Главы районов атаковали вице-мэра Екатеринбурга

Орлову доложено: пока его дезинформируют, прокуратура готовит протесты

26 ноября 2022 в 18:59 Размер текста - 17 +

Топ-чиновники уверены: Дмитрий Ноженко перекладывает на них ответственность (позиция самого вице-мэра, впрочем, пока неизвестна) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU После разноса, устроенного мэром Алексеем Орловым в начале недели, главы районов попросили его о встрече — донести, что его зам Дмитрий Ноженко якобы искажает доклады о важнейшей проблеме, нелегальной уличной торговле. В частности, вскрылось, что Орлов, озабоченный темой, не знал о давних претензиях прокуратуры и неких трудностях с подрядчиком, связанным с депутатом. Об этом URA.RU рассказали два источника в мэрии, знакомых с результатами совещания. Как писало URA.RU, утром 21 ноября Орлов высказал префектам замечание: он регулярно требует зачистить районы от незаконных киосков, но их количество никак не убывает. Ноженко и курируемый им комитет товарного рынка, в критике не упоминались. Хотя в сентябре — при аналогичном обсуждении — получилось наоборот. Алексея Орлова раздражает, что проблема с киосками в городе никак не решается Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Главы районов посчитали, что у Орлова неверная информация, и тут же попросили его о встрече — чтобы только они и шеф. [Вице-мэр Марина] Фадеева изыскала окно в графике», — поделился один из инсайдеров. По данным агентства, первое, о чем проинформировали градоначальника, — порядок выноса объектов. «Районы лишь выявляют места размещения нелегальных киосков. За ликвидацию отвечает комитет по товарному рынку, то есть Ноженко. Всю необходимую информацию районы ему передают, сбоев в этой части нет», — сказал второй источник. Затем слово взял глава Кировского района Владимир Боликов — бывший вице-мэр по торговле (как раз его весной 2021-го и сменил Ноженко). Одним из основных докладчиков выступил предшественник Ноженко Владимир Боликов Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU «Боликов привел статистику. В 2021 году было вынесено 253 незаконных киоска (93 — принудительно, 160 — добровольно). В 2022 году — порядка 120 киосков (принудительно — 40, 18 из них сделал предыдущий подрядчик)», — добавил собеседник. Тем самым «предыдущим подрядчиком» администрации по выносу и транспортировке незаконных НТО (нестационарные торговые объекты) было ООО «Горизонт-Е». Организацию связывают с Артемом Александровым — предполагаемым лидером бизнес-сообщества «Четырехсотые» (впрочем, в списке учредителей его нет). Ранее ходили слухи, что у Боликова с Александровым якобы есть некая история отношений. Статья по теме Депутат столкнулся с бандой, получив новую власть В конце апреля новым подрядчиком мэрии стала компания «Перспективные решения». Ее связывают с депутатом гордумы Михаилом Вечкензиным (официально он так же в картотеках не фигурирует). Вечкензина относят к влиятельному коммунальному холдингу, представленному в думе пятью-шестью мандатами. «Показатели [по выносу киосков] при „Перспективных решениях“ ухудшились потому, что очень много отказов. То есть объект выявляется, на место приезжают сотрудники компании-подрядчика и по какой-то причине составляют акт о невозможности ликвидации НТО по техническим причинам. Причем далеко не всегда это соответствует действительности», — обратил внимание первый источник. Показатели выноса нелегальных НТО за год ухудшились чуть ли не в два раза Фото: Владимир Жабриков © URA.RU При этом ранее собеседник URA.RU, близкий к «Перспективным решениям», утверждал, что часто хитрые коммерсанты идут на уловки: например, нагружают киоски мешками с песком, чтобы конструкцию было невозможно поднять без нарушения ее целостности (как требуют действующие нормы). Чтобы противостоять этому, Орлову предложили принять новое постановление — позволяющее демонтировать нелегальные киоски прямо на месте. В конце сентября гордума утвердила документ — со второй попытки. Однако поправки до сих пор не заработали. «Для их вступления в силу Орлов должен подписать свое постановление. За два месяца подчиненные Ноженко так и не подготовили документ», — заявил один из собеседников со ссылкой на разговор Орлова с префектами. В то же время другой источник уточнил: «Со стороны Ноженко, напротив, все готово. Просто некоторые главы районов не согласовывают постановление», — прокомментировал он. Светлана Кузнецова, по данным префектов, готова оспаривать важное для Орлова постановление Фото: Анна Майорова © URA.RU «Прокуратура еще летом, когда стартовали обсуждения, предупредила городские власти, что будет опротестовывать решение. Так как практика других городов (в частности, Челябинска) показывает, что суды в основном встают на сторону коммерсантов», — объяснил собеседник. «Орлову о каких-либо замечаниях за все это время не доложили. Он очень удивился и пообещал разобраться», — резюмировал источник. Сам Дмитрий Ноженко заявил корреспонденту, что, поскольку не присутствовал на совещании, как-либо комментировать его не может. Об этом же URA.RU сказал представитель Орлова. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

