За миллионы, данные Путиным Екатеринбургу, развернулась борьба

Михаил Ходоровский (слева) убеждает Алексея Орлова (справа) заключить контракт с «Синарой» Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

На деньги, выделенные правительством РФ Екатеринбургу на обновление троллейбусного парка, появился новый претендент — ГК «Синара». Речь о возможном сотрудничестве шла на встрече мэра Алексея Орлова с гендиректором холдинга Михаилом Ходоровским в «Синара Центре» 18 августа, рассказал URA.RU сам Орлов.

Их разговор длился почти два часа. «„Синара“ сегодня начинает выпуск очень неплохих троллейбусов. Мы в Санкт-Петербурге на выставке видели их вместе с губернатором [Евгением Куйвашевым]. Они [„Синара“] с этой историей в Челябинске сейчас в концессионное соглашение зашли. Мы как раз тоже обновляем троллейбусный парк. Кроме того, „Синара“ запустила производство трамваев, в Ростовской области у них концессия», — поделился градоначальник.

В июне было объявлено, что Екатеринбург получит миллиард рублей из федерального бюджета на закупку новых троллейбусов — по программе софинансирования (еще по 225 млн выделят область и город). Это стало итогом разговора Куйвашева с президентом РФ Владимиром Путиным, подловившим губернатора на несостыковке в официальном письме. 1,5 миллиарда хватит на покупку 45 новых троллейбусов (это четверть действующего парка).

URA.RU также сообщало, что в мэрию ранее уже пришел запрос от другого крупного игрока — из Белоруссии. Купить троллейбусы мэру предложило предприятие «Белкоммунмаш» (БКМ). Источник агентства тогда отмечал, что заявку продвигает глава Минска Владимир Кухарев, который якобы сам не хочет закупать технику у завода.