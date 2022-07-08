Путин предупредил чиновников о новых рисках из-за санкций

Министров и губернаторов ждет напряженное лето

08 июля 2022 в 21:16 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин дал понять всем российским чиновникам, что время расслабляться еще не пришло Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Российские чиновники получили сигнал из Кремля, что расслабляться и успокаиваться рано — последствия санкций не заставят себя ждать, и к этому нужно готовиться, объясняют политологи URA.RU заявление президента РФ Владимира Путина на совещании с кабмином 8 июля. По словам экспертов, его слова о том, что страна выдержала санкционный удар, должны подействовать успокаивающе только на население. Чиновникам же расслабляться рано — самое сложное еще впереди. Совещание с правительством России президент начал с текущих вопросов: с окончания учебного года, результатах сдачи ЕГЭ, вступительной кампании в вузы, ситуации в сельском хозяйстве и в туризме. Отдельно Путин остановился на положении в топливно-энергетическом комплексе. «Ситуация остается стабильной. По ряду ключевых показателей наблюдается рост», — констатировал глава государства. Российский ТЭК выдержал первый санкционный удар Фото: Александр Кулаковский © URA.RU По словам Путина, устойчивая работа нефтегазового комплекса — это результат «своевременного развития отрасли, повышения глубины переработки нефти и газа, переориентация поставок». А вот мировые рынки «лихорадит из-за отказа от российских энергоресурсов», подчеркнул президент. «Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. Но результат ожидаем — рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости ресурсов для потребителей. Санкционные ограничения против России наносят больший ущерб тем, кто их вводит. В дальнейшем может быть еще больший ущерб», — заявил Путин. Россия должна по-прежнему руководствоваться «исключительно своими национальными интересами». Главное — защитить жителей страны. Компании же должны быть готовы к новым ограничениям, заявил президент. Для этого нужно «работать на реализацию долгосрочных целей». В частности, речь идет о диверсификации экспортных поставок на южные и восточные рынки в дружественные страны. Путин констатировал: «экономический блицкриг» со стороны недоброжелателей в отношении России провалился. И тут же дал понять чиновникам — это не повод расслабляться. «Я вижу, что некоторые коллеги несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать. Мол, «наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно». Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть. Риски сохраняются. Поэтому прошу не относиться поверхностно к ним и предлагать и реализовывать меры, которые гарантировали бы стабильность нашей экономики», — заявил президент. Президент РФ Владимир Путин дал понять губернаторам и министрам, что расслабляться рано — санкционные риски никуда не делись Фото: Владимир Андреев © URA.RU Такой сигнал чиновникам от федерального до местного уровня Путин послал на фоне появившихся довольно мягких прогнозов международных аналитических центров относительно экономической ситуации в России, пояснил URA.RU руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. И они менее пессимистичны, чем были в первое время после введения санкций, считает политолог. «Но санкции носят накопительный характер. Они должны дать эффект в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Первоначальный шок прошел, но ухудшение ожидается в будущем году. Поэтому Путин, который обычно занимается экспансией социального оптимизма, излучает уверенность и с помощью этих вербальных интервенций поднимает социальное самочувствие, прекрасно понимает, что одно дело — успокоить население, другое дело — чиновники, которые тоже могут расслабиться», — отметил Калачев. Санкции прежде всего могут ударить по рынку труда, считают эксперты Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Ситуация в России действительно пока стабильная, и на фоне Запада «РФ выглядит достаточно крепко», считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Но президент понимает, что все нужно переводить «на рельсы экономики, которая находится под ударом». «У нас же зачастую этого не происходит, так как многие чиновники считают, что все само собой рассосется: санкции ввели, потом отменят, потому что Западу самому это невыгодно. Чиновники не понимают, что санкции — это навсегда, и работать нужно по-новому и в жестких условиях. Президент говорит им, что те, кто расслабился, совершает большую ошибку — ничего не кончилось. Все только начинается. Это сигнал для министерств и ведомств, для губернаторов, которые отнеслись к этим вызовам несерьезно», — убежден эксперт. Статья по теме Путин изменил правила игры на мировом рынке «Отражение атаки» не делает экономику «завершено целостной», пояснил профессор Кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «Если ты отбил первый штурм, надо готовиться переходить в наступление. Современная экономика — это экономика середины 21 века, и ее еще надо создать. Она предполагает изменение характера рабочих мест, переход к наукоемкому труду, к новым технологиям, когда в процессе производства заняты меньшинство людей, а большая часть людей работает в науке, создании новых технологий», — добавил политолог. