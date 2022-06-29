Путин представил новый транспортный коридор для обхода санкций

Россия создаст его вместе с союзниками по «каспийской пятерке»

29 июня 2022 в 21:09 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин указал новое направление для обхода западных санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Новое логистическое направление для обхода санкций Запада представил в Ашхабаде президент РФ Владимир Путин. Создавать крупнейший транспортный коридор «Север — Юг» совместно с Россией будут союзники по «каспийской пятерке», объяснили URA.RU политологи слова Путина на Каспийском саммите 29 июня. Этот проект позволит РФ восстановить торговые цепочки, расширить их и создать современную транспортную инфраструктуру, считают эксперты. Россия выступает за углубление партнерства в рамках «каспийской пятерки» (РФ, Иран, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан) в политике, в экономике, в сфере безопасности и природоохраны, заявил в своем выступлении на саммите Владимир Путин. Объединению предстоит наращивать региональные торгово-инвестиционные связи, углублять промышленную и высокотехнологичную кооперацию, отметил президент РФ. «Объем российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растет. В 2021 году товарооборот увеличился более чем на треть — на 35 процентов — и составил 34 миллиарда долларов. В январе—апреле этого года он прибавил 12,5 процента», — сообщил Путин. «Каспийская пятерка» поддержала Россию в реализации проекта «Север — Юг» Фото: kremlin.ru По словам президента РФ, у прикаспийских государств есть большие возможности для взаимодействия в области энергетики. Реализуются соглашения о совместной эксплуатации нефтегазовых месторождений, налажено сотрудничество в сфере экологии. Россия, отметил Путин, выступает за предотвращение морских инцидентов, за борьбу с терроризмом и оргпреступностью, с браконьерством и наркотрафиком. Путин предложил ряд проектов и поддержал идеи коллег по развитию сотрудничества. В частности, он поделился инициативой провести Каспийский кинофорум и организовать тематические круизы по Каспийскому морю, тем более что в 2023 году в Астраханской области будет спущен на воду первый в регионе большой круизный лайнер «Петр Первый». Одно из основных направлений — «улучшение транспортно-логистической архитектуры региона», отметил Путин. «В первую очередь речь идет о выстраивании международного транспортного коридора „Север — Юг“. Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяженностью 7 200 километров — от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии», — заявил Путин. В условиях санкций морские перевозки для России становятся основными в транспортировке грузов Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Каспийский регион должен стать крупным международным логистическим узлом, подчеркнул президент РФ. В этом заинтересованы все участники «пятерки». «России нужно предпринять энергичные усилия в этом направлении. У нас принята и реализуется Стратегия развития национальных морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года. Мы расширяем на Каспии соответствующую инфраструктуру. Особое внимание уделяем портам Астрахань, Оля и Махачкала», — сообщил Путин. Для доставки грузов транспортный коридор от Санкт-Петербурга до Каспия и дальше станет основным для России, считают эксперты Фото: Владимир Андреев © URA.RU О необходимости строительства новых портов президент говорил на заседании президиума Госсовета в октябре 2021 года. Тогда он сказал, что за последние 15 лет портовые мощности в стране выросли в три раза — до 1,3 млрд тонн. Но из действующих 67 портов, которые расположены в 18 регионах страны, максимально загружены только шесть. Кроме того, российские порты не могут конкурировать с зарубежными, так как в них не налажена эффективная система грузопотоков. Как раз портам на Каспийском море Путин уделил тогда особое внимание. Изначально планировалось, что международный транспортный коридор «Север — Юг» через Каспий свяжет страны Балтии и Индию, и для России он будет только транзитным, объясняет директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. Однако в условиях, когда Европа закрылась, он становится одним из основных маршрутов доставки грузов в/из РФ, считает политолог. «Россия даже готова дать кредит под проект строительства железной дороги между Ираном и Азербайджаном, чтобы увеличить грузопотоки [до портов], так как по автодорогам можно провести лишь небольшие объемы. Если мы решим этот вопрос, поток наших товаров резко увеличится. Каспий является для нас оптимальным вариантом доставки», — поясняет Евсеев. Новый транспортный коридор — перспективный проект для России, убежден ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Он даст России основательный толчок для выстраивания новых торговых отношений. В этом проекте смогут поучаствовать многие страны — он повлечет серьезную разгрузку Суэцкого канала», — полагает эксперт. Статья по теме Путин решил, как Россия слезет с нефтегазовой иглы Причем этот проект может пойти дальше, прогнозирует директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский. Обсуждается строительство нового судоходного канала по территории Ирана, который соединит Каспий с Персидским заливом. «Это даст нам возможность прямого сообщения [выход в Персидский залив и дальше] через Каспий, возможность направлять грузы через систему каналов по иранской территории. Для России это очень важно в современных условиях. Россия поддерживает эту идею. Но для ее реализации потребуются серьезные финансовые вложения», — заключил эксперт. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам Более ста тысяч россиян читают наши новости в телеграме! Присоединяйтесь и вы — подписывайтесь на канал URA.RU .

