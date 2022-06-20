Путин назвал сроки ухода России от санкций Запада

Восстановить импорт и экспорт позволит крупнейший проект в Арктике

20 июня 2022 в 19:21 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что логистические цепочки будут восстановлены уже в 2023 году благодаря крупнейшему проекту в Арктике Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент РФ Владимир Путин дал понять, что в 2023 году Россия решит проблему с импортом и экспортом товаров. Это произойдет с открытием крупнейшего в стране торгового порта в Мурманске — первого за несколько десятилетий, комментируют эксперты встречу Путина с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом 20 июня. Арктическая столица станет морскими воротами для России, которые открывают путь как в Европу, так и в Азию, объясняют специалисты. Ситуацию в регионе Путин оценил уже в первые секунды встречи на удовлетворительно. «Внутренний региональный валовый продукт растет. Даже несмотря на Заполярье, сельское хозяйство подрастает, стройка. В целом все хорошо», — сказал президент, но при этом заметил, что безработица в регионе чуть выше среднего по стране. Для губернатора Андрея Чибиса строительство нового Мурманского торгового порта стало стратегической задачей всероссийского масштаба Фото: Владимир Андреев © URA.RU Чибис согласился, что есть над чем работать. И в свете масштабных арктических проектов перспективы снижения уровня безработицы и дальнейшего инвестиционного роста достаточно велики. Мурманский губернатор рассказал, что крупнейшие проекты и производства не останавливались даже во время пандемии коронавируса. Работает программа «Арктический гектар», по которой любой желающий может получить землю для развития бизнеса: это сделали уже 1,7 тысячи человек, еще 600 заявок оформляются. Для региона острым остается вопрос газификации. «Точнее, мазутозависимости. Необходимо уйти от этой версии», — поправил губернатора президент Путин. Чибис принял это замечание и отметил, что газификация избавит жителей области от больших коммунальных платежей. «Газификация позволит снизить до 30 процентов платежи населения. Это существенно для людей, по карману бьет», — отметил Чибис. Торговый морской порт в Мурманской области станет первым, построенным в России за несколько десятков лет Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Кроме того, это подтолкнет и развитие промышленности, аграрного сектора, сказал губернатор. Наиболее крупный, политически и экономически важный проект в Мурманской области — это строительство нового морского порта Лавна. По словам Чибиса, в России это будет первый новый порт за много десятилетий. Сдать его планируется уже в 2023 году. Чтобы объект заработал на полную мощность, нужно завершить прокладку железной дороги к нему. «Проект готов на 56 процентов, на 90 процентов — готовность земполотна, 27 миллиардов уже вложено… К концу 2023 года железную дорогу планируем завершить и первые 18 миллионов тонн [грузов] запустить. Если этот проект будет полностью завершен, Мурманский порт минимум до 80 миллионов тонн может переваливать уже к 2030 году. Вообще, Мурманск становится мощным логистическим хабом. Самое главное, что и глубины позволяют, и не замерзает порт», — сказал губернатор. Путин назвал проект перспективным. «Перспективы развития именно там, конечно. Там все отлично», — оценил президент. Наращивание объемов морских перевозок, строительство инфраструктуры морских портов позволит России преодолеть ограничения, вызванные санкциями, убеждены эксперты Фото: Pixabay Наращивание политико-экономических возможностей в Арктической зоне — стратегическая задача России в рамках противостояния с Западом, пояснил URA.RU научный руководитель факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев. «Не секрет, что, помимо территории бывшего СССР, Украины, Запад активно нацелен на то, чтобы потеснить нас и в Арктике. Поэтому проект по строительству транспортной инфраструктуры в Мурманской области имеет большое значение, и президент уделяет этому особое внимание», — отметил политолог. В текущих политических условиях западный вход в Россию и выход из нее через порты Санкт-Петербурга, Калининграда закрыты, объясняет директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. Остались только северные и дальневосточные порты, отчасти — южные, но и там есть проблемы с логистикой. «Фактически выход в большой мир будет идти по Северному морскому пути. Мурманская область на этом пути ключевая. Направо — будет дорога в Азию, налево — в Европу. Мурманск станет морскими воротами России. В «мирные» времена это только активно обсуждалось, а в нынешних форс-мажорных условиях времени на разговоры нет. Для страны это уже не роскошь, а необходимость», — убежден эксперт. Калининградский морской порт в условиях санкций Запада не сможет стать ключевым транспортным хабом Фото: Владимир Андреев © URA.RU Обсуждение на встрече Путина с Чибисом темы строительства нового мурманского торгового порта показывает, что России нужно развивать альтернативные транспортные пути, полагает член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Борис Комоцкий. По его словам, в будущем это позволит избежать любых ситуаций, связанных с попытками блокирования российских территорий. «Мы видим пример Калининграда, когда литовцы предприняли квазивоенные действия. Надо заботиться о том, чтобы обеспечить логистику, не попадающую под чьи-либо ограничения. Северный морской путь для страны — важная стратегическая и экономическая перспектива: морские перевозки остаются самыми дешевыми, и здесь мы сможем проходить по нашей собственной территории. Это усилит суверенитет России: если вы не оглядываетесь, разрешат или нет вам перевести свои товары, это и есть суверенитет», — резюмировал парламентарий. