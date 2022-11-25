Главы районов атаковали вице-мэра Екатеринбурга

После разноса, устроенного мэром Алексеем Орловым в начале недели, главы районов попросили его о встрече — донести, что его зам Дмитрий Ноженко якобы искажает доклады о важнейшей проблеме, нелегальной уличной торговле. В частности, вскрылось, что Орлов, озабоченный темой, не знал о давних претензиях прокуратуры и неких трудностях с подрядчиком, связанным с депутатом. Об этом URA.RU рассказали два источника в мэрии, знакомых с результатами совещания.
Как писало URA.RU, утром 21 ноября Орлов высказал префектам замечание: он регулярно требует зачистить районы от незаконных киосков, но их количество никак не убывает. Ноженко и курируемый им комитет товарного рынка, в критике не упоминались. Хотя в сентябре — при аналогичном обсуждении — получилось наоборот.
Алексея Орлова раздражает, что проблема с киосками в городе никак не решается
«Главы районов посчитали, что у Орлова неверная информация, и тут же попросили его о встрече — чтобы только они и шеф. [Вице-мэр Марина] Фадеева изыскала окно в графике», — поделился один из инсайдеров.
По данным агентства, первое, о чем проинформировали градоначальника, — порядок выноса объектов. «Районы лишь выявляют места размещения нелегальных киосков. За ликвидацию отвечает комитет по товарному рынку, то есть Ноженко. Всю необходимую информацию районы ему передают, сбоев в этой части нет», — сказал второй источник. Затем слово взял глава Кировского района Владимир Боликов — бывший вице-мэр по торговле (как раз его весной 2021-го и сменил Ноженко).
Одним из основных докладчиков выступил предшественник Ноженко Владимир Боликов
«Боликов привел статистику. В 2021 году было вынесено 253 незаконных киоска (93 — принудительно, 160 — добровольно). В 2022 году — порядка 120 киосков (принудительно — 40, 18 из них сделал предыдущий подрядчик)», — добавил собеседник.
Тем самым «предыдущим подрядчиком» администрации по выносу и транспортировке незаконных НТО (нестационарные торговые объекты) было ООО «Горизонт-Е». Организацию связывают с Артемом Александровым — предполагаемым лидером бизнес-сообщества «Четырехсотые» (впрочем, в списке учредителей его нет). Ранее ходили слухи, что у Боликова с Александровым якобы есть некая история отношений.
В конце апреля новым подрядчиком мэрии стала компания «Перспективные решения». Ее связывают с депутатом гордумы Михаилом Вечкензиным (официально он так же в картотеках не фигурирует). Вечкензина относят к влиятельному коммунальному холдингу, представленному в думе пятью-шестью мандатами.
«Показатели [по выносу киосков] при „Перспективных решениях“ ухудшились потому, что очень много отказов. То есть объект выявляется, на место приезжают сотрудники компании-подрядчика и по какой-то причине составляют акт о невозможности ликвидации НТО по техническим причинам. Причем далеко не всегда это соответствует действительности», — обратил внимание первый источник.
Показатели выноса нелегальных НТО за год ухудшились чуть ли не в два раза
При этом ранее собеседник URA.RU, близкий к «Перспективным решениям», утверждал, что часто хитрые коммерсанты идут на уловки: например, нагружают киоски мешками с песком, чтобы конструкцию было невозможно поднять без нарушения ее целостности (как требуют действующие нормы). Чтобы противостоять этому, Орлову предложили принять новое постановление — позволяющее демонтировать нелегальные киоски прямо на месте.
В конце сентября гордума утвердила документ — со второй попытки. Однако поправки до сих пор не заработали. «Для их вступления в силу Орлов должен подписать свое постановление. За два месяца подчиненные Ноженко так и не подготовили документ», — заявил один из собеседников со ссылкой на разговор Орлова с префектами. В то же время другой источник уточнил: «Со стороны Ноженко, напротив, все готово. Просто некоторые главы районов не согласовывают постановление», — прокомментировал он.
Светлана Кузнецова, по данным префектов, готова оспаривать важное для Орлова постановление
«Прокуратура еще летом, когда стартовали обсуждения, предупредила городские власти, что будет опротестовывать решение. Так как практика других городов (в частности, Челябинска) показывает, что суды в основном встают на сторону коммерсантов», — объяснил собеседник.
«Орлову о каких-либо замечаниях за все это время не доложили. Он очень удивился и пообещал разобраться», — резюмировал источник.
