Путин показал, чем обернулись попытки Запада расколоть элиты в РФ

В этом президенту помог Кудрин

14 июня 2022 в 21:03 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин продемонстрировал единство элит в России, несмотря на усилия Запада расколоть их Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин показал, что ставка коллективного Запада на «пятую колонну» в РФ не сработала. Придерживающийся либеральных взглядов председатель Счетной палаты Алексей Кудрин впервые за многие годы не критиковал, а хвалил работу правительства РФ на встрече с Путиным 14 июня, отмечают эксперты URA.RU. Тем самым глава государства показал «монолитность власти», что важно для экономической и социальной стабильности, считают политологи. Доклады главы Счетной палаты России президент заслушивает ежегодно. По итогам 2021 года, проверками выявлены нарушения на 1,5 трлн рублей, отметил Кудрин. «В основном это нарушения, связанные с бухгалтерским учетом, нецелевым использованием, нарушением процедур закупок. В закупках — это, в основном, определение минимальной и максимальной цены», — пояснил Кудрин. Председатель Счетной палаты России Алексей Кудрин впервые за многие годы похвалил работу правительства РФ Фото: Владимир Андреев © URA.RU Глава Счетной палаты остановился на результатах исполнения федерального бюджета правительством РФ. Кудрин отметил «правдивость и достоверность отчета правительства». Нарушения составили порядка 676 млрд рублей, но они, опять же, связаны с неточностями бухгалтерского учета. В основном ошибки были исправлены уже во время проверки, заметил Кудрин. Он подчеркнул, что «правительство впервые за пять лет выполнило бюджет на 97,5%». «Это самый высокий процент выполнения расходов. При том, что в течение года с учетом антикризисных мер бюджет был увеличен на 2 трлн рублей. При этом остатков, неисполненных расходов мы насчитали 645 миллиардов. В 2020 году это был триллион. 645 миллиардов — это, как правило, это законтрактованные вещи, которые переходят на очередной год. [Наблюдается] положительная динамика по сокращению таких неиспользованных остатков», — отметил Кудрин. К позитивным решениям правительства глава Счетной палаты Алексей Кудрин отнес финансовую поддержку россиян Фото: Денис Моргунов © URA.RU Кабмин учел предложение Счетной палаты «повысить роль оценки эффективности госпрограмм», принятых в рамках национальных проектов, так как «каждая копейка должна расходоваться для какой-то цели и выполнения какой-то задачи», подчеркнул Кудрин. Он обратил внимание президента на расходование Резервного фонда правительства, созданного в пандемийном 2021 году. «Расходов было на 4 триллиона. Как правило, это средства на социальную поддержку, на борьбу с COVID, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, поддержку бизнеса в условиях кризисных ситуаций. Все делается достаточно четко», — заметил Кудрин и добавил, что правительство учитывает предложения аудиторов при решении вопросов обеспечения жильем детей-сирот, борьбы с бедностью (например, введение адресного пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет). По словам главы Счетной палаты, в полтора-два раза увеличились трансферты регионам. В 2020 году их сумма составила 3,7 трлн рублей, в 2021 году — 3,6 триллиона. «Громадная поддержка регионов. Все эти расходы имеют целевой характер. Самостоятельность субъекта, с одной стороны, снижается, потому что увеличивается количество „окрашенной“ поддержки, а еще и субъект должен добавить свои ресурсы, которые ограничены», — сказал глава Счетной палаты. Для достижения поставленных целей «окрашенность» трансфертов» имеет смысл, заметил президент. Кроме того, «у субъектов собственные возможности растут, доходы растут», подчеркнул Путин. Михаилу Мишустину удалось добиться позитивных оценок от либерала Алексея Кудрина Фото: Владимир Андреев © URA.RU Такая публичная поддержка Мишустина, позитивные оценки работы правительства на встрече с президентом является показателем «монолитности власти в России», отмечает политолог Дмитрий Нечаев. Эксперт объясняет, что Кудрин — «единственный знаковый либерал и реформист, к которому с симпатией относится Запад». «Эта встреча является определенным месседжем о том, что между Кудриным и Мишустиным есть консенсус на уровне смыслов и эффективности работы возглавляемых ими структур, даже с учетом того, что они придерживаются разных мировоззрений. Встреча показывает, что российская власть монолитна и сигнализирует об устойчивости и стабильности всей системы власти в стране», — пояснил Нечаев. Через оценки Счетной палаты президент продемонстрировал свою поддержку деятельности правительства Михаила Мишустина, поясняет руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Путину важно «поддержать усилия Мишустина по повышению эффективности и качества управления в условиях санкций». «А значит — поддержать уверенность в правильности пути. Негативные ожидания порождают негативные последствия. Позитивный настрой для экономики сейчас как никогда важен. Реализация планов Путина зависит от экономической и социальной стабильности. Публичная поддержка правительства — одно из условий», — считает Калачев. Новость по теме Правительство РФ выделит десятки миллиардов на поддержку россиян Создавать условия для того, чтобы избавляться от существующих недостатков в работе, — основное для власти в текущей ситуации, полагает профессор кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. Тем самым поддерживается «доверие общества к институтам власти в смысле единства социума». «Правительство действует в экономически сложной ситуации. Ему многое удается, многое не удается. И в этих условиях самый опасный момент — рождение волны недоверия и паники. Этого надо избегать. Это управленческие законы», — резюмировал Черняховский. