Путин ответил Байдену и фон дер Ляйен на угрозы новыми санкциями

Президент оценил состояние дел в России

07 июня 2022 в 21:51 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин второй раз за несколько дней послал сигнал Западу Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Угрозы новых санкций со стороны лидеров США и ЕС и последствия уже действующих шести пакетов для России оказались не настолько критичными, как того хотел Запад. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с правительством 7 июня дал понять, что страна не только выдержала этот удар, но и получила стимул для развития, объяснили URA.RU политологи. По их мнению, глава государства заявил об этом потому, что Запад наконец стал слышать его. Совещание по экономическим вопросам Путин посвятил анализу общей ситуации. Он отметил, что за четыре месяца промышленное производство выросло на 3,9%. Но, признал Путин, «заметный спад отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке», есть риски снижения объемов в черной металлургии. Президент отметил, что предприятиям, их коллективам будут оказываться «конкретные меры поддержки». «Необходимо усилить работу по этим и некоторым другим направлениям, максимально подробно вникать в детали и принимать выверенные решения», — обратился Путин к правительству. Сельское хозяйство — одна из самых стабильных отраслей экономики в России в условиях санкций Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Это самые негативные последствия санкций. Позитивных же результатов, о которых сказал Путин, оказалось заметно больше. Лучше всего обстоят дела в сельском хозяйстве и строительстве — опорных отраслях, как охарактеризовал их глава государства. «Рост и укрепление этих отраслей играют определяющую роль для развития целых регионов и территорий страны, для повышения качества жизни наших граждан», — подчеркнул президент. Путин сказал о низком уровне безработицы: в апреле она была на «исторически минимальном» уровне (4%), а в мае число зарегистрированных безработных сократилось еще больше. По словам президента, «в сегодняшних условиях это очень серьезное достижение». Но риски на рынке труда сохраняются, поэтому надо «держать ситуацию под контролем». Инфляцию удалось остановить, заявил президент РФ Владимир Путин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Под контролем властей инфляция: по итогам пяти месяцев она составила 17,4%, а со второй половины мая ее рост вообще остановился, заметил Путин. «Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — подчеркнул президент и добавил: «Но мы-то с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения. Мы с вами так и делаем». Стабильная ситуация сложилась на валютном рынке, и принятые правительством меры «должны упростить ведение внешней торговли». Но нужно поддерживать потребительский спрос и наращивать «его динамику», сказал Путин. По словам президента, в сравнении с прошлым годом объем розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4%, но с учетом инфляции он сократился. «Нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы», — заявил Путин. Поддержка людей и бизнеса остается приоритетом для правительства, подчеркнул президент Владимир Путин Фото: Денис Моргунов © URA.RU Президент подчеркнул, что важно поддерживать население (с 1 июня повышены на 10% пенсии, МРОТ, прожиточный минимум, как следствие — социальные пособия) и бизнес. Нужно наращивать объемы кредитования бизнеса и выдачу ипотеки, заявил Путин. Правительству предстоит проработать новые правила, которые лягут в основу будущего трехлетнего бюджета, отметил президент. «Принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность государственных финансов, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики. Очевидно, что здесь нужны гибкие подходы и корректировки», — отметил Путин и поручил кабмину проработать тему до конца июля. Выступление президента политологи интерпретируют как ответ западным лидерам на угрозы новых санкций и их заявления о том, что российская экономика близка к краху. Санкции не оказались губительными для России, так как на Западе не взяли во внимание особенности управленческой системы РФ и русского духа, считает политолог Дмитрий Нечаев Фото: Размик Закарян © URA.RU Так, еще в апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «государственное банкротство России — это лишь вопрос времени». Внешние условия, которые создаются недружественными странами, скорее работают в пользу России, отметил политолог Дмитрий Нечаев. По словам эксперта, Путин показал, что «управленческая система и политически, и социально оказалась более устойчива к рискам и издержкам от санкций [чем думали на Западе]». «Западные эксперты и консультанты, которые готовили эти санкции [США и ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен, недружественные Япония и Южная Корея], не смогли придумать эффективных мер для нанесения ударов. Они не поняли русскую модель управления, которая оказалась более эффективна в неблагоприятных условиях, чем в тихие, стабильные и спокойные нулевые годы», — отметил эксперт. Слова Путина о состоянии российской экономики адресованы широкой аудитории, убежден профессор политологии МГУ Андрей Манойло. «Это ответ [Западу]. Путин отлично знает, что за его выступлением будут следить сотни глаз за рубежом, главы зарубежных государств. И эти слова дойдут до адресатов», — сказал политолог. Статья по теме Путин начал подготовку к новому пакету санкций Запада Путин открыто рассказал о ситуации в экономике, потому что Запад стал его слышать, заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. За несколько дней это второй сигнал президента (ранее он дал интервью ВГТРК о ситуации с вывозом украинского зерна и поставками американских вооружений Киеву). «Это сигнал Путина всему миру о ситуации, в которую поставили Россию. Его аналитические выкладки — это итоги пакетов санкций, которые принял ЕС. Он сказал: „Да, товарищи, вы хотели нанести ядерный удар по нашей экономике, а оказалось, что ударило по вам“. Президент показал, что мы долго готовились к санкциям, и мы выстояли и начинаем развиваться в новых условиях. Путин говорит это потому, что его начали слушать [на Западе]», — резюмировал политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Удобнее читать новости в телеграме? Подписывайтесь на канал URA.RU .