Сам Дмитрий Ноженко заявил корреспонденту, что, поскольку не присутствовал на совещании, как-либо комментировать его не может. Об этом же URA.RU сказал представитель Орлова.
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После разноса, устроенного мэром Алексеем Орловым в начале недели, главы районов попросили его о встрече — донести, что его зам Дмитрий Ноженко якобы искажает доклады о важнейшей проблеме, нелегальной уличной торговле. В частности, вскрылось, что Орлов, озабоченный темой, не знал о давних претензиях прокуратуры и неких трудностях с подрядчиком, связанным с депутатом. Об этом URA.RU рассказали два источника в мэрии, знакомых с результатами совещания. Как писало URA.RU, утром 21 ноября Орлов высказал префектам замечание: он регулярно требует зачистить районы от незаконных киосков, но их количество никак не убывает. Ноженко и курируемый им комитет товарного рынка, в критике не упоминались. Хотя в сентябре — при аналогичном обсуждении — получилось наоборот. «Главы районов посчитали, что у Орлова неверная информация, и тут же попросили его о встрече — чтобы только они и шеф. [Вице-мэр Марина] Фадеева изыскала окно в графике», — поделился один из инсайдеров. По данным агентства, первое, о чем проинформировали градоначальника, — порядок выноса объектов. «Районы лишь выявляют места размещения нелегальных киосков. За ликвидацию отвечает комитет по товарному рынку, то есть Ноженко. Всю необходимую информацию районы ему передают, сбоев в этой части нет», — сказал второй источник. Затем слово взял глава Кировского района Владимир Боликов — бывший вице-мэр по торговле (как раз его весной 2021-го и сменил Ноженко). «Боликов привел статистику. В 2021 году было вынесено 253 незаконных киоска (93 — принудительно, 160 — добровольно). В 2022 году — порядка 120 киосков (принудительно — 40, 18 из них сделал предыдущий подрядчик)», — добавил собеседник. Тем самым «предыдущим подрядчиком» администрации по выносу и транспортировке незаконных НТО (нестационарные торговые объекты) было ООО «Горизонт-Е». Организацию связывают с Артемом Александровым — предполагаемым лидером бизнес-сообщества «Четырехсотые» (впрочем, в списке учредителей его нет). Ранее ходили слухи, что у Боликова с Александровым якобы есть некая история отношений. В конце апреля новым подрядчиком мэрии стала компания «Перспективные решения». Ее связывают с депутатом гордумы Михаилом Вечкензиным (официально он так же в картотеках не фигурирует). Вечкензина относят к влиятельному коммунальному холдингу, представленному в думе пятью-шестью мандатами. «Показатели [по выносу киосков] при „Перспективных решениях“ ухудшились потому, что очень много отказов. То есть объект выявляется, на место приезжают сотрудники компании-подрядчика и по какой-то причине составляют акт о невозможности ликвидации НТО по техническим причинам. Причем далеко не всегда это соответствует действительности», — обратил внимание первый источник. При этом ранее собеседник URA.RU, близкий к «Перспективным решениям», утверждал, что часто хитрые коммерсанты идут на уловки: например, нагружают киоски мешками с песком, чтобы конструкцию было невозможно поднять без нарушения ее целостности (как требуют действующие нормы). Чтобы противостоять этому, Орлову предложили принять новое постановление — позволяющее демонтировать нелегальные киоски прямо на месте. В конце сентября гордума утвердила документ — со второй попытки. Однако поправки до сих пор не заработали. «Для их вступления в силу Орлов должен подписать свое постановление. За два месяца подчиненные Ноженко так и не подготовили документ», — заявил один из собеседников со ссылкой на разговор Орлова с префектами. В то же время другой источник уточнил: «Со стороны Ноженко, напротив, все готово. Просто некоторые главы районов не согласовывают постановление», — прокомментировал он. «Прокуратура еще летом, когда стартовали обсуждения, предупредила городские власти, что будет опротестовывать решение. Так как практика других городов (в частности, Челябинска) показывает, что суды в основном встают на сторону коммерсантов», — объяснил собеседник. «Орлову о каких-либо замечаниях за все это время не доложили. Он очень удивился и пообещал разобраться», — резюмировал источник. Сам Дмитрий Ноженко заявил корреспонденту, что, поскольку не присутствовал на совещании, как-либо комментировать его не может. Об этом же URA.RU сказал представитель Орлова.