Новое логистическое направление для обхода санкций Запада представил в Ашхабаде президент РФ Владимир Путин. Создавать крупнейший транспортный коридор «Север — Юг» совместно с Россией будут союзники по «каспийской пятерке», объяснили URA.RU политологи слова Путина на Каспийском саммите 29 июня. Этот проект позволит РФ восстановить торговые цепочки, расширить их и создать современную транспортную инфраструктуру, считают эксперты. Россия выступает за углубление партнерства в рамках «каспийской пятерки» (РФ, Иран, Азербайджан, Туркменистан и Казахстан) в политике, в экономике, в сфере безопасности и природоохраны, заявил в своем выступлении на саммите Владимир Путин. Объединению предстоит наращивать региональные торгово-инвестиционные связи, углублять промышленную и высокотехнологичную кооперацию, отметил президент РФ. «Объем российской торговли с прикаспийскими странами постоянно растет. В 2021 году товарооборот увеличился более чем на треть — на 35 процентов — и составил 34 миллиарда долларов. В январе—апреле этого года он прибавил 12,5 процента», — сообщил Путин. По словам президента РФ, у прикаспийских государств есть большие возможности для взаимодействия в области энергетики. Реализуются соглашения о совместной эксплуатации нефтегазовых месторождений, налажено сотрудничество в сфере экологии. Россия, отметил Путин, выступает за предотвращение морских инцидентов, за борьбу с терроризмом и оргпреступностью, с браконьерством и наркотрафиком. Путин предложил ряд проектов и поддержал идеи коллег по развитию сотрудничества. В частности, он поделился инициативой провести Каспийский кинофорум и организовать тематические круизы по Каспийскому морю, тем более что в 2023 году в Астраханской области будет спущен на воду первый в регионе большой круизный лайнер «Петр Первый». Одно из основных направлений — «улучшение транспортно-логистической архитектуры региона», отметил Путин. «В первую очередь речь идет о выстраивании международного транспортного коридора „Север — Юг“. Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяженностью 7 200 километров — от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии», — заявил Путин. Каспийский регион должен стать крупным международным логистическим узлом, подчеркнул президент РФ. В этом заинтересованы все участники «пятерки». «России нужно предпринять энергичные усилия в этом направлении. У нас принята и реализуется Стратегия развития национальных морских портов в Каспийском бассейне, а также железнодорожных и автомобильных подходов к ним до 2030 года. Мы расширяем на Каспии соответствующую инфраструктуру. Особое внимание уделяем портам Астрахань, Оля и Махачкала», — сообщил Путин. О необходимости строительства новых портов президент говорил на заседании президиума Госсовета в октябре 2021 года. Тогда он сказал, что за последние 15 лет портовые мощности в стране выросли в три раза — до 1,3 млрд тонн. Но из действующих 67 портов, которые расположены в 18 регионах страны, максимально загружены только шесть. Кроме того, российские порты не могут конкурировать с зарубежными, так как в них не налажена эффективная система грузопотоков. Как раз портам на Каспийском море Путин уделил тогда особое внимание. Изначально планировалось, что международный транспортный коридор «Север — Юг» через Каспий свяжет страны Балтии и Индию, и для России он будет только транзитным, объясняет директор Центра общественно-политических исследований Владимир Евсеев. Однако в условиях, когда Европа закрылась, он становится одним из основных маршрутов доставки грузов в/из РФ, считает политолог. «Россия даже готова дать кредит под проект строительства железной дороги между Ираном и Азербайджаном, чтобы увеличить грузопотоки [до портов], так как по автодорогам можно провести лишь небольшие объемы. Если мы решим этот вопрос, поток наших товаров резко увеличится. Каспий является для нас оптимальным вариантом доставки», — поясняет Евсеев. Новый транспортный коридор — перспективный проект для России, убежден ведущий экономист Центра политических технологий Никита Масленников. «Он даст России основательный толчок для выстраивания новых торговых отношений. В этом проекте смогут поучаствовать многие страны — он повлечет серьезную разгрузку Суэцкого канала», — полагает эксперт. Причем этот проект может пойти дальше, прогнозирует директор Института политических и социальных исследований Черноморско-Каспийского региона Виктор Надеин-Раевский. Обсуждается строительство нового судоходного канала по территории Ирана, который соединит Каспий с Персидским заливом. «Это даст нам возможность прямого сообщения [выход в Персидский залив и дальше] через Каспий, возможность направлять грузы через систему каналов по иранской территории. Для России это очень важно в современных условиях. Россия поддерживает эту идею. Но для ее реализации потребуются серьезные финансовые вложения», — заключил эксперт.