Путин наделил особым статусом российский регион

Через него Россия получит выход на Ближний Восток, в Азию и Африку

27 июля 2022 в 18:13 Размер текста - 17 +

Президент РФ Владимир Путин показал стратегическую значимость Астраханской области в условиях санкций Фото: Владимир Андреев © URA.RU статья из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Астраханская область получила статус стратегического региона России. Это стало понятно после встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором Игорем Бабушкиным 27 июля, уже второй всего за полгода, объясняют URA.RU эксперты. По их словам, астраханские порты на Волге и на Каспии должны стать крупнейшими хабами для экспорта и импорта грузов через Иран, связи с которым в ближайшие годы будут только усиливаться благодаря развитию транспортного коридора «Север-Юг». Путин начал встречу с Бабушкиным, казалось бы, с простого вопроса: «Как дела?» Астраханский губернатор заверил, что команда работает, выполняет президентские поручения. «У вас стройка растет, сельхозпроизводство», — помог Бабушкину начать доклад Путин. Ответственность астраханского губернатора Игоря Бабушкина неожиданно вышла за пределы региона: теперь он в ответе и за создание важного для всей страны транспортного коридора Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Губернатор отметил, что объемы строительства выросли на 40%, по темпам регион занимает шестое место в России. В агропромышленный сектор вложено уже 63,6 млрд рублей. «Мы занимаем первое место в стране по сбору плодоовощной продукции, выращенной в открытом грунте. Это нам позволяет удерживать почетное звание „всероссийского огорода“», — сообщил Бабушкин. Но есть и проблемы, о которых, как показал Путин, ему хорошо известно — «опустынивание сельхозземель». Бабушкин подтвердил, что из-за обмеления водоемов затруднена мелиорация и подача воды в отдаленные села, но ситуацию удается стабилизировать. Острым, по словам Путина, остается и вопрос расселения аварийного жилья. Программа будет выполнена до конца года, заверил губернатор, а после нее планируется начать новую. Транспортный коридор Север-Юг станет одним из ключевых логистических направлений Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Встреча Путина с Бабушкиным — уже вторая в этом году. В январе президент подробно расспрашивал у губернатора об идее организации круизного сообщения по Каспию и в целом о ситуации в портовом хозяйстве. Прежде всего, о порте Оля, где строится контейнерный терминал, который станет ключевой точкой в транспортом коридоре «Север-Юг». Именно он будет использоваться для экспорта и импорта товаров и грузов из России и в Россию через Иран. Об этом коридоре Путин говорил на Каспийском форуме в Ашхабаде 29 июня. «Север-Юг» позволит «улучшить транспортно-логистическую архитектуру региона», заявил тогда президент РФ. «Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяженностью 7 200 километров — от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии», — заявил Путин, добавив, что Каспийский регион должен стать крупным международным логистическим узлом. Там же, в Ашхабаде, Путин провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, а 19 июля — два лидера встретились уже в Тегеране. Тема транзита стала одной из основных во время диалога. Кроме того, и губернатор Бабушкин ранее на Петербургском международном экономическом форуме — 2022 продемонстрировал, что регион озадачен вопросом развития транспортного коридора и углубления связей с Ираном — тогда он выступил с докладом о налаживании деловых отношений между двумя странами. В Астраханской области должен появиться крупный современный порт Фото: Вячеслав Егоров © URA.RU Вторая за полгода встреча Путина с Бабушкиным во многом связана с тем, что Астраханская область становится стратегическим регионом страны, убежден кандидат политических наук, политолог Александр Васильев. «В этом году ситуация изменилась кардинально, и это связано с укреплением связей с Ираном. Россия пытается за счет Ирана (где основные порты на юге — на Персидском и частично Аравийском заливах, а это — прямой путь на Африку) замещать западный импорт. Коридор «Север-Юг» для нас становится основным транзитным путем. А Астрахань становится стратегическим регионом», — пояснил Васильев. Роль Астраханской области в условиях транспортного коридора «Север-Юг» резко увеличивается, подтвердил URA.RU ведущий экономист Центра политических технологий Никита Маслеников. «Запрос на транспортный потенциал резко растет. Это повлечет и развитие экономики самого региона. Поэтому смысл [второй за полгода] встречи Путина с Бабушкиным в том, чтобы регион смог перенастроить свою экономику, использовать возможности и активно участвовать в проекте транспортного коридора „Север-Юг“», — полагает Масленников. Статья по теме Путин представил новый транспортный коридор для обхода санкций Логистический проект — один из ключевых в стране, поэтому Путин придает ему особое значение, пояснил URA.RU руководитель Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Воссоздание пути через Волгу и Каспий в Иран и Индию — это один из приоритетов. [Для России] это важно в том числе потому, чтобы не сваливаться в чрезмерный эксклюзив в отношениях с Китаем», — заключил аналитик. