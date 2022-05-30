ДНР: ВСУ обстреляли школы в Донецке, есть погибшие. Видео

30 мая 2022 в 13:41 Размер текста - 17 +

Украинские боевики обстреляли учебные заведения Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Донецкой народной республике (ДНР) сообщили об обстреле нескольких школ в Донецке. Об этом рассказали в штабе территориальной обороны. «Украинские боевики атаковали центр Донецка, повреждения получили Классическая гуманитарная гимназия, школы №5 и №22. По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ в Донецке число жертв возросло до 20 человек: 6 погибли и 14 получили ранения», — сообщается в telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Сообщается, что среди погибших есть ребенок 2009 года рождения. Мэр города Алексей Кулемзин рассказал в своем telegram-канале, что в городе временно приостановили движение троллейбусного маршрута № 8 на участке «ул. Генерала Антонова — ул. Любавина» в Ворошиловском районе. По его словам, в результате обстрела школы №22 погибли два человека и 12 ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Еще один погибший в школе №5, сообщил Кулемзин. «Кроме того, один мирный житель погиб при обстреле ул. Динамической Буденновского района Донецка, еще один — на пересечении ул. Генерала Антонова и ул. 50-летия СССР», — сказал он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Ранее Кулемзин сообщал о взрыве в многоэтажке. В начале мая ВСУ открыли огонь по детскому саду, сообщал мэр Донецка.

В Донецкой народной республике (ДНР) сообщили об обстреле нескольких школ в Донецке. Об этом рассказали в штабе территориальной обороны. «Украинские боевики атаковали центр Донецка, повреждения получили Классическая гуманитарная гимназия, школы №5 и №22. По предварительной информации, в результате обстрела ВФУ в Донецке число жертв возросло до 20 человек: 6 погибли и 14 получили ранения», — сообщается в telegram-канале штаба территориальной обороны ДНР. Сообщается, что среди погибших есть ребенок 2009 года рождения. Мэр города Алексей Кулемзин рассказал в своем telegram-канале, что в городе временно приостановили движение троллейбусного маршрута № 8 на участке «ул. Генерала Антонова — ул. Любавина» в Ворошиловском районе. По его словам, в результате обстрела школы №22 погибли два человека и 12 ранены, двое из них в тяжелом состоянии. Еще один погибший в школе №5, сообщил Кулемзин. «Кроме того, один мирный житель погиб при обстреле ул. Динамической Буденновского района Донецка, еще один — на пересечении ул. Генерала Антонова и ул. 50-летия СССР», — сказал он. Россия проводит спецоперацию на Украине с 24 февраля. По словам президента РФ Владимира Путина, целями являются демилитаризация и денацификация Украины, а также помощь Донбассу. Ранее Кулемзин сообщал о взрыве в многоэтажке. В начале мая ВСУ открыли огонь по детскому саду, сообщал мэр Донецка.