После разноса, устроенного мэром Алексеем Орловым в начале недели, главы районов попросили его о встрече — донести, что его зам Дмитрий Ноженко якобы искажает доклады о важнейшей проблеме, нелегальной уличной торговле. В частности, вскрылось, что Орлов, озабоченный темой, не знал о давних претензиях прокуратуры и неких трудностях с подрядчиком, связанным с депутатом. Об этом URA.RU рассказали два источника в мэрии, знакомых с результатами совещания. Как писало URA.RU, утром 21 ноября Орлов высказал префектам замечание: он регулярно требует зачистить районы от незаконных киосков, но их количество никак не убывает. Ноженко и курируемый им комитет товарного рынка, в критике не упоминались. Хотя в сентябре — при аналогичном обсуждении — получилось наоборот. «Главы районов посчитали, что у Орлова неверная информация, и тут же попросили его о встрече — чтобы только они и шеф. [Вице-мэр Марина] Фадеева изыскала окно в графике», — поделился один из инсайдеров. По данным агентства, первое, о чем проинформировали градоначальника, — порядок выноса объектов. «Районы лишь выявляют места размещения нелегальных киосков. За ликвидацию отвечает комитет по товарному рынку, то есть Ноженко. Всю необходимую информацию районы ему передают, сбоев в этой части нет», — сказал второй источник. Затем слово взял глава Кировского района Владимир Боликов — бывший вице-мэр по торговле (как раз его весной 2021-го и сменил Ноженко). «Боликов привел статистику. В 2021 году было вынесено 253 незаконных киоска (93 — принудительно, 160 — добровольно). В 2022 году — порядка 120 киосков (принудительно — 40, 18 из них сделал предыдущий подрядчик)», — добавил собеседник. Тем самым «предыдущим подрядчиком» администрации по выносу и транспортировке незаконных НТО (нестационарные торговые объекты) было ООО «Горизонт-Е». Организацию связывают с Артемом Александровым — предполагаемым лидером бизнес-сообщества «Четырехсотые» (впрочем, в списке учредителей его нет). Ранее ходили слухи, что у Боликова с Александровым якобы есть некая история отношений. В конце апреля новым подрядчиком мэрии стала компания «Перспективные решения». Ее связывают с депутатом гордумы Михаилом Вечкензиным (официально он так же в картотеках не фигурирует). Вечкензина относят к влиятельному коммунальному холдингу, представленному в думе пятью-шестью мандатами. «Показатели [по выносу киосков] при „Перспективных решениях“ ухудшились потому, что очень много отказов. То есть объект выявляется, на место приезжают сотрудники компании-подрядчика и по какой-то причине составляют акт о невозможности ликвидации НТО по техническим причинам. Причем далеко не всегда это соответствует действительности», — обратил внимание первый источник. При этом ранее собеседник URA.RU, близкий к «Перспективным решениям», утверждал, что часто хитрые коммерсанты идут на уловки: например, нагружают киоски мешками с песком, чтобы конструкцию было невозможно поднять без нарушения ее целостности (как требуют действующие нормы). Чтобы противостоять этому, Орлову предложили принять новое постановление — позволяющее демонтировать нелегальные киоски прямо на месте. В конце сентября гордума утвердила документ — со второй попытки. Однако поправки до сих пор не заработали. «Для их вступления в силу Орлов должен подписать свое постановление. За два месяца подчиненные Ноженко так и не подготовили документ», — заявил один из собеседников со ссылкой на разговор Орлова с префектами. В то же время другой источник уточнил: «Со стороны Ноженко, напротив, все готово. Просто некоторые главы районов не согласовывают постановление», — прокомментировал он. «Прокуратура еще летом, когда стартовали обсуждения, предупредила городские власти, что будет опротестовывать решение. Так как практика других городов (в частности, Челябинска) показывает, что суды в основном встают на сторону коммерсантов», — объяснил собеседник. «Орлову о каких-либо замечаниях за все это время не доложили. Он очень удивился и пообещал разобраться», — резюмировал источник. Сам Дмитрий Ноженко заявил корреспонденту, что, поскольку не присутствовал на совещании, как-либо комментировать его не может. Об этом же URA.RU сказал представитель Орлова.