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент РФ Владимир Путин дал понять, что в 2023 году Россия решит проблему с импортом и экспортом товаров. Это произойдет с открытием крупнейшего в стране торгового порта в Мурманске — первого за несколько десятилетий, комментируют эксперты встречу Путина с губернатором Мурманской области Андреем Чибисом 20 июня. Арктическая столица станет морскими воротами для России, которые открывают путь как в Европу, так и в Азию, объясняют специалисты. Ситуацию в регионе Путин оценил уже в первые секунды встречи на удовлетворительно. «Внутренний региональный валовый продукт растет. Даже несмотря на Заполярье, сельское хозяйство подрастает, стройка. В целом все хорошо», — сказал президент, но при этом заметил, что безработица в регионе чуть выше среднего по стране. Чибис согласился, что есть над чем работать. И в свете масштабных арктических проектов перспективы снижения уровня безработицы и дальнейшего инвестиционного роста достаточно велики. Мурманский губернатор рассказал, что крупнейшие проекты и производства не останавливались даже во время пандемии коронавируса. Работает программа «Арктический гектар», по которой любой желающий может получить землю для развития бизнеса: это сделали уже 1,7 тысячи человек, еще 600 заявок оформляются. Для региона острым остается вопрос газификации. «Точнее, мазутозависимости. Необходимо уйти от этой версии», — поправил губернатора президент Путин. Чибис принял это замечание и отметил, что газификация избавит жителей области от больших коммунальных платежей. «Газификация позволит снизить до 30 процентов платежи населения. Это существенно для людей, по карману бьет», — отметил Чибис. Кроме того, это подтолкнет и развитие промышленности, аграрного сектора, сказал губернатор. Наиболее крупный, политически и экономически важный проект в Мурманской области — это строительство нового морского порта Лавна. По словам Чибиса, в России это будет первый новый порт за много десятилетий. Сдать его планируется уже в 2023 году. Чтобы объект заработал на полную мощность, нужно завершить прокладку железной дороги к нему. «Проект готов на 56 процентов, на 90 процентов — готовность земполотна, 27 миллиардов уже вложено… К концу 2023 года железную дорогу планируем завершить и первые 18 миллионов тонн [грузов] запустить. Если этот проект будет полностью завершен, Мурманский порт минимум до 80 миллионов тонн может переваливать уже к 2030 году. Вообще, Мурманск становится мощным логистическим хабом. Самое главное, что и глубины позволяют, и не замерзает порт», — сказал губернатор. Путин назвал проект перспективным. «Перспективы развития именно там, конечно. Там все отлично», — оценил президент. Наращивание политико-экономических возможностей в Арктической зоне — стратегическая задача России в рамках противостояния с Западом, пояснил URA.RU научный руководитель факультета социальных наук и массовых коммуникаций Финансового университета при правительстве РФ Сергей Белоконев. «Не секрет, что, помимо территории бывшего СССР, Украины, Запад активно нацелен на то, чтобы потеснить нас и в Арктике. Поэтому проект по строительству транспортной инфраструктуры в Мурманской области имеет большое значение, и президент уделяет этому особое внимание», — отметил политолог. В текущих политических условиях западный вход в Россию и выход из нее через порты Санкт-Петербурга, Калининграда закрыты, объясняет директор Института экономики транспорта и транспортной политики ВШЭ Михаил Блинкин. Остались только северные и дальневосточные порты, отчасти — южные, но и там есть проблемы с логистикой. «Фактически выход в большой мир будет идти по Северному морскому пути. Мурманская область на этом пути ключевая. Направо — будет дорога в Азию, налево — в Европу. Мурманск станет морскими воротами России. В «мирные» времена это только активно обсуждалось, а в нынешних форс-мажорных условиях времени на разговоры нет. Для страны это уже не роскошь, а необходимость», — убежден эксперт. Обсуждение на встрече Путина с Чибисом темы строительства нового мурманского торгового порта показывает, что России нужно развивать альтернативные транспортные пути, полагает член комитета Госдумы по развитию Дальнего Востока и Арктики Борис Комоцкий. По его словам, в будущем это позволит избежать любых ситуаций, связанных с попытками блокирования российских территорий. «Мы видим пример Калининграда, когда литовцы предприняли квазивоенные действия. Надо заботиться о том, чтобы обеспечить логистику, не попадающую под чьи-либо ограничения. Северный морской путь для страны — важная стратегическая и экономическая перспектива: морские перевозки остаются самыми дешевыми, и здесь мы сможем проходить по нашей собственной территории. Это усилит суверенитет России: если вы не оглядываетесь, разрешат или нет вам перевести свои товары, это и есть суверенитет», — резюмировал парламентарий.