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! 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Российские чиновники получили сигнал из Кремля, что расслабляться и успокаиваться рано — последствия санкций не заставят себя ждать, и к этому нужно готовиться, объясняют политологи URA.RU заявление президента РФ Владимира Путина на совещании с кабмином 8 июля. По словам экспертов, его слова о том, что страна выдержала санкционный удар, должны подействовать успокаивающе только на население. Чиновникам же расслабляться рано — самое сложное еще впереди. Совещание с правительством России президент начал с текущих вопросов: с окончания учебного года, результатах сдачи ЕГЭ, вступительной кампании в вузы, ситуации в сельском хозяйстве и в туризме. Отдельно Путин остановился на положении в топливно-энергетическом комплексе. «Ситуация остается стабильной. По ряду ключевых показателей наблюдается рост», — констатировал глава государства. По словам Путина, устойчивая работа нефтегазового комплекса — это результат «своевременного развития отрасли, повышения глубины переработки нефти и газа, переориентация поставок». А вот мировые рынки «лихорадит из-за отказа от российских энергоресурсов», подчеркнул президент. «Европейцы пытаются заместить российские энергоресурсы. Но результат ожидаем — рост цен на газ на спотовом рынке и увеличение стоимости ресурсов для потребителей. Санкционные ограничения против России наносят больший ущерб тем, кто их вводит. В дальнейшем может быть еще больший ущерб», — заявил Путин. Россия должна по-прежнему руководствоваться «исключительно своими национальными интересами». Главное — защитить жителей страны. Компании же должны быть готовы к новым ограничениям, заявил президент. Для этого нужно «работать на реализацию долгосрочных целей». В частности, речь идет о диверсификации экспортных поставок на южные и восточные рынки в дружественные страны. Путин констатировал: «экономический блицкриг» со стороны недоброжелателей в отношении России провалился. И тут же дал понять чиновникам — это не повод расслабляться. «Я вижу, что некоторые коллеги несколько поверхностно начинают относиться к мерам, которые мы должны предпринимать. Мол, «наплевать на них, на эти санкции, пошли они подальше, все уже в прошлом, мы со всем справились и чувствуем себя уверенно». Да, мы и должны чувствовать себя уверенно, но риски мы должны видеть. Риски сохраняются. Поэтому прошу не относиться поверхностно к ним и предлагать и реализовывать меры, которые гарантировали бы стабильность нашей экономики», — заявил президент. Такой сигнал чиновникам от федерального до местного уровня Путин послал на фоне появившихся довольно мягких прогнозов международных аналитических центров относительно экономической ситуации в России, пояснил URA.RU руководитель Политической экспертной группы Константин Калачев. И они менее пессимистичны, чем были в первое время после введения санкций, считает политолог. «Но санкции носят накопительный характер. Они должны дать эффект в среднесрочной и долгосрочной перспективе. Первоначальный шок прошел, но ухудшение ожидается в будущем году. Поэтому Путин, который обычно занимается экспансией социального оптимизма, излучает уверенность и с помощью этих вербальных интервенций поднимает социальное самочувствие, прекрасно понимает, что одно дело — успокоить население, другое дело — чиновники, которые тоже могут расслабиться», — отметил Калачев. Ситуация в России действительно пока стабильная, и на фоне Запада «РФ выглядит достаточно крепко», считает директор Центра политического анализа Павел Данилин. Но президент понимает, что все нужно переводить «на рельсы экономики, которая находится под ударом». «У нас же зачастую этого не происходит, так как многие чиновники считают, что все само собой рассосется: санкции ввели, потом отменят, потому что Западу самому это невыгодно. Чиновники не понимают, что санкции — это навсегда, и работать нужно по-новому и в жестких условиях. Президент говорит им, что те, кто расслабился, совершает большую ошибку — ничего не кончилось. Все только начинается. Это сигнал для министерств и ведомств, для губернаторов, которые отнеслись к этим вызовам несерьезно», — убежден эксперт. «Отражение атаки» не делает экономику «завершено целостной», пояснил профессор Кафедры истории и теории политики Факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова Сергей Черняховский. «Если ты отбил первый штурм, надо готовиться переходить в наступление. Современная экономика — это экономика середины 21 века, и ее еще надо создать. Она предполагает изменение характера рабочих мест, переход к наукоемкому труду, к новым технологиям, когда в процессе производства заняты меньшинство людей, а большая часть людей работает в науке, создании новых технологий», — добавил политолог.