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин показал, что ставка коллективного Запада на «пятую колонну» в РФ не сработала. Придерживающийся либеральных взглядов председатель Счетной палаты Алексей Кудрин впервые за многие годы не критиковал, а хвалил работу правительства РФ на встрече с Путиным 14 июня, отмечают эксперты URA.RU. Тем самым глава государства показал «монолитность власти», что важно для экономической и социальной стабильности, считают политологи. Доклады главы Счетной палаты России президент заслушивает ежегодно. По итогам 2021 года, проверками выявлены нарушения на 1,5 трлн рублей, отметил Кудрин. «В основном это нарушения, связанные с бухгалтерским учетом, нецелевым использованием, нарушением процедур закупок. В закупках — это, в основном, определение минимальной и максимальной цены», — пояснил Кудрин. Глава Счетной палаты остановился на результатах исполнения федерального бюджета правительством РФ. Кудрин отметил «правдивость и достоверность отчета правительства». Нарушения составили порядка 676 млрд рублей, но они, опять же, связаны с неточностями бухгалтерского учета. В основном ошибки были исправлены уже во время проверки, заметил Кудрин. Он подчеркнул, что «правительство впервые за пять лет выполнило бюджет на 97,5%». «Это самый высокий процент выполнения расходов. При том, что в течение года с учетом антикризисных мер бюджет был увеличен на 2 трлн рублей. При этом остатков, неисполненных расходов мы насчитали 645 миллиардов. В 2020 году это был триллион. 645 миллиардов — это, как правило, это законтрактованные вещи, которые переходят на очередной год. [Наблюдается] положительная динамика по сокращению таких неиспользованных остатков», — отметил Кудрин. Кабмин учел предложение Счетной палаты «повысить роль оценки эффективности госпрограмм», принятых в рамках национальных проектов, так как «каждая копейка должна расходоваться для какой-то цели и выполнения какой-то задачи», подчеркнул Кудрин. Он обратил внимание президента на расходование Резервного фонда правительства, созданного в пандемийном 2021 году. «Расходов было на 4 триллиона. Как правило, это средства на социальную поддержку, на борьбу с COVID, ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, поддержку бизнеса в условиях кризисных ситуаций. Все делается достаточно четко», — заметил Кудрин и добавил, что правительство учитывает предложения аудиторов при решении вопросов обеспечения жильем детей-сирот, борьбы с бедностью (например, введение адресного пособия семьям с детьми от 8 до 17 лет). По словам главы Счетной палаты, в полтора-два раза увеличились трансферты регионам. В 2020 году их сумма составила 3,7 трлн рублей, в 2021 году — 3,6 триллиона. «Громадная поддержка регионов. Все эти расходы имеют целевой характер. Самостоятельность субъекта, с одной стороны, снижается, потому что увеличивается количество „окрашенной“ поддержки, а еще и субъект должен добавить свои ресурсы, которые ограничены», — сказал глава Счетной палаты. Для достижения поставленных целей «окрашенность» трансфертов» имеет смысл, заметил президент. Кроме того, «у субъектов собственные возможности растут, доходы растут», подчеркнул Путин. Такая публичная поддержка Мишустина, позитивные оценки работы правительства на встрече с президентом является показателем «монолитности власти в России», отмечает политолог Дмитрий Нечаев. Эксперт объясняет, что Кудрин — «единственный знаковый либерал и реформист, к которому с симпатией относится Запад». «Эта встреча является определенным месседжем о том, что между Кудриным и Мишустиным есть консенсус на уровне смыслов и эффективности работы возглавляемых ими структур, даже с учетом того, что они придерживаются разных мировоззрений. Встреча показывает, что российская власть монолитна и сигнализирует об устойчивости и стабильности всей системы власти в стране», — пояснил Нечаев. Через оценки Счетной палаты президент продемонстрировал свою поддержку деятельности правительства Михаила Мишустина, поясняет руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. Путину важно «поддержать усилия Мишустина по повышению эффективности и качества управления в условиях санкций». «А значит — поддержать уверенность в правильности пути. Негативные ожидания порождают негативные последствия. Позитивный настрой для экономики сейчас как никогда важен. Реализация планов Путина зависит от экономической и социальной стабильности. Публичная поддержка правительства — одно из условий», — считает Калачев. Создавать условия для того, чтобы избавляться от существующих недостатков в работе, — основное для власти в текущей ситуации, полагает профессор кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. Тем самым поддерживается «доверие общества к институтам власти в смысле единства социума». «Правительство действует в экономически сложной ситуации. Ему многое удается, многое не удается. И в этих условиях самый опасный момент — рождение волны недоверия и паники. Этого надо избегать. Это управленческие законы», — резюмировал Черняховский.