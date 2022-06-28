Путин усилил военное влияние России в Азии

Этим президент РФ нанес новый превентивный удар по планам США

28 июня 2022 в 22:04 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин подстраховал стратегического союзника России в Азии Фото: Владимир Андреев © URA.RU Президент РФ Владимир Путин усилил позиции России в Азии на случай обострения ситуации в Афганистане. Спровоцировать его может ЦРУ США, которое сохраняет в Афганистане свое влияние на отдельные элитные группы, комментируют эксперты URA.RU встречу Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 28 июня. Налаживание дипломатических отношений РФ с «Талибаном»* позволяет сохранять мир в регионе, однако все может измениться в любой момент, считают политологи. Для Путина визит в Таджикистан — первая международная поездка после начала спецоперации по защите Донбасса. И здесь тема безопасности стала одной из ключевых в общении с президентом Рахмоном. При этом Путин назвал Таджикистан «дружеской землей союзника России в регионе». Отношения двух стран, по словам президента РФ, «носят очень глубокий, доверительный, союзнический характер». Президенты России и Таджикистана усиливают военное сотрудничество Фото: Владимир Андреев © URA.RU Путин отметил, что Россия постепенно налаживает отношения с Афганистаном, с новым правительством. «Исходим из того, что все этнические группы должны полноценное участие принимать в управлении страной. В этом ключе мы и будем продолжать работать. У нас есть контакты со всеми политическими силами в Афганистане. Но вам отсюда виднее, что происходит и что нужно делать, чтобы ситуация в этом регионе была стабильна и не угрожала никому, приносила пользу в том числе многонациональному народу Афганистана», — обратился Путин к Рахмону. Глава Таджикистана назвал Россию «важным стратегическим партнером и союзником». Рахмон подчеркнул, что в стране заканчивается строительство нескольких школ, где обучение будет проходить на русском языке. Однако и он акцент сделал на ситуации в Афганистане. Ситуация в Афганистане и террористические угрозы заставляют Россию усиливать свои военные позиции в регионе Фото: Денис Моргунов © URA.RU Эксперты URA.RU объясняют, что афганская тема для обеих сторон действительно является наиболее острой. Если для России новые власти Афганистана — потенциальные партнеры (Москва аккредитовала первого афганского дипломата от правительства «Талибана», представитель талибов участвовал в ПМЭФ-2022), то Таджикистан воспринимает их как внешнюю угрозу, говорит научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Позиция России наиболее реалистична: мы понимаем, что «Талибан» пришел всерьез и надолго, и нам надо с ним взаимодействовать. Эта разница в подходах с таджикской стороной несет определенные риски. Таджикский подход к талибам вписывается в американскую картину мира. Поэтому со стороны американских экспертов и дипломатов начали звучать заявления, что таджики для США важный партнер», — отметил Притчин. Для России диалог с Таджикистаном — это защита от внезапных атак со стороны Афганистана, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Эксперт добавил, что несмотря на это, у Таджикистана есть «усеченное взаимодействие» с Афганистаном в части поставки электроэнергии. Однако Россия не может исключать риски, что талибы не начнут конфронтацию и с ней, и с Таджикистаном. «Учитывая новые обстоятельства, РФ повышает силовой компонент [в регионе]. Это нужно на случай, если переговорный трек не будет эффективным и произойдут какие-то срывы», — полагает Станислав Притчин. Угрозу несут прежде всего базы Вилаят-Хорасан — отделения запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ на севере Афганистана, говорит директор Института политических исследований Сергей Марков. «Там среди боевиков много таджиков и узбеков. На этих базах готовят армию вторжения. Россия убеждает новые афганские власти, чтобы они ликвидировали военные базы ИГИЛ. [Для Путина] в этом вопросе важно, чтобы была координация со странами Центральной Азии. Россия создает пояс безопасности, но нужны разумные решения со стороны всех участников процесса», — отметил Марков. Спровоцировать талибов на конфликт может ЦРУ США, которое сохраняет влияние на отдельные местные элиты, считают политологи Фото: miliman/pickupimage.com Малейшая дестабилизация ситуации в Афганистане повлечет дестабилизацию в Таджикистане, в Пакистане, в других азиатских республиках, что невыгодно никому, пояснил URA.RU директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. «Цепная реакция распространяется мгновенно. ИГИЛ начинает постепенно распространять свое влияние в Таджикистане, в регионах России появляются экстремистские группы, причем не только в мусульманских, но и в чисто русских субъектах. Россия не может делать вид, что безопасность Таджикистана ей безразлична», — отметил эксперт. Причем ситуация может «раскрутиться» очень быстро, убежден Подберезкин. По его словам, в «Талибане» могут «легко возобладать радикальные антироссийские силы», и «Талибан» превратится из более-менее лояльной во «враждебную организацию». «Все будет зависеть от того, как будет вести себя Центральное разведывательное управление США, у которого местная знать может служить в качестве агентов. Задача ЦРУ — дестабилизировать Центрально-Азиатский регион, как это произошло в Казахстане, в Киргизии. Питать иллюзий в отношении того, что американцы откажутся от этого, не стоит. Вопрос — в каких масштабах и когда. Поэтому России нужно быть готовой к усилению военной активности в регионе», — резюмировал Подберезкин. *Движение «Талибан» запрещено в России как террористическая организация. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! 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Президент РФ Владимир Путин усилил позиции России в Азии на случай обострения ситуации в Афганистане. Спровоцировать его может ЦРУ США, которое сохраняет в Афганистане свое влияние на отдельные элитные группы, комментируют эксперты URA.RU встречу Путина с президентом Таджикистана Эмомали Рахмоном 28 июня. Налаживание дипломатических отношений РФ с «Талибаном»* позволяет сохранять мир в регионе, однако все может измениться в любой момент, считают политологи. Для Путина визит в Таджикистан — первая международная поездка после начала спецоперации по защите Донбасса. И здесь тема безопасности стала одной из ключевых в общении с президентом Рахмоном. При этом Путин назвал Таджикистан «дружеской землей союзника России в регионе». Отношения двух стран, по словам президента РФ, «носят очень глубокий, доверительный, союзнический характер». Путин отметил, что Россия постепенно налаживает отношения с Афганистаном, с новым правительством. «Исходим из того, что все этнические группы должны полноценное участие принимать в управлении страной. В этом ключе мы и будем продолжать работать. У нас есть контакты со всеми политическими силами в Афганистане. Но вам отсюда виднее, что происходит и что нужно делать, чтобы ситуация в этом регионе была стабильна и не угрожала никому, приносила пользу в том числе многонациональному народу Афганистана», — обратился Путин к Рахмону. Глава Таджикистана назвал Россию «важным стратегическим партнером и союзником». Рахмон подчеркнул, что в стране заканчивается строительство нескольких школ, где обучение будет проходить на русском языке. Однако и он акцент сделал на ситуации в Афганистане. Эксперты URA.RU объясняют, что афганская тема для обеих сторон действительно является наиболее острой. Если для России новые власти Афганистана — потенциальные партнеры (Москва аккредитовала первого афганского дипломата от правительства «Талибана», представитель талибов участвовал в ПМЭФ-2022), то Таджикистан воспринимает их как внешнюю угрозу, говорит научный сотрудник Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало-Поволжья Института востоковедения РАН Станислав Притчин. «Позиция России наиболее реалистична: мы понимаем, что «Талибан» пришел всерьез и надолго, и нам надо с ним взаимодействовать. Эта разница в подходах с таджикской стороной несет определенные риски. Таджикский подход к талибам вписывается в американскую картину мира. Поэтому со стороны американских экспертов и дипломатов начали звучать заявления, что таджики для США важный партнер», — отметил Притчин. Эксперт добавил, что несмотря на это, у Таджикистана есть «усеченное взаимодействие» с Афганистаном в части поставки электроэнергии. Однако Россия не может исключать риски, что талибы не начнут конфронтацию и с ней, и с Таджикистаном. «Учитывая новые обстоятельства, РФ повышает силовой компонент [в регионе]. Это нужно на случай, если переговорный трек не будет эффективным и произойдут какие-то срывы», — полагает Станислав Притчин. Угрозу несут прежде всего базы Вилаят-Хорасан — отделения запрещенной в России террористической группировки ИГИЛ на севере Афганистана, говорит директор Института политических исследований Сергей Марков. «Там среди боевиков много таджиков и узбеков. На этих базах готовят армию вторжения. Россия убеждает новые афганские власти, чтобы они ликвидировали военные базы ИГИЛ. [Для Путина] в этом вопросе важно, чтобы была координация со странами Центральной Азии. Россия создает пояс безопасности, но нужны разумные решения со стороны всех участников процесса», — отметил Марков. Малейшая дестабилизация ситуации в Афганистане повлечет дестабилизацию в Таджикистане, в Пакистане, в других азиатских республиках, что невыгодно никому, пояснил URA.RU директор Центра военно-политических исследований МГИМО Алексей Подберезкин. «Цепная реакция распространяется мгновенно. ИГИЛ начинает постепенно распространять свое влияние в Таджикистане, в регионах России появляются экстремистские группы, причем не только в мусульманских, но и в чисто русских субъектах. Россия не может делать вид, что безопасность Таджикистана ей безразлична», — отметил эксперт. Причем ситуация может «раскрутиться» очень быстро, убежден Подберезкин. По его словам, в «Талибане» могут «легко возобладать радикальные антироссийские силы», и «Талибан» превратится из более-менее лояльной во «враждебную организацию». «Все будет зависеть от того, как будет вести себя Центральное разведывательное управление США, у которого местная знать может служить в качестве агентов. Задача ЦРУ — дестабилизировать Центрально-Азиатский регион, как это произошло в Казахстане, в Киргизии. Питать иллюзий в отношении того, что американцы откажутся от этого, не стоит. Вопрос — в каких масштабах и когда. Поэтому России нужно быть готовой к усилению военной активности в регионе», — резюмировал Подберезкин. *Движение «Талибан» запрещено в России как террористическая организация.