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Астраханская область получила статус стратегического региона России. Это стало понятно после встречи президента РФ Владимира Путина с губернатором Игорем Бабушкиным 27 июля, уже второй всего за полгода, объясняют URA.RU эксперты. По их словам, астраханские порты на Волге и на Каспии должны стать крупнейшими хабами для экспорта и импорта грузов через Иран, связи с которым в ближайшие годы будут только усиливаться благодаря развитию транспортного коридора «Север-Юг». Путин начал встречу с Бабушкиным, казалось бы, с простого вопроса: «Как дела?» Астраханский губернатор заверил, что команда работает, выполняет президентские поручения. «У вас стройка растет, сельхозпроизводство», — помог Бабушкину начать доклад Путин. Губернатор отметил, что объемы строительства выросли на 40%, по темпам регион занимает шестое место в России. В агропромышленный сектор вложено уже 63,6 млрд рублей. «Мы занимаем первое место в стране по сбору плодоовощной продукции, выращенной в открытом грунте. Это нам позволяет удерживать почетное звание „всероссийского огорода“», — сообщил Бабушкин. Но есть и проблемы, о которых, как показал Путин, ему хорошо известно — «опустынивание сельхозземель». Бабушкин подтвердил, что из-за обмеления водоемов затруднена мелиорация и подача воды в отдаленные села, но ситуацию удается стабилизировать. Острым, по словам Путина, остается и вопрос расселения аварийного жилья. Программа будет выполнена до конца года, заверил губернатор, а после нее планируется начать новую. Встреча Путина с Бабушкиным — уже вторая в этом году. В январе президент подробно расспрашивал у губернатора об идее организации круизного сообщения по Каспию и в целом о ситуации в портовом хозяйстве. Прежде всего, о порте Оля, где строится контейнерный терминал, который станет ключевой точкой в транспортом коридоре «Север-Юг». Именно он будет использоваться для экспорта и импорта товаров и грузов из России и в Россию через Иран. Об этом коридоре Путин говорил на Каспийском форуме в Ашхабаде 29 июня. «Север-Юг» позволит «улучшить транспортно-логистическую архитектуру региона», заявил тогда президент РФ. «Это поистине масштабный проект транспортной артерии протяженностью 7 200 километров — от Санкт-Петербурга до портов Ирана и Индии», — заявил Путин, добавив, что Каспийский регион должен стать крупным международным логистическим узлом. Там же, в Ашхабаде, Путин провел переговоры с президентом Ирана Ибрахимом Раиси, а 19 июля — два лидера встретились уже в Тегеране. Тема транзита стала одной из основных во время диалога. Кроме того, и губернатор Бабушкин ранее на Петербургском международном экономическом форуме — 2022 продемонстрировал, что регион озадачен вопросом развития транспортного коридора и углубления связей с Ираном — тогда он выступил с докладом о налаживании деловых отношений между двумя странами. Вторая за полгода встреча Путина с Бабушкиным во многом связана с тем, что Астраханская область становится стратегическим регионом страны, убежден кандидат политических наук, политолог Александр Васильев. «В этом году ситуация изменилась кардинально, и это связано с укреплением связей с Ираном. Россия пытается за счет Ирана (где основные порты на юге — на Персидском и частично Аравийском заливах, а это — прямой путь на Африку) замещать западный импорт. Коридор «Север-Юг» для нас становится основным транзитным путем. А Астрахань становится стратегическим регионом», — пояснил Васильев. Роль Астраханской области в условиях транспортного коридора «Север-Юг» резко увеличивается, подтвердил URA.RU ведущий экономист Центра политических технологий Никита Маслеников. «Запрос на транспортный потенциал резко растет. Это повлечет и развитие экономики самого региона. Поэтому смысл [второй за полгода] встречи Путина с Бабушкиным в том, чтобы регион смог перенастроить свою экономику, использовать возможности и активно участвовать в проекте транспортного коридора „Север-Юг“», — полагает Масленников. Логистический проект — один из ключевых в стране, поэтому Путин придает ему особое значение, пояснил URA.RU руководитель Коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко. «Воссоздание пути через Волгу и Каспий в Иран и Индию — это один из приоритетов. [Для России] это важно в том числе потому, чтобы не сваливаться в чрезмерный эксклюзив в отношениях с Китаем», — заключил аналитик.