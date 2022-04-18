Путин ответил на угрозы главы Еврокомиссии

Президент РФ Владимир Путин ответил на заявления западных политиков об экономических и финансовых проблемах России из-за санкций Запада. Страна выдержала удар, а профицит федерального бюджета превысил один триллион рублей, заявил глава государства на совещании по социально-экономическим вопросам 18 апреля. Как объяснили URA.RU эксперты, Путин купировал страхи людей о возможности дефолта, которые нагнетают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие западные политики.
Совещание президент начал с констатации: политика санкционного давления западных стран, попытка «быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, дефицит товаров» провалилась. «Стратегия экономического блицкрига не удалась. Санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвацию их сбережений», — заявил Путин.
Укрепление курса рубля стало одним из признаков стабильности финансовой системы РФ
В отличие от Запада, ситуация в российской экономике стабилизируется, убежден президент. Курс рубля уже вернулся на уровень начала февраля, а иностранная валюта возвращается в банки. Растут и объемы вкладов россиян.
В норму пришел розничный спрос. Исчезнувшие товары снова появились на полках магазинов. «Мы поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию рынка. Вместо этого предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих, эффективных решений. Это позволило обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть, наличие необходимой продукции в магазинах», — пояснил президент.
Путин признал, что инфляция серьезно разогналась: за полтора месяца цены выросли на 9,4%, а в годовом выражении инфляция составила 17,5%. Но сейчас «она стабилизируется».
«Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», — поручил Путин правительству РФ и Центробанку и напомнил про уже принятое решение индексации социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников.
Политика Банка России должна обеспечить доступность кредитования для бизнеса
Президент особо подчеркнул, что в текущих условиях «важно поддержать внутренний спрос», возвращать доступность кредитов для бизнеса. Первые шаги ЦБ РФ уже сделал — ключевая ставка снижена с 20 до 17%, и это позволит «удешевлять кредиты в экономике», констатировал Путин.
Глава государства отдельно обозначил еще один показатель стабильности в стране: «рекордный уровень профицита бюджетной системы», который зафиксирован по итогам первого квартала. «Ключевым условием остается долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне.
Профицит [федерального бюджета] 1,1 триллиона рублей. И в регионах совокупный профицит тоже где-то около триллиона — 0,9 [млрд]», — подчеркнул президент.
В Евросоюзе и в США не устают предрекать дефолт в России
Американская телекомпания CNN 12 апреля распространила информацию, что Россия якобы уже объявила дефолт по своим внешним обязательствам. Эти данные оперативно опровергли в Минфине РФ. «У России достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения всех своих долговых обязательств», — сказано в заявлении ведомства. В Кремле также заверили, что предпосылок для дефолта нет.
Констатацией того, что Россия выдержала санкционный удар, президент РФ Владимир Путин успокоил жителей страны, дал понять, что все под контролем
Сегодняшние слова президента Путина — это обращение прежде всего к россиянам, убежден руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Это месседж, необходимый для поддержания социального самочувствия, социального оптимизма: все идет нормально, есть подушка безопасности, любое давление мы выдержим. Путину нужно было купировать проблему здесь и сейчас, показать, что все по плану. Иначе негативные ожидания [людей] отразятся на экономике. А это — реальные угрозы», — пояснил Калачев.
Главная задача властей — «не допустить паники», отметил политолог Борис Межуев. «Это могло бы привести к серьезному падению курса рубля, акций. Но эта задача [не допустить паники] решена в первые полтора месяца после начала спецоперации на Украине.
Экономические последствия населением России практически не ощущаются, если не считать роста потребительских цен. Правительство справилось с вызовами с точки зрения недопущения паники и сохранения основ финансовой системы», — отметил Межуев.
Товары вернулись на полки магазинов, а это — признак нормализации ситуации, считают эксперты
Констатация фактов, которую сделал Путин в своем выступлении, ориентирована не только на россиян, но и на Запад — как на недружественные страны, так и на союзников России, считает депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев. Похожей позиции придерживается также профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. По его мнению, «неожиданно для многих Россия выдержала первый удар. Антироссийские санкции нанесли нашим оппонентам больший удар, чем России. Стоит задача — удержать управление этим процессом», — резюмировал эксперт.
