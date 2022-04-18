Путин ответил на угрозы главы Еврокомиссии

Он на цифрах показал, почему дефолт России не грозит

18 апреля 2022 в 20:32 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин снизил страхи россиян перед дефолтом Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин ответил на заявления западных политиков об экономических и финансовых проблемах России из-за санкций Запада. Страна выдержала удар, а профицит федерального бюджета превысил один триллион рублей, заявил глава государства на совещании по социально-экономическим вопросам 18 апреля. Как объяснили URA.RU эксперты, Путин купировал страхи людей о возможности дефолта, которые нагнетают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие западные политики. Совещание президент начал с констатации: политика санкционного давления западных стран, попытка «быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, дефицит товаров» провалилась. «Стратегия экономического блицкрига не удалась. Санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвацию их сбережений», — заявил Путин. Укрепление курса рубля стало одним из признаков стабильности финансовой системы РФ Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В отличие от Запада, ситуация в российской экономике стабилизируется, убежден президент. Курс рубля уже вернулся на уровень начала февраля, а иностранная валюта возвращается в банки. Растут и объемы вкладов россиян. В норму пришел розничный спрос. Исчезнувшие товары снова появились на полках магазинов. «Мы поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию рынка. Вместо этого предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих, эффективных решений. Это позволило обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть, наличие необходимой продукции в магазинах», — пояснил президент. Путин признал, что инфляция серьезно разогналась: за полтора месяца цены выросли на 9,4%, а в годовом выражении инфляция составила 17,5%. Но сейчас «она стабилизируется». «Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», — поручил Путин правительству РФ и Центробанку и напомнил про уже принятое решение индексации социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников. Политика Банка России должна обеспечить доступность кредитования для бизнеса Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент особо подчеркнул, что в текущих условиях «важно поддержать внутренний спрос», возвращать доступность кредитов для бизнеса. Первые шаги ЦБ РФ уже сделал — ключевая ставка снижена с 20 до 17%, и это позволит «удешевлять кредиты в экономике», констатировал Путин. Глава государства отдельно обозначил еще один показатель стабильности в стране: «рекордный уровень профицита бюджетной системы», который зафиксирован по итогам первого квартала. «Ключевым условием остается долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне. Профицит [федерального бюджета] 1,1 триллиона рублей. И в регионах совокупный профицит тоже где-то около триллиона — 0,9 [млрд]», — подчеркнул президент. В Евросоюзе и в США не устают предрекать дефолт в России Фото: Владимир Андреев © URA.RU Последнее заявление Путина прозвучало на фоне едва ли не ежедневных предсказаний западных политиков о дефолте в России. Так, в минувшие выходные глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild в очередной раз предрекла России неминуемый дефолт. «Каждую неделю санкции все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт рухнул на 70%. ВВП рухнет на 11%. Национальное банкротство России — лишь вопрос времени», — утверждает она. Американская телекомпания CNN 12 апреля распространила информацию, что Россия якобы уже объявила дефолт по своим внешним обязательствам. Эти данные оперативно опровергли в Минфине РФ. «У России достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения всех своих долговых обязательств», — сказано в заявлении ведомства. В Кремле также заверили, что предпосылок для дефолта нет. Констатацией того, что Россия выдержала санкционный удар, президент РФ Владимир Путин успокоил жителей страны, дал понять, что все под контролем Фото: Сергей Русанов © URA.RU Сегодняшние слова президента Путина — это обращение прежде всего к россиянам, убежден руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Это месседж, необходимый для поддержания социального самочувствия, социального оптимизма: все идет нормально, есть подушка безопасности, любое давление мы выдержим. Путину нужно было купировать проблему здесь и сейчас, показать, что все по плану. Иначе негативные ожидания [людей] отразятся на экономике. А это — реальные угрозы», — пояснил Калачев. Главная задача властей — «не допустить паники», отметил политолог Борис Межуев. «Это могло бы привести к серьезному падению курса рубля, акций. Но эта задача [не допустить паники] решена в первые полтора месяца после начала спецоперации на Украине. Экономические последствия населением России практически не ощущаются, если не считать роста потребительских цен. Правительство справилось с вызовами с точки зрения недопущения паники и сохранения основ финансовой системы», — отметил Межуев. Товары вернулись на полки магазинов, а это — признак нормализации ситуации, считают эксперты Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Констатация фактов, которую сделал Путин в своем выступлении, ориентирована не только на россиян, но и на Запад — как на недружественные