удовольствие, а когда понимают, что дети — большая ценность, рожать они уже не могут», — резюмировал Дмитрий Журавлев.