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Президент РФ Владимир Путин ответил на заявления западных политиков об экономических и финансовых проблемах России из-за санкций Запада. Страна выдержала удар, а профицит федерального бюджета превысил один триллион рублей, заявил глава государства на совещании по социально-экономическим вопросам 18 апреля. Как объяснили URA.RU эксперты, Путин купировал страхи людей о возможности дефолта, которые нагнетают глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и другие западные политики. Совещание президент начал с констатации: политика санкционного давления западных стран, попытка «быстро расшатать финансово-экономическую ситуацию, спровоцировать панику на рынках, коллапс банковской системы, дефицит товаров» провалилась. «Стратегия экономического блицкрига не удалась. Санкции не прошли даром и для самих инициаторов. Имею в виду рост инфляции и безработицы, ухудшение экономической динамики в США и странах Европы, снижение уровня жизни европейцев, девальвацию их сбережений», — заявил Путин. В отличие от Запада, ситуация в российской экономике стабилизируется, убежден президент. Курс рубля уже вернулся на уровень начала февраля, а иностранная валюта возвращается в банки. Растут и объемы вкладов россиян. В норму пришел розничный спрос. Исчезнувшие товары снова появились на полках магазинов. «Мы поступили правильно, когда не стали прибегать к ручному, искусственному регулированию рынка. Вместо этого предоставили свободу частному бизнесу для поиска наиболее подходящих, эффективных решений. Это позволило обеспечить ритмичные поставки товаров в розничную сеть, наличие необходимой продукции в магазинах», — пояснил президент. Путин признал, что инфляция серьезно разогналась: за полтора месяца цены выросли на 9,4%, а в годовом выражении инфляция составила 17,5%. Но сейчас «она стабилизируется». «Люди чувствуют это на своем семейном бюджете, чувствуют, как выросли цены, и нужно поддержать наших граждан, помочь им справиться с инфляционной волной», — поручил Путин правительству РФ и Центробанку и напомнил про уже принятое решение индексации социальных выплат, пенсий и зарплат бюджетников. Президент особо подчеркнул, что в текущих условиях «важно поддержать внутренний спрос», возвращать доступность кредитов для бизнеса. Первые шаги ЦБ РФ уже сделал — ключевая ставка снижена с 20 до 17%, и это позволит «удешевлять кредиты в экономике», констатировал Путин. Глава государства отдельно обозначил еще один показатель стабильности в стране: «рекордный уровень профицита бюджетной системы», который зафиксирован по итогам первого квартала. «Ключевым условием остается долгосрочная устойчивость финансовой системы как на федеральном, так и на региональном уровне. Профицит [федерального бюджета] 1,1 триллиона рублей. И в регионах совокупный профицит тоже где-то около триллиона — 0,9 [млрд]», — подчеркнул президент. Последнее заявление Путина прозвучало на фоне едва ли не ежедневных предсказаний западных политиков о дефолте в России. Так, в минувшие выходные глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в интервью немецкой газете Bild в очередной раз предрекла России неминуемый дефолт. «Каждую неделю санкции все глубже въедаются в российскую экономику: экспорт рухнул на 70%. ВВП рухнет на 11%. Национальное банкротство России — лишь вопрос времени», — утверждает она. Американская телекомпания CNN 12 апреля распространила информацию, что Россия якобы уже объявила дефолт по своим внешним обязательствам. Эти данные оперативно опровергли в Минфине РФ. «У России достаточно средств для своевременного обслуживания и погашения всех своих долговых обязательств», — сказано в заявлении ведомства. В Кремле также заверили, что предпосылок для дефолта нет. Сегодняшние слова президента Путина — это обращение прежде всего к россиянам, убежден руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. «Это месседж, необходимый для поддержания социального самочувствия, социального оптимизма: все идет нормально, есть подушка безопасности, любое давление мы выдержим. Путину нужно было купировать проблему здесь и сейчас, показать, что все по плану. Иначе негативные ожидания [людей] отразятся на экономике. А это — реальные угрозы», — пояснил Калачев. Главная задача властей — «не допустить паники», отметил политолог Борис Межуев. «Это могло бы привести к серьезному падению курса рубля, акций. Но эта задача [не допустить паники] решена в первые полтора месяца после начала спецоперации на Украине. Экономические последствия населением России практически не ощущаются, если не считать роста потребительских цен. Правительство справилось с вызовами с точки зрения недопущения паники и сохранения основ финансовой системы», — отметил Межуев. Констатация фактов, которую сделал Путин в своем выступлении, ориентирована не только на россиян, но и на Запад — как на недружественные страны, так и на союзников России, считает депутат Госдумы, политолог Олег Матвейчев. Похожей позиции придерживается также профессор кафедры истории и теории политики факультета политологии МГУ Сергей Черняховский. По его мнению, «неожиданно для многих Россия выдержала первый удар. Антироссийские санкции нанесли нашим оппонентам больший удар, чем России. Стоит задача — удержать управление этим процессом», — резюмировал эксперт.