Угрозы новых санкций со стороны лидеров США и ЕС и последствия уже действующих шести пакетов для России оказались не настолько критичными, как того хотел Запад. Президент РФ Владимир Путин на совещании по экономическим вопросам с правительством 7 июня дал понять, что страна не только выдержала этот удар, но и получила стимул для развития, объяснили URA.RU политологи. По их мнению, глава государства заявил об этом потому, что Запад наконец стал слышать его. Совещание по экономическим вопросам Путин посвятил анализу общей ситуации. Он отметил, что за четыре месяца промышленное производство выросло на 3,9%. Но, признал Путин, «заметный спад отмечается в автомобильной промышленности, нефтепереработке», есть риски снижения объемов в черной металлургии. Президент отметил, что предприятиям, их коллективам будут оказываться «конкретные меры поддержки». «Необходимо усилить работу по этим и некоторым другим направлениям, максимально подробно вникать в детали и принимать выверенные решения», — обратился Путин к правительству. Это самые негативные последствия санкций. Позитивных же результатов, о которых сказал Путин, оказалось заметно больше. Лучше всего обстоят дела в сельском хозяйстве и строительстве — опорных отраслях, как охарактеризовал их глава государства. «Рост и укрепление этих отраслей играют определяющую роль для развития целых регионов и территорий страны, для повышения качества жизни наших граждан», — подчеркнул президент. Путин сказал о низком уровне безработицы: в апреле она была на «исторически минимальном» уровне (4%), а в мае число зарегистрированных безработных сократилось еще больше. По словам президента, «в сегодняшних условиях это очень серьезное достижение». Но риски на рынке труда сохраняются, поэтому надо «держать ситуацию под контролем». Под контролем властей инфляция: по итогам пяти месяцев она составила 17,4%, а со второй половины мая ее рост вообще остановился, заметил Путин. «Сейчас инфляция находится на нулевой отметке», — подчеркнул президент и добавил: «Но мы-то с вами должны это иметь в виду: здесь есть и плюсы, есть и определенная, как в народе говорят, засада, поэтому нужно самым внимательным образом анализировать ситуацию и принимать своевременные решения. Мы с вами так и делаем». Стабильная ситуация сложилась на валютном рынке, и принятые правительством меры «должны упростить ведение внешней торговли». Но нужно поддерживать потребительский спрос и наращивать «его динамику», сказал Путин. По словам президента, в сравнении с прошлым годом объем розничной торговли в номинальном выражении вырос на 5,4%, но с учетом инфляции он сократился. «Нужно активно стимулировать конечный спрос в экономике, обеспечить рост доходов граждан, предоставить бизнесу дополнительную ликвидность и кредитные ресурсы», — заявил Путин. Президент подчеркнул, что важно поддерживать население (с 1 июня повышены на 10% пенсии, МРОТ, прожиточный минимум, как следствие — социальные пособия) и бизнес. Нужно наращивать объемы кредитования бизнеса и выдачу ипотеки, заявил Путин. Правительству предстоит проработать новые правила, которые лягут в основу будущего трехлетнего бюджета, отметил президент. «Принципиальным вопросом является конструкция бюджетных правил, которые должны не только обеспечить стабильность государственных финансов, но и способствовать увеличению темпов роста российской экономики. Очевидно, что здесь нужны гибкие подходы и корректировки», — отметил Путин и поручил кабмину проработать тему до конца июля. Выступление президента политологи интерпретируют как ответ западным лидерам на угрозы новых санкций и их заявления о том, что российская экономика близка к краху. Так, еще в апреле глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что «государственное банкротство России — это лишь вопрос времени». Внешние условия, которые создаются недружественными странами, скорее работают в пользу России, отметил политолог Дмитрий Нечаев. По словам эксперта, Путин показал, что «управленческая система и политически, и социально оказалась более устойчива к рискам и издержкам от санкций [чем думали на Западе]». «Западные эксперты и консультанты, которые готовили эти санкции [США и ЕС в лице Урсулы фон дер Ляйен, недружественные Япония и Южная Корея], не смогли придумать эффективных мер для нанесения ударов. Они не поняли русскую модель управления, которая оказалась более эффективна в неблагоприятных условиях, чем в тихие, стабильные и спокойные нулевые годы», — отметил эксперт. Слова Путина о состоянии российской экономики адресованы широкой аудитории, убежден профессор политологии МГУ Андрей Манойло. «Это ответ [Западу]. Путин отлично знает, что за его выступлением будут следить сотни глаз за рубежом, главы зарубежных государств. И эти слова дойдут до адресатов», — сказал политолог. Путин открыто рассказал о ситуации в экономике, потому что Запад стал его слышать, заявил завкафедрой политологии и социологии РЭУ им. Г.В. Плеханова Андрей Кошкин. За несколько дней это второй сигнал президента (ранее он дал интервью ВГТРК о ситуации с вывозом украинского зерна и поставками американских вооружений Киеву). «Это сигнал Путина всему миру о ситуации, в которую поставили Россию. Его аналитические выкладки — это итоги пакетов санкций, которые принял ЕС. Он сказал: „Да, товарищи, вы хотели нанести ядерный удар по нашей экономике, а оказалось, что ударило по вам“. Президент показал, что мы долго готовились к санкциям, и мы выстояли и начинаем развиваться в новых условиях. Путин говорит это потому, что его начали слушать [на Западе]», — резюмировал политолог.