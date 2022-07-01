Путин ответил Макрону на идею создать новую Европу

У президента РФ есть альтернатива

01 июля 2022 в 19:37 Размер текста - 17 +

Интеграционная модель Союзного государства показала свою эффективность, считает президент РФ Владимир Путин Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Президент России Владимир Путин показал выгодную политическую модель сотрудничества разных стран. Это не новое «европейское объединение», о котором говорил лидер Франции Эммануэль Макрон, а Союзное государство России и Белоруссии — модель, на которую могут ориентироваться и другие страны, объясняют политологи URA.RU выступление Путина на Форуме регионов 1 июля. Российский президент фактически расшатывает привычный миропорядок, считают эксперты. Форум регионов помогает развивать отношения между Россией и Белоруссией и налаживать прямые связи по всем направлениям, отметил Путин. Главное, подчеркнул президент РФ, что соседние страны «не только хранят, но и преумножают славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки». «Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции… Причем делается это на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга», — отметил Путин. Под давлением санкций интеграция России и Белоруссии будет идти гораздо быстрее, чем раньше, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российский президент подчеркнул важность углубления межрегионального сотрудничества в рамках 28 союзных программ, которые были утверждены в ноябре 2021 года. Эти документы «призваны придать дополнительный серьезный импульс развитию экономической интеграции России и Белоруссии», отметил Путин. Выполнены они уже почти на 40% и, по словам Путина, реализуются «ритмично и по графику». Он анонсировал новый пакет программ, рассчитанных на 2024—2026 годы. «Все эти решения нацелены на создание равных экономических условий в наших странах и формируют надежную базу для функционирования единого финансового, энергетического рынков и транспортного пространства, общей макроэкономической, технологической, промышленной, сельскохозяйственной и цифровой политики», — пояснил Путин. В 2022 году личные встречи президентов РФ и Белоруссии участились в свете нарастающего санкционного давления Фото: Официальное интернет-представительство Президента России Дальнейшая интеграция двух стран подразумевает взаимовыгодную экономическую кооперацию между субъектами РФ и областями Белоруссии. Уже сейчас это дает свои результаты. Как отметил Путин, «благодаря активному сотрудничеству регионов в 2021 году двусторонний товарооборот приблизился к 40 млрд долларов». Россия остается лидером по инвестициям в белорусскую экономику — более 4 млрд долларов, сказал президент РФ. «Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами», — уточнил Путин. Машиностроение считается одной из самых перспективных отраслей для российско-белорусской кооперации Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Для этого будут реализованы программы промышленного и технологического обновления, расширения взаимодействия в высокотехнологичной сфере, сообщил президент РФ. Сотрудничество будет развиваться в сфере сельского хозяйства и в гуманитарной сфере. «Работа форума послужит дальнейшему укреплению двустороннего стратегического взаимодействия в интересах братских народов России и Белоруссии», — убежден Путин. Модель Союзного государства, которую строит Путин, — «самая эффективная из возможных», вряд ли таковой можно назвать идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании «нового европейского сообщества», пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Да, свои подводные камни в ней есть. Но из того, что современный мир может предложить, она идеальная. Главная специфика этой модели: враг моего друга — мой враг, как в нашем случае общим врагом является НАТО. В этом смысле она применима везде. Но применима все же не в чистом виде, так как у России и Белоруссии исторически особые отношения», — считает Журавлев. Модели сотрудничества, которые предлагает Россия, сильно отличаются от европейских вариантов интеграции, считают политологи Фото: Владимир Андреев © URA.RU Скептически к распространению формата Союзного государства на другие территории относится политолог Дмитрий Нечаев. «Это единственный уникальный формат, и он базируется на том, что мы фактически единый народ и долгое время были вместе. Это эксклюзивный случай», — пояснил политолог. Если модель Союзного государства покажется еще кому-то привлекательной, в том или ином виде ее могут использовать, полагает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Россия лишь показывает, что это один из форматов взаимодействия стран, но он не единственный — есть, например, ЕАЭС, БРИКС и другие. «Навязывать Россия ничего не будет [Путин это четко дал понять]. Россия с уважением относится к политике других стран, к их национально-культурным, историческим, экономическим особенностям. Не нужно всех запихивать в прокрустово ложе, как это делают в ЕС, и потом всех мазать одной краской в цвет радуги. Мы будем разными оставаться и будем договариваться так, как кому удобно», — отметил Солонников. Статья по теме Путин придумал, как обернуть интеграцию с Белоруссией в пользу РФ В современных геополитических условиях Путин хочет полностью пересмотреть существующие форматы взаимодействия между странами, объясняет эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Россия хочет быть локомотивом геополитической перестройки. Путин пытается расшатать привычный миропорядок. Россия демонстрирует, что находится в геополитическом мейнстриме. Соответственно, предлагает новые форматы, чтобы их брали на вооружение для сотрудничества как на региональном, так и на международном уровне», — отметил Карягин. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Президент России Владимир Путин показал выгодную политическую модель сотрудничества разных стран. Это не новое «европейское объединение», о котором говорил лидер Франции Эммануэль Макрон, а Союзное государство России и Белоруссии — модель, на которую могут ориентироваться и другие страны, объясняют политологи URA.RU выступление Путина на Форуме регионов 1 июля. Российский президент фактически расшатывает привычный миропорядок, считают эксперты. Форум регионов помогает развивать отношения между Россией и Белоруссией и налаживать прямые связи по всем направлениям, отметил Путин. Главное, подчеркнул президент РФ, что соседние страны «не только хранят, но и преумножают славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки». «Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции… Причем делается это на принципах взаимного уважения, поддержки и учета интересов друг друга», — отметил Путин. Российский президент подчеркнул важность углубления межрегионального сотрудничества в рамках 28 союзных программ, которые были утверждены в ноябре 2021 года. Эти документы «призваны придать дополнительный серьезный импульс развитию экономической интеграции России и Белоруссии», отметил Путин. Выполнены они уже почти на 40% и, по словам Путина, реализуются «ритмично и по графику». Он анонсировал новый пакет программ, рассчитанных на 2024—2026 годы. «Все эти решения нацелены на создание равных экономических условий в наших странах и формируют надежную базу для функционирования единого финансового, энергетического рынков и транспортного пространства, общей макроэкономической, технологической, промышленной, сельскохозяйственной и цифровой политики», — пояснил Путин. Дальнейшая интеграция двух стран подразумевает взаимовыгодную экономическую кооперацию между субъектами РФ и областями Белоруссии. Уже сейчас это дает свои результаты. Как отметил Путин, «благодаря активному сотрудничеству регионов в 2021 году двусторонний товарооборот приблизился к 40 млрд долларов». Россия остается лидером по инвестициям в белорусскую экономику — более 4 млрд долларов, сказал президент РФ. «Беспрецедентное политическое и санкционное давление со стороны так называемого коллективного Запада подталкивает нас к тому, чтобы ускорить объединительные процессы. Сообща проще минимизировать ущерб от принимаемых незаконных санкций, легче осваивать выпуск востребованной продукции, нарабатывать новые компетенции и расширять сотрудничество с дружественными странами», — уточнил Путин. Для этого будут реализованы программы промышленного и технологического обновления, расширения взаимодействия в высокотехнологичной сфере, сообщил президент РФ. Сотрудничество будет развиваться в сфере сельского хозяйства и в гуманитарной сфере. «Работа форума послужит дальнейшему укреплению двустороннего стратегического взаимодействия в интересах братских народов России и Белоруссии», — убежден Путин. Модель Союзного государства, которую строит Путин, — «самая эффективная из возможных», вряд ли таковой можно назвать идею президента Франции Эммануэля Макрона о создании «нового европейского сообщества», пояснил URA.RU научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев. «Да, свои подводные камни в ней есть. Но из того, что современный мир может предложить, она идеальная. Главная специфика этой модели: враг моего друга — мой враг, как в нашем случае общим врагом является НАТО. В этом смысле она применима везде. Но применима все же не в чистом виде, так как у России и Белоруссии исторически особые отношения», — считает Журавлев. Скептически к распространению формата Союзного государства на другие территории относится политолог Дмитрий Нечаев. «Это единственный уникальный формат, и он базируется на том, что мы фактически единый народ и долгое время были вместе. Это эксклюзивный случай», — пояснил политолог. Если модель Союзного государства покажется еще кому-то привлекательной, в том или ином виде ее могут использовать, полагает директор Института современного государственного развития Дмитрий Солонников. Россия лишь показывает, что это один из форматов взаимодействия стран, но он не единственный — есть, например, ЕАЭС, БРИКС и другие. «Навязывать Россия ничего не будет [Путин это четко дал понять]. Россия с уважением относится к политике других стран, к их национально-культурным, историческим, экономическим особенностям. Не нужно всех запихивать в прокрустово ложе, как это делают в ЕС, и потом всех мазать одной краской в цвет радуги. Мы будем разными оставаться и будем договариваться так, как кому удобно», — отметил Солонников. В современных геополитических условиях Путин хочет полностью пересмотреть существующие форматы взаимодействия между странами, объясняет эксперт Центра политической конъюнктуры Михаил Карягин. «Россия хочет быть локомотивом геополитической перестройки. Путин пытается расшатать привычный миропорядок. Россия демонстрирует, что находится в геополитическом мейнстриме. Соответственно, предлагает новые форматы, чтобы их брали на вооружение для сотрудничества как на региональном, так и на международном уровне», — отметил Карягин.