страны, так и на союзников России, считает депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев. Похожей позиции придерживается также профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. По его мнению, «неожиданно для многих Россия выдержала первый удар. Антироссийские санкции нанесли нашим оппонентам больший удар, чем России. Стоит задача — удержать управление этим процессом», — резюмировал эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Продолжайте получать новости URA.RU даже в случае блокировки Google, подпишитесь на telegram-канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин ответил на заявления западных политиков об экономических и финансовых проблемах России из-за санкций Запада. Страна выдержала удар, а профицит федерального бюджета превысил один триллион рублей, заявил глава государства на совещании по социально-экономическим вопросам 18 апреля. Как объяснили URA.RU эксперты, Путин купировал страхи людей о возможности дефолта, которые нагнетают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие западные политики. Совещание президент начал с констатации: политика санкционного давления западных стран, попытка «быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, дефицит товаров» провалилась. «Стратегия экономического блицкрига не удалась. Санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвацию их сбережений», — заявил Путин. В отличие от Запада, ситуация в российской экономике стабилизируется, убежден президент. Курс рубля уже вернулся на уровень начала февраля, а иностранная валюта возвращается в банки. Растут и объемы вкладов россиян. В норму пришел розничный спрос. Исчезнувшие товары снова появились на полках магазинов. «Мы поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию рынка. Вместо этого предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих, эффективных решений. Это позволило обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть, наличие необходимой продукции в магазинах», — пояснил президент. Путин признал, что инфляция серьезно разогналась: за полтора месяца цены выросли на 9,4%, а в годовом выражении инфляция составила 17,5%. Но сейчас «она стабилизируется». «Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», — поручил Путин правительству РФ и Центробанку и напомнил про уже принятое решение индексации социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников. Президент особо подчеркнул, что в текущих условиях «важно поддержать внутренний спрос», возвращать доступность кредитов для бизнеса. Первые шаги ЦБ РФ уже сделал — ключевая ставка снижена с 20 до 17%, и это позволит «удешевлять кредиты в экономике», констатировал Путин. Глава государства отдельно обозначил еще один показатель стабильности в стране: «рекордный уровень профицита бюджетной системы», который зафиксирован по итогам первого квартала. «Ключевым условием остается долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне. Профицит [федерального бюджета] 1,1 триллиона рублей. И в регионах совокупный профицит тоже где-то около триллиона — 0,9 [млрд]», — подчеркнул президент. Последнее заявление Путина прозвучало на фоне едва ли не ежедневных предсказаний западных политиков о дефолте в России. Так, в минувшие выходные глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild в очередной раз предрекла России неминуемый дефолт. «Каждую неделю санкции все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт рухнул на 70%. ВВП рухнет на 11%. Национальное банкротство России — лишь вопрос времени», — утверждает она. Американская телекомпания CNN 12 апреля распространила информацию, что Россия якобы уже объявила дефолт по своим внешним обязательствам. Эти данные оперативно опровергли в Минфине РФ. «У России достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения всех своих долговых обязательств», — сказано в заявлении ведомства. В Кремле также заверили, что предпосылок для дефолта нет. Сегодняшние слова президента Путина — это обращение прежде всего к россиянам, убежден руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Это месседж, необходимый для поддержания социального самочувствия, социального оптимизма: все идет нормально, есть подушка безопасности, любое давление мы выдержим. Путину нужно было купировать проблему здесь и сейчас, показать, что все по плану. Иначе негативные ожидания [людей] отразятся на экономике. А это — реальные угрозы», — пояснил Калачев. Главная задача властей — «не допустить паники», отметил политолог Борис Межуев. «Это могло бы привести к серьезному падению курса рубля, акций. Но эта задача [не допустить паники] решена в первые полтора месяца после начала спецоперации на Украине. Экономические последствия населением России практически не ощущаются, если не считать роста потребительских цен. Правительство справилось с вызовами с точки зрения недопущения паники и сохранения основ финансовой системы», — отметил Межуев. Констатация фактов, которую сделал Путин в своем выступлении, ориентирована не только на россиян, но и на Запад — как на недружественные страны, так и на союзников России, считает депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев. Похожей позиции придерживается также профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. По его мнению, «неожиданно для многих Россия выдержала первый удар. Антироссийские санкции нанесли нашим оппонентам больший удар, чем России. Стоит задача — удержать управление этим процессом», — резюмировал эксперт.